Холин: Устойчивость нервной системы и профилактика преждевременного старения

Новейшие исследования доказывают, что благодаря полноценному питанию с большим содержанием ✅ХОЛИНА можно вылечить, казалось бы, непоправимую потерю памяти! Так, что те, кто не в состоянии запоминать фамилии и телефонные номера, и, кроме того, имеют высокий уровень холестерина в крови, должны обратить внимание на этот витамин.

Холин — это одно из важнейших веществ, основная задача которых состоит в переработке, разжижении и транспортировке молекул жира в печени и в других частях организма. Без холина в печени может возникнуть опасное скопление жиров и ожирение печени ввиду того, что молекулы жира не перерабатываются и не расходуются. Холин содержится главным образом в яичном желтке, печени, пивных дрожжах и проращенных зернах пшеницы. Однако наша печень и сама способна производить его из аминокислот метионина и серина, которые присутствуют в мясе, яйцах и сыре. Вплоть до начала 90-х годов считалось, что холин не входит в состав особо важных питательных веществ и что организм сам вырабатывает достаточное количество этого витамина.

Холин: Сколько необходимо и последствия дефицита

Новейшие исследования показали, что каждый человек обязательно должен ежедневно потреблять холин с продуктами питания. Ежедневная потребность в нем составляет 3-4 грамма. Тем, кто постоянно испытывает психологический стресс, может понадобиться и вдвое большая доза, чтобы обеспечить работо-способность мозга и нервной системы. Тем, у кого слабая память и высокое содержание холестерина в крови, скорее всего не хватает холина.

Холин и холестерин

Особое значение имеет то, что холин сам является частью определенных жироподобных субстанций и липопротеинов, в частности холестерина. Липопротеины — это молекулы жира, заключенные в белковую оболочку. Только в таком виде они могут транспортироваться в крови, так как нерастворимый в воде жир в противном случае откладывался бы на стенках сосудов.

Во взаимодействии с другими веществами, (например, с инозитолом) холин заботится о том, чтобы холестерин оставался «съедобным» для 70 триллионов клеток организма. При дефиците холина холестерин продолжал бы циркулировать в крови. При этом его концентрация могла бы возрасти до опасного уровня, так как сами по себе молекулы холестерина клетками не усваиваются.

В то же время клетки очень нуждаются в холестерине. Он является составной частью защитной мембраны клетки, а в нервных клетках составляет 50% чувствительного миелинового слоя мембран. Защитная оболочка клеток мозга и нервов маслянисто-влажная. Холин и такие вещества как витамин С имеют большое значение для поддержания ее постоянной консистенции. Без холина холестерин окисляется и, склеиваясь с мертвыми отходами белка, образует уплотнения. Из-за этого питательные вещества с трудом проникают в клетку, а иногда и вообще не могут попасть туда, и клетка отмирает.

Хуже всего то, что закупориваются микроскопические каналы, по которым передаются мысли, ощущения и другие сигналы мозга. Человек вдруг оказывается не в состоянии ясно сформулировать мысль, испытывает умственную усталость, забывчивость, подавленность или депрессию. Несмотря на повышенную утомляемость, он с трудом может уснуть. Отмирание клеток мозга и нервов происходит пропорционально накоплению холестерина в крови.

У холина есть еще одна важная функция в клетках мозга и нервов. В процессе обмена веществ из него в так называемых холинэргических волокнах вырабатывается нейротрансмиттер (вещество, передающее нервные импульсы) ацетилхолин. Когда человеку необходимо сосредоточится, накопленный холин преобразуется в ацетилхолин, который активизирует работу мозга. Но этот процесс очень скоротечен, если не хватает холина. Такое состояние типично для людей, которые страдают рассеянностью и склонны к депрессии.

Вплоть до начала 90-х годов считаюсь, что организм в состоянии покрыть потребность в холине за счет собственных резервов. Однако ученые в начале 1993 года доказали, что люди, испытывающие сильный психологический стресс, порой расходуют вдвое больше холина, чем обычно.

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Поскольку при нехватке холина отмирают целые колонии холинергических нейронов, в конце концов, возникает опасность трудноизлечимой болезни Альцгеймера, которая сопровождается абсолютной потерей памяти и распадом личности. Современные нейрофизиологи придерживаются мнения, что значительная часть людей старше 40 лет в западных странах уже вплотную подошла к этой болезни.

Ричард Вертман из Массачусетского технологического института (США), физиолог с мировым именем, изучающий процессы обмена веществ, утверждает:

«Холин, получаемый с пищей, попадает непосредственно в мозг, где из него вырабатывается ацетилхолин. В зависимости от того, сколько холина человек принял с пищей, можно в каждый данный момент точно определить активность нервных раздражителей в мозгу».

