Hyundai Kona 2024 года опережает появление электрических моделей

Hyundai полностью переделала Kona с нуля. По-прежнему компактный, Kona теперь немного больше, чтобы вместить больше места для ног на задних сиденьях, грузового пространства и стать более ориентированной на электромобили платформой для электрификации.

Hyundai полностью переделала Kona с нуля. По-прежнему компактный, Kona теперь немного больше, чтобы вместить больше места для ног на задних сиденьях, грузового пространства и стать более ориентированной на электромобили платформой для электрификации. Модели Kona, на которых мы ездили, представляли собой бензиновые модификации с 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 190 л.с. (140 кВт). Однако максимальная мощность достигается при 6000 об/мин, поэтому большинство водителей увидят ее лишь изредка. Пиковый крутящий момент в 195 фунт-фут (264 Нм) наступает гораздо раньше, всего при 1700 об/мин – примерно в тот момент, когда турбина действительно включается. с возмещением разницы. В повседневной езде эта разница нечасто заметна, и Kona прекрасно работает со своим двигателем. Ранний крутящий момент означает, что после того, как неизбежная турбо-задержка прошла, маленькая машина чувствует себя довольно хорошо в управлении. Только когда нажимается дроссельная заслонка и запрашивается понижение передачи или увеличение мощности, трансмиссия сбивается и приостанавливается в ответ. Однако, в отличие от Kona предыдущего поколения , эта новая платформа выполнена в основном как электромобиль, а бензиновый вариант отодвинут на второй план. Хотя бензиновые варианты в первую очередь появляются в автосалонах, на самом деле в центре внимания находится именно электромобиль. Мы надеялись реализовать это, когда Hyundai попросил нас протестировать их новую Kona, но нам придется подождать, пока производство не перевезет ее в США. В настоящее время она только выходит в продажу в Корее. Модели, работающие только на бензине, которые включают в себя несколько комплектаций с двумя силовыми агрегатами, появятся в автосалонах в ноябре 2023 года. Для всех из них в ближайшем будущем появятся передне- и полноприводные версии. Помимо 1,6-литрового двигателя, на котором мы ездили, в цикле Аткинсона есть еще 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель, в котором используется тип бесступенчатой ​​трансмиссии (CVT), которую Hyundai называет «Интеллектуальная переменная трансмиссия» (IVT). Модели с 2,0-литровым двигателем расходуют около 31 миль на галлон (7,6 л/100 км) на шоссе, тогда как 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом рассчитан на расход 28 миль на галлон (8,4 л/100 км) по шоссе. У нас не было возможности по-настоящему проверить эти оценки EPA в реальном мире за короткое время, проведенное с автомобилем. Странное расположение новой ручки переключения передач на Hyundai Kona 2024 года требует некоторого привыкания.

Новинки для Kona также включают габариты автомобиля и внутреннее пространство. Kona теперь на 5,7 дюйма (14,5 см) длиннее, примерно на дюйм (2,5 см) шире и немного выше. Однако, несмотря на это расширение Kona, его коэффициент лобового сопротивления ниже - 0,27. Больший размер означает больше внутреннего пространства, большую часть которого заметят пассажиры на заднем сиденье. При росте 6 футов 3 дюйма (1,9 м) я прекрасно помещаюсь на заднем сиденье с достаточным пространством для головы и достаточным пространством для ног. На передних сиденьях еще больше. Грузовое пространство увеличилось до 25,5 куб. футов (722 л). А у электромобиля будет багажник с дополнительным пространством в 27 л.

Само внутреннее пространство было обновлено, с множеством изменений, связанных с добавлением новых технологий. Модели более высокого класса, включая Kona EV, имеют 12,3-дюймовые экраны как для водителя, так и для информационно-развлекательной системы на центральной консоли. Информационный экран водителя оснащен цифровым дисплеем, а информационно-развлекательная система включает в себя более четкие и быстро реагирующие экраны. Нам пришлось нелегко заставить Apple CarPlay и Android Auto работать без подключения к нашему предсерийному тестеру, но подобных проблем не было в других новых моделях Hyundai, поэтому мы подозреваем, что это проблема прототипов, на которых мы ездили, а не самих моделей Hyundai. производственная модель.

Чтобы освободить место на центральной консоли для традиционных кнопок и переключателей, а также для беспроводной зарядки и подстаканников, Hyundai переместила рычаг переключения передач Kona с консоли на рулевую колонку. Он выступает в правом нижнем углу рулевого колеса, и требуется время, чтобы к нему привыкнуть. Там достаточно легко приспособиться к переключению передач, но необходимость наклоняться и вытягивать шею, чтобы увидеть это, не идеальна. Однако по мере того, как уверенность растет по мере использования, это ничем не будет отличаться от привыкания к переключателю передач Mercedes-Benz или различным кнопочным переключениям передач, используемым в некоторых других брендах. Даже странный звуковой сигнал переключения передач на Volkswagen ID.4 через некоторое время становится второй натурой, поэтому этот странный вариант, выбранный Hyundai, не будет чем-то большим, чем первоначальная причуда для большинства владельцев.

В целом изменения, внесенные в новый Hyundai Kona 2024 года, носят положительный характер. У него есть несколько особенностей и вещей, которые потребуют корректировки, но это не те вещи, которые мы бы назвали нарушителями условий сделки. Мы были разочарованы тем, что электрическая модель недоступна для вождения, но мы получим ее, как только она станет доступной. Если изменения в моделях Kona, работающих только на бензине, являются каким-либо показателем, мы ожидаем, что Kona EV также станет отличным дополнением к рынку.опубликовано econet

по материалам https://newatlas.com

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