Холин: почему был переименован самый важный витамин B

Холин имеет большое значение в когнитивной функции и работе печени. Ранее он был известен как витамин B4. Холин также поддерживает функции мускулатуры. Продукты с высоким содержанием холина: яичный желток, говяжья печень, икра аляскинского лосося.

Холин - важное питательное вещество, но обычно его не классифицируют как витамин. Согласно Biology Online, витамин - это «низкомолекулярное органическое соединение, которое необходимо для нормального роста и метаболических процессов и требуется в незначительных количествах». Поскольку ваше тело может вырабатывать некоторое количество холина в печени, он не классифицируется как витамин.

Холин необходим для здоровья и функций организма

Для оптимального функционирования вашему организму необходимы жиро- и водорастворимые витамины. Жирорастворимые витамины хранятся в жировой ткани и печени. Это витамины A, D, E и K. Водорастворимые витамины нелегко хранить, и их избыток обычно выводится из организма с мочой. Водорастворимые витамины включают витамин С и все витамины группы В.

Холин содержится в жиро- и водорастворимых соединениях в пище. Ферменты в вашем организме освобождают холин от соединений, содержащихся в пище, где он всасывается в тонком кишечнике и перемещается в печень. Затем холин разносится по вашему телу, чтобы помочь в создании клеточных мембран.

Ваше тело естественным образом не вырабатывает достаточно холина для удовлетворения ваших потребностей. Следовательно, вы должны получать его из пищи. Уровень холина не измеряется планово, но большинство людей в США потребляют меньше рекомендованного количества продуктов, содержащих холин.

Хотя симптомы явного дефицита у здоровых детей и взрослых встречаются редко, недостаток холина может быть связан с заболеваниями, включая неврологическую дегенерацию и заболевания печени. Функции холина в организме перекрывают функции витаминов группы B, что отчасти может объяснить, почему холин первоначально назывался витамином B4.

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Холин когда-то считался витамином

Самая ранняя записанная информация о холине была получена в 1862 году, когда Адольф Стрекер обнаружил, что при нагревании лецитина образуется новое химическое вещество, которое он назвал холином. Три года спустя Оскар Либрейх идентифицировал новую молекулу в человеческом мозге, которую он назвал «нейрин» и которая позже оказалась идентичной холину.

Почти 100 лет спустя, в 1954 году, Юджин Кеннеди описал путь, который организм использует для превращения холина в фосфатидилхолин. К этому времени ученые выявили многие витамины комплекса B.

Однако только в 1998 году Совет по питанию Национальной академии медицины признал холин незаменимым питательным веществом. Осенью 2020 года Елена Гальярди из отдела амбулаторного консультирования по вопросам питания медицинского центра Санта-Клара-Вэлли поговорила с репортером US News & World Report и объяснила, что холин не является витамином.

Напротив, это «химическое соединение, играющее важную роль для организма». Аденин является химическим компонентом флавинадениндинуклеотида (FAD), который помогает преобразовывать холин в митохондриальной матрице.

Между аденином и холином существует тесная взаимосвязь - настолько сильная, что некоторые также называют аденин витамином B4, а другие используют эти термины как синонимы. Однако, вне зависимости от того, какой термин используется, холин является важным питательным веществом для здоровья и хорошего самочувствия.

Холин имеет решающее значение для когнитивных функций и здоровья печени

Согласно статье в Nutrition Today, адекватное потребление (АП) холина было рассчитано, когда его уровни в популяции были относительно неизвестны. Вместо того, чтобы рассчитываться на основе экспериментальных определений или оценок потребления, он был частично рассчитан на основе исследования взрослых мужчин, у которых развилось повреждение печени после его дефицита.

Затем уровни АП для остальных были экстраполированы на основе стандартных эталонных весов. Однако недавний анализ показал, что почти 90% людей, живущих в США, не потребляют достаточно продуктов, богатых холином. Вдобавок к этому, диетические советы для американцев на 2015–2020 годы не рекомендовали продукты, богатые холином, в количестве, достаточном для удовлетворения ваших потребностей.