В западных странах многие люди старше 40 лет страдают от нехватки холина, что повышает риск заболевания трудноизлечимой болезнью Альцгеймера, вызывающей полную потерю памяти и распад личности.

Первые признаки нехватки холина:

Забывчивость, рассеянность

Подавленность, состояние страха

Раздражительность

Бессонница

Сердечная аритмия

Нарушение кровообращения

Головные боли

Шум в ушах

Запоры

Поскольку мозг новорожденного развивается с повышенной интенсивностью, в материнском молоке содержится приблизительно такое же количество холина, какое требуется взрослому человеку. Это объясняется развитием тончайших нервных придатков, соединяющих 100 миллиардов клеток мозга в гигантскую коммуникационную систему. Для образования и поддержания жизнеспособности этих клеток и их придатков требуется большое количество холина.

До недавнего времени Ученые исходили из того, что нервные клетки в мозгу взрослого человека, отмирающие в результате неправильного питания, не восстанавливаются. Новейшие исследования дают надежду людям, страдающим рассеянностью и ослаблением памяти. Богатая витаминами пища, содержащая большое количество холина и других биоактивных веществ, может восстанавливать разрушенные системы нервных клеток. Помогают при этом и занятия, укрепляющие концентрацию внимания, например игра в шахматы, заучивание наизусть и т.п.

Новейшие исследования доказывают, что благодаря полноценному питанию с большим содержанием холина можно вылечить, казалось бы, непоправимую потерю памяти.

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Холин усваивается кишечником на всем его протяжении, а затем самостоятельно или с помощью различных носителей (например, лецитина) поступает в кровь и печень. Из аминокислот, которые содержатся в продуктах растительного происхождения лишь в незначительных количествах, он производится организмом в процессе обмена веществ.

Строгие вегетарианцы, которые воздерживаются от яиц, молока и молочных продуктов, могут испытывать нехватку холина, особенно если склонны к стрессовым состояниям. В печени холин присоединяется к белковым веществам и через разветвленную сеть кровеносных сосудов направляется ко всем клеткам тела. Через пористые стенки капилляров, толщина которых составляет порой всего тысячные доли миллиметра, холин вместе с носителем попадает на мембраны клеток.

Действие холина

Еще одним ценным свойством этого витамина является его способность оказывать помощь нервным или душевнобольным людям. При недостатке холина происходит массовая гибель так называемых холинергических нейронов. При этом образуются бляшки — скопления отходов холестерина и белков. Этот типичный старческий распад начинается у многих людей уже после 40 лет из-за неправильного питания. Он проявляется в первую очередь в виде забывчивости и рассеянности.

Молекулы холина лучше всего чувствуют себя в той сфере нервной системы, которая способствует успокоению и расслаблению, замедляет работу сердца и щитовидной железы, но стимулирует деятельность желудка и кишечника. Поэтому холин — это одно из лучших натуральных успокоительных средств.

Этот витамин группы В производится в кишечнике при участии белков метионина, серина, а также витамина В12 и фолиевой кислоты.

Метионин и серин в большом количестве содержатся в мясе, рыбе, птице, яйцах и сыре; витамин В12 — в печени, жирном мясе, рыбе и молочных продуктах; фолиевая кислота — в зелёном салате и пивных дрожжах. Готовый холин в высокой концентрации встречается в печени, яичном желтке, пивных дрожжах и проращенных зернах пшеницы.

Идеальным концентратом холина, употребляемым в лечебных целях, является лецитин, в который главными составными частями входят холин и другой витамин группы В — инозитол.

Поскольку холин главным образом синтезируется в процессе собственного обмена веществ, его содержание в пищевых продуктах не указывается. Точно так же не дается рекомендаций о потребностях организма в нем.

Следует исходить из того, что ежедневная доза должна составлять до 4 гр., при сильном стрессе — до 6 гр., причем всего одна пятая часть этого количества поступает в организм с продуктами питания.

При нехватке холина уже в сорок лет, а иногда и раньше, начинается типичный старческий распад психики, выражающийся в забывчивости и рассеянности.

Что необходимо учитывать

Не следует долго и в больших дозах употреблять лецитин в качестве замены холина. Это может вызвать дефицит витамина В6, вызывающий тошноту, понос и неприятный запах изо рта.

Для чего необходим холин:

Усвоение жиров

Нормальное функционирование печени и желчного пузыря

Снижение уровня холестерина в крови

Способность концентрировать внимание

Стимуляция сердечной деятельности

Устойчивость нервной системы

Профилактика преждевременного старения. опубликовано econet

Автор Клаус Обербайль, "Витамины-целители"

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