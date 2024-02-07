Хотите пробиотики, но не любите йогурт? Попробуйте эти продукты

Пробиотики - это полезные для здоровья бактерии, обитающие в кишечнике. Известные всем пробиотики - лакто- и бифидобактерии. В кишечнике пробиотики подавляют рост патогенной микрофлоры и обеспечивают защитный барьер кишечных стенок. Какие пробиотические продукты полезно вводить в свой рацион?

Первым пунктом в моем списке продуктов всегда является йогурт: несладкий, органический, приготовленный с миндальным молоком. Я кладу по две столовые ложки в каждый смузи, заменяю его майонезом, и ничто не сравнится с прохладной чашкой в ​​жаркий день в качестве полдника.

Пробиотические продукты

Помимо необходимыхых доз кальция и белка, йогурт является основным источником пробиотиков, «хороших» живых бактерий и дрожжей. Чем они полезны? Правильный баланс бактерий в кишечнике улучшает пищеварение, блокирует опасные организмы, которые могут вызывать инфекции, и укрепляет вашу иммунную систему. Это также помогает вашему организму усваивать жизненно важные питательные вещества из пищи.

Что нужно знать о пробиотиках

В отличие от витаминов, для пробиотиков не существует рекомендуемой суточной дозы, поэтому невозможно узнать, какой тип бактерий или их количество лучше всего. Общее правило - добавлять в свой ежедневный рацион некоторые продукты с пробиотиками.

Сотни бактерий, которые можно проглотить, классифицируются как пробиотики. В большинстве пробиотических продуктов присутствуют два вида Lactobacillus и Bifidobacterium, каждый из которых содержит различные штаммы. На этикетках пищевых продуктов Lactobacillus и Bifidobacterium часто обозначаются аббревиатурой L. или B., а затем объединяются с названием конкретного штамма. Итак, штамм acidophilus в составе бактерий Lactobacillus записывается как L. acidophilus.

Пробиотики в йогурте

Это возвращает нас к йогурту, который часто содержит L. acidophilus.

Йогурт - популярная пробиотическая пища, потому что он широко доступен, и есть разные способы его употребления. Некоторые бренды имеют печать Live & Active Cultures (LAC) от Международной ассоциации молочных продуктов для проверки содержания пробиотиков. В противном случае поищите на этикетке слова «живые и активные культуры».

Пробиотики: не ограничиваемся йогуртом

Что делать, если вы не любитель йогуртов или просто хотите больше вариантов? К счастью, многие другие продукты также содержат хорошую дозу хороших бактерий. Они бывают разных вкусов и текстур, так что скорее всего, вы найдете несколько из них по своему вкусу.

Кефир

Этот похожий на йогурт напиток имеет терпкий вкус и более жидкую консистенцию, чем йогурт. Напиток обычно готовят из классического молока, но также можно использовать немолочные альтернативы, такие как кокосовая вода, кокосовое молоко и рисовое молоко. Кефир также имеет фруктовые и овощные вкусы, или вы можете сами добавить ароматизаторы, такие как корица, ваниль и тыквенные специи. Это также отличная основа для смузи.

Кимчи

Кимчи - это острое красноватое блюдо из ферментированной капусты, приготовленное из смеси чеснока, соли, уксуса и перца чили. Его часто подают отдельно или в смеси с рисом или лапшой. Вы также можете добавить его в яичницу или поверх картофеля. Вы можете найти его в большинстве продуктовых магазинов или на азиатских рынках.

Комбуча

Этот ферментированный чайный напиток имеет терпко-терпкий вкус. Чайный гриб содержит кофеин, сопоставимый с некоторыми другими чайными напитками. Некоторые бренды добавляют сахар, поэтому проверяйте этикетку и избегайте всего, что содержит более 5 граммов сахара на порцию.

Мисо

Популярная паста в японской кухне, мисо производится из соевых бобов, сброженных с коричневым рисом. У него сильный солоноватый вкус. Используйте его как соус для макания, намазывайте его на тосты или добавляйте в маринад для рыбы, мяса и овощей.

Соленья

Не все маринады подойдут. Ищите бренды, содержащие воду и морскую соль вместо уксуса.

Квашеная капуста

Квашеная капуста - это квашеная капуста, и ее можно приобрести на вкус. (Я фанат благодаря своей бабушке, родившейся в Германии, которая в детстве делала мне бутерброды с Рубеном.) Используйте его как топпер для хот-догов, смешивайте с салатами или комбинируйте с обычными овощами. Всегда выбирайте сырую или непастеризованную квашеную капусту. В ней больше пробиотиков, чем в коммерческой квашеной капусте, которая теряет большую часть своих бактерий в результате пастеризации.

Темпе

Темпе - это пирог из ферментированных соевых бобов с более твердой текстурой, чем тофу. Это популярный заменитель мяса - попробуйте его как вегетарианский бургер или добавьте в соус для пасты. Темпе часто бывает предварительно приготовленным и готовым к употреблению, но некоторым брендам может потребоваться приготовление.опубликовано econet

Автор Солан Мэтью