Дефицит холина может иметь самые разные последствия. Например, есть признаки того, что холинергическая дисфункция влияет на развитие деменции. Исследования и обзоры литературы подтвердили гипотезу о том, что она способствует развитию болезни Альцгеймера.

Впоследствии было обнаружено, что ацетилхолин играет центральную роль для нервной системы, которой требуется фермент, чтобы синтезировать его из ацетил-КоА и холина. Фермент называется ацетилтрансфераза. Эта связь, вероятно, объясняет, по крайней мере частично, влияние антихолинергических препаратов на краткосрочные когнитивные нарушения у пожилых людей.

Лекарства действуют на ацетилхолин, который посылает сообщения, влияющие на сокращение мышечной массф и часть мозга, отвечающую за память и обучение. В одном исследовании 347 участников, перенесших инсульт, получали цитиколин в течение 12 месяцев. Это была дополнительная комбинация холина и цитидина.

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По прошествии 12 месяцев исследователи обнаружили, что добавка замедлила когнитивное ухудшение у участников и «кажется многообещающим средством для улучшения восстановления после инсульта». Холин также может быть ключевым фактором неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП).

Частично НАЖБП вызывается ожирением и инсулинорезистентностью, которые, по мнению ученых, приводят к фиброзу, а затем к циррозу или раку печени. Есть две формы, не связанные с употреблением алкоголя. Первая - это простая жирная печень или неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБ), а вторая - неалкогольный стеатогепатит (НАСГ).

НАЖБП включает незначительное воспаление или повреждение клеток, тогда как НАСГ может привести к фиброзу, циррозу или раку печени. В одном исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition, исследователи обнаружили, что женщины с нормальным весом, которые потребляли больше всего холина с пищей, имели более низкий риск развития неалкогольной жировой болезни печени.

Холин оказывает значительное влияние на другие системы организма

По словам доктора наук Криса Мастерджона, дефицит холина может быть более значительным в развитии НАЖБП, чем потребление слишком большого количества фруктозы. Он получил степень в области науки о питании и считает, что рост ожирения печени во многом связан с изменениями в питании.

В своем обзоре медицинской литературы Мастерджон обнаружил связь между холином и ожирением печени, которая была первоначально обнаружена при исследовании диабета 1 типа. Он описывает связь таким образом:

«В 1949 году, однако, исследователи показали, что сахароза и этанол обладают равным потенциалом вызывать ожирение печени и, как следствие, воспалительное повреждение, и что увеличение содержания в пище белка, дополнительного метионина и дополнительного холина может полностью защитить от этого эффекта.

И наоборот, гораздо более недавние исследования показали, что сахароза необходима для развития жировой болезни печени в модели с дефицитом метионина и холина (MCD). MCD модель жировой болезни печени является самой старой и наиболее широко используемой пищевой моделью.

Модель MCD производит не только накопление жира в печени, но и массивное воспаление, сходное с худшими формами жировой болезни печени, наблюдаемой у людей. Редко кто упоминает о том, что эта диета в основном состоит из сахарозы, а жир в ней полностью состоит из кукурузного масла!

Картина, которая ясно прослеживается во всех этих исследованиях, заключается в том, что жир или что-либо, из чего производится жир в печени, такой как фруктоза и этанол, необходимы для развития жирной печени. Но в дополнение к этому [же] фактору - в подавляющем большинстве случаев, по-видимому, дефицит холина - должен лишить печень ее способности экспортировать этот жир».

В одном исследовании, опубликованном в журнале Nutrition & Metabolism, ученые собрали 866 пациентов с недавно диагностированной гепатоцеллюлярной карциномой, чтобы проверить выживаемость в сравнении с уровнями холина в сыворотке. Данные показали, что пациенты с более высоким уровнем холина в сыворотке крови имели лучшую выживаемость при раке печени, чем пациенты с более низким уровнем.

Холин - это строительный блок ацетилхолина и фосфатидилхолина, компонента липопротеинов очень низкой плотности. Мозг использует фосфатидилхолин для производства ацетилхолина, который влияет на когнитивные функции. Фосфатидилхолин также используется при лечении ряда заболеваний, включая заболевание желчного пузыря, предменструальный синдром и гепатит.

