Hyundai представляет автомобильные шины со встроенными кнопочными цепями противоскольжения

Hyundai представила новую конструкцию колес и шин, включающую встроенные цепи противоскольжения, которые разворачиваются и убираются одним нажатием кнопки, что потенциально может положить конец трудоемкому и замораживающему процессу наматывания и снятия традиционных цепей противоскольжения.
Компания Hyundai представила новый дизайн колес и шин, в которые встроены цепи противоскольжения, разворачивающиеся и убирающиеся одним нажатием кнопки, что может положить конец хлопотному и замерзающему процессу наматывания и снятия традиционных цепей противоскольжения.
Каждая из шин имеет шесть углубленных канавок, расположенных в соответствии с шестью спицами колеса. Внутри этих канавок находятся толстые тросы, похожие на цепи противоскольжения, убранные далеко назад в протектор.
Они частично изготовлены с использованием сжатых сплавов с памятью формы, которые могут активироваться и расширяться при пропускании через них электрического тока. Поэтому, когда дорога становится неровной или закон требует цепей противоскольжения, достаточно просто нажать кнопку. Сплав с памятью формы возвращается к своей первоначальной форме, выдвигая проволочную петлю выше уровня протектора. В этот момент вы можете ехать: не нужно ни мокрых коленей, ни слякоти, ни замерзших пальцев.
В качестве дополнительного преимущества, по словам Hyundai, цепи противоскольжения становятся очень заметным (и слышимым) напоминанием о том, что пора менять шины. На данном этапе это всего лишь концептуальная идея.
"Эта инновация, которая, как мы надеемся, когда-нибудь появится на автомобилях Hyundai и Kia, отражает наше стремление превращать передовые технологии в реальные решения, которые приносят пользу клиентам", - говорит Джун Мо Парк, руководитель группы разработки усовершенствованных шасси Hyundai.
Действительно, поскольку для реализации этой технологии необходимо полностью изменить конструкцию колеса в сборе, включая электрические соединения, потребуется довольно специфическая работа - как со стороны Hyundai, так и со стороны производителей шин. Но для людей, которым часто приходится ездить по заснеженным или обледенелым дорогам, подобная технология может стать огромным удобством и настоящим спасением жизни.
Hyundai заявляет, что запатентовала технологию в Южной Корее и США, и что Hyundai/Kia планирует "рассмотреть возможность массового производства шин после дальнейших технологических разработок, испытаний на долговечность и эксплуатационные характеристики, а также проверки регулирующих органов".
Потрясающая идея, будем надеяться, что мы увидим ее скорее раньше, чем позже!опубликовано econet
по материалам https://newatlas.com
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Источник: https://econet.ua/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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