Иммунитет: как укрепить естественную защиту

Иммунитет стоит на страже нашего здоровья. Он оберегает организм от вирусов, болезнетворных бактерий и других патогенов. Иммунитет бывает врожденный и приобретенный. Какие добавки помогут усилить иммунный ответ и уберечь человека от заболеваний?
Как работает иммунная защита? Она оберегает организм от инфекций. Но ее механизмы довольно сложны. Иммунитет делят на врожденный и приобретенный. Каждый из них имеет особые компоненты и по-разному охраняет от болезней.
ВИ имеет неспецифические механизмы защиты организма. К нему можно отнести слабую кислотность кожи, направленную на предотвращение бактериального роста. Еще один пример ВИ - слизистая ротовой полости. Она включает ферменты, обезвреживающие различные патогены.
ПИ работает более целенаправленно. Если ВИ пытается уничтожить все, что встречается на его пути, то ПИ имеет особые клетки (T- и B-лимфоциты). Они содержат рецепторы для распознавания чужеродных организмов (вирусов, бактерий).
Стресс предполагает активное производство в организме гормона стресса кортизола. Рост содержания кортизола по-разному действует на иммунитет в зависимости от силы и продолжительности стресса. При кратковременном стрессе стимулируется ВИ и подавляется ПИ, изменяя иммунную защиту и ослабляя ее.
В ваших силах удержать показатель кортизола в нормальных пределах. Речь идет о физической активности, духовных практиках (медитация, осознанность).
Пищевой рацион с высокой концентрацией питательных веществ, цельными и натуральными продуктами поддержит иммунитет.
Сон необходим для сильного иммунитета. Достаточно следовать своему природному циркадному ритму. Дефицит сна подрывает иммунную систему и повышает уязвимость перед инфекциями. Спать полезно в темной комнате, не пользоваться гаджетами перед сном, ложиться в постель не позднее одиннадцати вечера.
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Это растение оказывает стимулирующее воздействие на ВИ и, таким образом, укрепляет защиту от патогенов. Определенные виды растения позитивно влияют на ПИ.
Это ключевое вещество, важное для иммунной защиты. Он вырабатывается в организме под влиянием солнечного излучения. Вит-н D работает в расщеплении пищи на питательные вещества.
Zn - ключевой минерал для иммунной защиты. Корреляция между нехваткой Zn и здоровьем иммунитета была обнаружена в 60-х гг. XX столетия. Zn является сигнальным соединением для ВИ и ПИ, благодаря которому они полноценно «общаются» и взаимодействуют. Zn необходим для производства антител.
Львиная доля иммунной системы локализуется в кишечнике. Пробиотики поддерживают ВИ и ПИ. Одно из их преимуществ - они физически не позволяют патогенной микрофлоре закрепиться в кишечнике, минимизируя таким образом распространение инфекций.
Ряд пробиотиков поддерживают нормальную воспалительную реакцию, помогая иммунной системе решить, как отвечать на угрозу.
Это водорастворимый витамин, важный для функций ВИ и ПИ. Он оказывает антиоксидантный эффект и восстанавливает слизистую кишечника. Поэтому витамин С подавляет патогенных агентов, работая аналогично пробиотикам.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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