Масло криля поддерживает уровень холина и улучшает физическую подготовку

Дональд Лейман, доктор из отдела науки о продуктах и питания человека в Университете Иллинойса, рассказал о взаимосвязи между физической нагрузкой и холином, сказав:

«Физические упражнения увеличивают расход энергии, помогают поддерживать состав тела и контролируют его массу. Все мы знаем, что регулярные ежедневные упражнения важны, но мы часто забываем, что правильный выбор питательных веществ необходим для оптимальной работы мышц.

В частности, холин является частью нейромедиатора ацетилхолина - сигнала, который стимулирует сокращение мышц, что поддерживает их движение и работоспособность. Мы также знаем, что потеря холина происходит только после часовой тренировки, длительной пробежки, езды на велосипеде или соревновательного теннисного матча».

Холин играет важную роль в поддержании работы мышц. Концентрация в сыворотке крови может снизиться во время упражнений высокой интенсивности. В одном исследовании ученые собрали 47 триатлонистов в возрасте от 25 до 61 года с дистанций Ironman и олимпийских дистанций. Группа была разделена на две части: 24 получали добавки криля ежедневно в течение пяти недель перед гонкой, а 23 получали плацебо ежедневно из смеси растительных масел.

Кровь спортсменов анализировали перед гонкой, сразу после и на следующий день. Исследователи проверяли уровень холина в сыворотке и его метаболитов. Данные показали, что концентрации в сыворотке крови значительно снизились у всех рас, но у тех, кто получал масло криля, сохранялось больше холина в сыворотке, чем у тех, кто получал плацебо.

В одном лабораторном анализе исследователи обнаружили 69 холинсодержащих фосфолипидов в масле криля, что подтвердило «сложность фосфолипидного состава масла криля». Холиновый состав масла криля также может быть более биодоступным, поскольку «было высказано предположение, что 60% холина в неорганических солях теряется в процессе превращения в триметиламин (ТМА) кишечными бактериями».

Затем ферменты могут превращать ТМА в триметиламин-N-оксид (ТМАО), потенциальный биомаркер инсулинорезистентности и проблем с сердцем. Как отмечают исследователи, «холин в форме ПК значительно меньше превращается в ТМА, как показано в исследовании однократной дозы масла криля, что потенциально приводит к более эффективной доставке холина».

Например, данные показали, что 28 дней приема добавок масла криля повышали уровень холина у здоровых молодых людей. Кроме того, исследователи отметили: «Не было обнаружено никаких побочных воздействий на уровни ТМАО и карнитина в плазме».

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Как получить больше холина

В исследовании, сравнивающем фосфатидилхолин, присутствующий в масле криля, и битартратную соль холина, было обнаружено, что масло криля приводит к более высоким уровням важных метаболитов бетаина и диметилглицина (ДМГ) наряду с более низкими уровнями ТМАО, что может привести к проблемам со здоровьем по сравнению с другими источниками.

Масло криля также содержит больше питательных веществ, в том числе эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК) и докозагексаеновую кислоту (ДГК), которые полезны для здоровья сердца и, как было показано, улучшают кровяное давление, уменьшают общее воспаление, снижают воздействие ревматоидного артрита и депрессии и помогают замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера.

Яичные желтки - еще один отличный источник холина. Среди любителей яиц примерно 57% потребляли нормальное количество холина по сравнению с 2,4% людей, которые не ели яиц.

Фактически, исследователи в том же анализе пришли к выводу, что «чрезвычайно трудно» получить достаточное количество холина, если вы не едите яйца или не принимаете пищевые добавки, хотя предпочтительно получать питательные вещества из пищевых источников, когда это возможно. Другие источники холина включают:

Говяжья печень травоядного скота

Органическая пастбищная курица

Пойманный в дикой природе аляскинский лосось

Икра

Атлантическая треска

Фасоль

Киноа

Брюссельская капуста

Брокколи

Гриб шиитаке

Цветная капуста

Семена подсолнечника.опубликовано econet

Автор д-р Джозеф Меркола

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