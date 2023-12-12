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Hyundai представляет автомобильные шины со встроенными кнопочными цепями противоскольжения

Автор: Econet 12 декабря 2023 5316
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Hyundai представила новую конструкцию колес и шин, включающую встроенные цепи противоскольжения, которые разворачиваются и убираются одним нажатием кнопки, что потенциально может положить конец трудоемкому и замораживающему процессу наматывания и снятия традиционных цепей противоскольжения.

Hyundai представляет автомобильные шины со встроенными кнопочными цепями противоскольжения

Компания Hyundai представила новый дизайн колес и шин, в которые встроены цепи противоскольжения, разворачивающиеся и убирающиеся одним нажатием кнопки, что может положить конец хлопотному и замерзающему процессу наматывания и снятия традиционных цепей противоскольжения.

Каждая из шин имеет шесть углубленных канавок, расположенных в соответствии с шестью спицами колеса. Внутри этих канавок находятся толстые тросы, похожие на цепи противоскольжения, убранные далеко назад в протектор.

Они частично изготовлены с использованием сжатых сплавов с памятью формы, которые могут активироваться и расширяться при пропускании через них электрического тока. Поэтому, когда дорога становится неровной или закон требует цепей противоскольжения, достаточно просто нажать кнопку. Сплав с памятью формы возвращается к своей первоначальной форме, выдвигая проволочную петлю выше уровня протектора. В этот момент вы можете ехать: не нужно ни мокрых коленей, ни слякоти, ни замерзших пальцев.

Hyundai Motor и Kia представляют технологию шин с интегрированной цепью противоскольжения с использованием сплава с памятью формы

В качестве дополнительного преимущества, по словам Hyundai, цепи противоскольжения становятся очень заметным (и слышимым) напоминанием о том, что пора менять шины. На данном этапе это всего лишь концептуальная идея.

"Эта инновация, которая, как мы надеемся, когда-нибудь появится на автомобилях Hyundai и Kia, отражает наше стремление превращать передовые технологии в реальные решения, которые приносят пользу клиентам", - говорит Джун Мо Парк, руководитель группы разработки усовершенствованных шасси Hyundai.

Действительно, поскольку для реализации этой технологии необходимо полностью изменить конструкцию колеса в сборе, включая электрические соединения, потребуется довольно специфическая работа - как со стороны Hyundai, так и со стороны производителей шин. Но для людей, которым часто приходится ездить по заснеженным или обледенелым дорогам, подобная технология может стать огромным удобством и настоящим спасением жизни.

Hyundai заявляет, что запатентовала технологию в Южной Корее и США, и что Hyundai/Kia планирует "рассмотреть возможность массового производства шин после дальнейших технологических разработок, испытаний на долговечность и эксплуатационные характеристики, а также проверки регулирующих органов".

Потрясающая идея, будем надеяться, что мы увидим ее скорее раньше, чем позже!опубликовано econet

по материалам https://newatlas.com

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Источник: https://econet.ua/

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hyundai мотор автомобиль шины

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