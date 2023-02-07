Инсулинорезистентность: как распознать и лечить

Для здоровья организма важно, чтобы каждая клетка выполняла свои функции, и не было никаких системных нарушений. Также здоровье во многом зависит от того, насколько правильно происходит передача информации от гормонов к клеткам. Но иногда происходит сбой, и клетки теряют чувствительность к инсулину, вследствие чего развивается инсулинорезистентность.

Как распознать это состояние и чем оно грозит? Какие признаки инсулинорезистентности и какова тактика лечения? Ответы на эти вопросы вы найдете в статье.

Определение и лечение инсулинорезистентности

Что такое инсулин и глюкоза?

Инсулином называют гормон, образующийся в эндокринных клетках поджелудочной железы. Он влияет на все происходящие в тканях обменные процессы, но основная его функция – уменьшение количества глюкозы в крови. Также этот гормон улучшает обмен белков и жиров, регулирует активность ферментов, которые расщепляют жиры и гликоген.

Глюкозой называют моносахарид, это продукт распада поли- и дисахаридов. Когда мы принимаем пищу, количество глюкозы в крови повышается, а поджелудочная железа начинает производить инсулин, который доставляет глюкозу к клеткам.

Инсулин выполняет ряд важнейших функций:

уменьшает аппетит;

нормализует белковый обмен;

обеспечивает доставку питательных веществ к клеткам;

предотвращает разрушение мышц;

помогает печени запасать глюкозу в виде гликогена (энергетического резерва, способного восполнить нехватку глюкозы в экстренных ситуациях).

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Но повышенный уровень этого гормона блокирует применение гликогена, препятствует расщеплению жировой ткани, уменьшает возможность использования жира для производства энергии.

Как развивается инсулинорезистентность

Для нормального функционирования организма уровень инсулина должен быть оптимальным. А если клетки становятся устойчивыми к гормону и не могут его эффективно использовать, то развивается инсулинорезистентность. То есть в организме вырабатывается больше инсулина, чем необходимо. Если не предпринимать никаких мер, то повышается риск развития метаболического синдрома, преддиабетного состояния или сахарного диабета второго типа.

Иногда уровень инсулина повышается в связи с перееданием, частыми стрессами, нарушением сна, бактериальными инфекциями, беременностью. Под действием определенных факторов такая физиологическая инсулинорезистентность может обрести патологический характер. Обычно это происходит в связи с генетическими особенностями, длительным приемом некоторых лекарственных препаратов, постоянного несбалансированного питания, ожирения, малоподвижного образа жизни, вредных привычек.

Признаки инсулинорезистентности

Основными признаками данного состояния являются:

повышенный уровень сахара и триглицеридов в крови;

жировые отложения в области живота;

сложности с нормализацией веса;

высокое давление;

постоянное чувство жажды и голода;

депрессия;

нарушение сна;

периодическое онемение конечностей, судороги или покалывание в конечностях;

ухудшение зрения;

частое головокружение;

шероховатость и дряблость кожи;

темные круги под глазами;

образование трещин на пятках;

огрубение кожи на коленях и локтях.

Для постановки точного диагноза необходимо пройти лабораторное обследование.

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Лечение при инсулинорезистентности

Первое что необходимо сделать – это нормализовать вес. Достичь цели можно за счет правильного питания либо физнагрузки.

В крови поддерживается оптимальный уровень сахара, когда во время еды уровень инсулина повышается, а после снижается. Важно соблюдать равные промежутки между приемами пищи, чтобы уравновесить процесс сжигания и накопления жира. При инсулинорезистентности важно сбалансировать рацион. Оптимальную схему питания сможет подобрать врач, в данном случае все индивидуально.

Приведем несколько общих рекомендаций по питанию при инсулинорезистентности. Следует исключить из рациона:

1. Быстрые углеводы – муку, сахар, сладости.

2. Газированные напитки.

3. Алкогольную продукцию.

4. Полуфабрикаты.

5. Фаст-фуд.

Необходимо употреблять больше овощей, свежих фруктов, натурального нежирного мяса (птицы, телятины), морепродуктов и рыбы жирных сортов, цельных злаков, орехов.

Что касается физической нагрузки, то она позволяет инсулину лучше работать. Оптимального эффекта удается достичь путем сочетания силовых и аэробных тренировок. Но помните, что любое заболевание легче предотвратить, чем лечить, поэтому заботьтесь о своем здоровье и своевременно проходите диагностику.опубликовано econet

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