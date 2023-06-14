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Инфекции мочевых путей (ИМП) - симптомы, причины и естественные средства для лечения

Автор: Econet 14 июня 2023 6292
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Инфекции мочевых путей поражают мочевыводящие пути, в том числе уретру (уретрит), мочевой пузырь (цистит), влагалище (вагинит), почки (пиелонефрит) и вызываются бактериями. Проблема сопровождается неприятными симптомами, которые доставляют дискомфорт и снижают качество жизни. Как лечить инфекции мочевыводящих путей?

Инфекции мочевых путей (ИМП) - симптомы, причины и естественные средства для лечения

Симптомы инфекций мочевых путей (ИМП): неприятное ощущение в нижней зоне живота, частые позывы в туалет и чувство жжения после мочеиспускания. Если не лечить заболевание, инфекция распространяется на почки и приводит к серьезным осложнениям.

Инфекции мочевыводящих путей

Медицина рекомендует лечить ИМП антибиотиками. Но в этом случае увеличивается риск развития устойчивости к препаратам этой группы. Плюс, антибиотики губят полезную микрофлору в организме. Поэтому для устранения ИМП применяют натуральное средство - D-маннозу. 

Признаки ИМП

  • Боли, жжение в процессе мочеиспускания. 
  • Частые позывы в туалет.
  • Малый объем урины при мочеиспускании.
  • Мутная урина.
  • Новый, неприятный запах мочи.
  • Боли в зоне таза.
  • Дискомфорт / боль внизу живота, в спине (под ребрами).
  • Кровь в урине.
  • Высокая температура.
  • Низкая температура (ниже 36 ° C).
  • Тошнота / рвота, боль в спине, в боку, в паху.

Причины ИМП

В 90% случаев инфекции мочевых путей вызывают бактерии E. coli (кишечной палочки). Эти бактерии обитают на коже и в кишечнике, и это нормально. Но когда микроорганизмы проникают в уретру и начинают там размножаться, это приводит к инфекции. Кишечная палочка прикрепляется к внутренней поверхности мочевого пузыря крошечными пальцами (фимбриями) и может перемещаться в уретру и почки. Эти бактерии прочно цепляются к поверхности мочевыводящих путей, их сложно смыть с уриной. Попадая из мочевого пузыря в почки, E. coli вызывают инфекции почек. 

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Инфекции мочевых путей (ИМП) - симптомы, причины и естественные средства для лечения

Лечение ИМП

Традиционная терапия ИМП

Легкие инфекции мочевого пузыря могут пройти сами по себе без терапевтического вмешательства. Если проблема исчезнет самостоятельно, подключаются антибиотики.  

Самопомощь и природные средства от ИМП

  • Обильное питье: жидкости вымывают патогенные бактерии из мочевого пузыря.
  • Клюква, черника и особенно их соки. В них содержатся соединения, которые препятствуют прилипанию бактерий, вызывающих ИМП, к слизистой мочевого пузыря и мочевых путей. 
  • Чеснок: уничтожает патогенные бактерии.
  • Пробиотики. Молочнокислые бактерии подавляют активность патогенных бактерий, грибков и восстанавливают здоровое соотношение кишечной микрофлоры.
  • Избегать кофеина, спиртных напитков и острой пищи.
  • Избегать полового акта.
  • Обратите внимание на свои пищевые привычки, потому что чем меньше углеводов, сахара и консервантов вы едите, тем лучше.
  • Теплая ванна продолжительностью 15–20 мин.

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Прием D-маннозы

D-манноза - это сахар, который предназначен для защиты мочевого пузыря и мочевых путей. Успешное лечение ИМП при помощи D-маннозы в большинстве случаев возможно без антибиотиков. D-манноза связывается с бактерией E. coli и бактерии вымываются из мочевых путей при мочеиспускании. D-манноза помогает при острых инфекциях мочевых путей, предотвращает рецидивы.

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Источник: https://econet.ua/

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