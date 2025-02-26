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Иммунная гимнастика: 3 упражнения для поддержания здоровья и профилактики вирусных заболеваний

Автор: Econet 26 февраля 2025 7882
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Двигательная активность помогает запустить иммунные реакции в человеческом организме. Совсем необязательно подвергать себя многочасовым изнурительным тренировкам в спортзалах, часто умеренных нагрузок бывает вполне достаточно.

Иммунная гимнастика: 3 упражнения для поддержания здоровья и профилактики вирусных заболеваний

Эти несложные упражнения помогут не только меньше болеть, но и способны добавить вашему телу гибкости, подвижности и сделать мышцы более выразительными.

1. Упражнение на дыхание

И. П. – лежа на спине или сидя в расслабленном состоянии. Выполните вдох, но не до конца, сделайте паузу и произнесите в мыслях «один». Потом выдохните, но не до конца, снова сделайте задержку дыхания и опять произнесите мысленно «один». Делайте это упражнение одну минуту.

Теперь постепенно прибавляйте отсчет «один – два», затем, «один – два – три». Задача дыхательной гимнастики – постараться достичь долговременной задержки и увеличить временной цикл «вдох выдох».

Результатом этого упражнения станет дополнительное поступление эритроцитов в кровь, повышенное насыщение крови кислородом и улучшится его доставка к тканям и клеточным структурам.

Иммунная гимнастика: 3 упражнения для поддержания здоровья и профилактики вирусных заболеваний

2. Прыгаем на месте

В этом упражнении не обязательно совершать полноценные прыжки, вполне достаточно, просто немного приподниматься на носках и совершать встряхивания всего туловища. При этом, не нужно изо всех сил ударять пятками по полу. Подпрыгивание должно быть быстрым и ниже, чем со скакалкой. Рекомендуется делать их по утрам, начинать лучше с нескольких минут. Во время упражнения, вы не должны испытывать никакого дискомфорта, поэтому длительность выполнения определяйте по своему самочувствию.

Результатом подпрыгиваний будет активизация работы лимфатических органов – важных составляющих иммунного аппарата. Улучшается циркуляция лимфы в организме, снижается отечность.

Иммунная гимнастика: 3 упражнения для поддержания здоровья и профилактики вирусных заболеваний

3. Наклоны 

И. П. – стоя, со слегка расставленными ногами. Поднимайте руки вверх и делаете наклон вперед, стремясь пальцами достать пол. Не переживайте, если в начале не получается и не стремитесь к этому через силу. Со временем вы приобретете растяжку, которая поможет делать все упражнения без труда. В таком положении останьтесь на несколько секунд, а потом медленно и плавно выпрямляйтесь.

Выполните наклоны во все стороны. Делайте это упражнение 8-10 раз.

Выполнение наклонов способствует укреплению всего мышечного корпуса, расслаблению напряженных тканей. Упражнение способствует здоровью спины, особенно позвоночника и улучшению работы всего организма.

Поддерживаем крепкий иммунитет:

  • следует чаще бывать на свежем воздухе или проветривать помещение;
  • нужно особенное внимание уделять чистоте комнат, и проводить влажную уборку;
  • необходимо следить за своим рационом, включать в питание побольше растительных продуктов в сезон их созревания;
  • рекомендуется больше двигаться, совершать пешие прогулки, хотя бы по комнате с открытой форточкой. Двигательная активность будет держать организм в тонусе и способствует снижению риска множества заболеваний.

Все движения выполняются в медленном темпе, не следует к ним приступать слишком резко, сразу после сна. Если имеются проблемы со здоровьем, то лучше предварительно проконсультироваться с врачом. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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здоровье гимнастика организм иммунитет упражнения

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