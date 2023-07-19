Инсульт: Первые признаки опасности

Инсульт опасен тем, что он наступает внезапно. Причем, если раньше эта патология развивалась в основном у пожилых людей, то сейчас инсульт у лиц младше 40 лет, увы, не является редкостью. Поэтому каждому необходимо знать, какие признаки сужения сосудов головного мозга и шеи способны вызвать инсульт
Внезапное нарушение мозгового кровообращения (инсульт) способно кардинально изменить жизнь больного и его близких или, хуже того, привести к трагическим последствиям. Именно поэтому данную патологию также называют ударом или сосудистой катастрофой. Как же распознать основные признаки приближающегося инфаркта мозга и инсульта у взрослого и что делать, если произошло нарушение мозгового кровообращения?
Данная патология возникает в результате неожиданного прекращения кровотока по одной из артерий, поставляющих кровь к головному мозгу. В результате недостаточности мозгового кровообращения функции мозга нарушаются, а его ткани претерпевают изменения.
Различают два типа инсультов: геморрагический и ишемический.
Геморрагический инсульт — это кровоизлияние в мозг. Оно сопровождается разрывом сосудов, вызванным высоким артериальным давлением. Кровь при этом словно раздвигает ткани мозга, образует полость и заполняет ее. Вследствие этого образуется внутримозговая гематома.
Ишемический инсульт представляет собой острое нарушение мозгового кровообращения. Оно бывает вызвано затруднением или прекращением поступления крови к тому или иному отделу мозга и сужением сосудов. Начальные признаки ишемического инсульта бывают вызваны затруднением или прекращением поступления крови к тому или иному отделу мозга. При этом происходит повреждение тканей мозга. Согласно статистике, именно ишемический инсульт случается наиболее часто — на его долю приходится 70−85% всех случаев.
Инсульт опасен тем, что он наступает внезапно. Причем, если раньше эта патология развивалась в основном у пожилых людей, то сейчас инсульт у лиц младше 40 лет, увы, не является редкостью. Поэтому каждому необходимо знать, какие признаки сужения сосудов головного мозга и шеи способны вызвать инсульт. Среди них:
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Если имеется несколько из перечисленных причин, то риск кровоизлияние в голове повышается.
Добавим также, что в последнее время количество инсультов у женщин возросло, и если раньше эта патология в большинстве случаев диагностировалась в основном у мужчин, то сейчас ситуация изменилась.
Очень важно вовремя распознать инсульт, так как от того, насколько оперативно будет оказана медицинская помощь, зависят дальнейшие прогнозы. Восстановить кровоток нужно не позднее чем через 4−6 часов после удара — именно это количество времени является так называемым терапевтическим окном. Следует помнить, что чем раньше будет оказана помощь, тем больше у больного окажется шансов на успешное лечение и восстановление. Если же не оказать необходимую медицинскую помощь в стационаре, то последствия инсульта могут стать трагичными, а именно — привести к смерти.
Как уже было отмечено, инсульт — явление всегда неожиданное, и поэтому подготовиться к нему заранее невозможно. Однако его легко распознать по характерным симптомам и первым признакам инсульта, причем многие из них проявляются одинаково как при геморрагическом, так и при ишемическом.
Следующие симптомы указывают на инсульт, причем обычно наблюдается одновременное проявление нескольких из них:
Обнаружив один или несколько подобных симптомов, не ждите улучшения состояния, а срочно вызывайте скорую помощь.
Пока вы ждете скорую помощь, сохраняйте стойкость духа и паникуйте. Для облегчения состояния больного предпримите следующие меры.
Если больной находится в помещении, обеспечьте ему доступ воздуха. Ослабьте пояс или галстук, если таковые имеются, — это позволит облегчить дыхание и кровоток.
Голову пострадавшего следует слегка приподнять, но не более чем на 30 градусов. При этом он должен лежать на боку, так как возможно выделение рвотных масс, и именно такая поза позволит ими не захлебнуться.
Опустите ноги больного в умеренно горячую воду — это перераспределит кровь в организме.
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Если есть тонометр, измерьте больному давление. В случае если оно повышено, дайте препарат, который был прописан больному в целях нормализации давления. Однако это надо делать только в случае 100-процентной уверенности. При этом больному не следует давать никакой еды и питья.
Также очень важно поддержать пострадавшего психологически. Все остальные меры примут профессионалы — неврологи и реаниматологи. По приезду врачей во всех подробностях расскажите о наблюдаемых признаках инсульта, зафиксируйте время, когда произошел удар. Все это важно знать врачам еще до того, как они сделают больному томографию для уточнения диагноза.
В большинстве случаев инсульт влечет изменения качества жизни пациента. Отметим, что последствия геморрагического инсульта более тяжелые, чем ишемического. В 75% случаев пациенты после геморрагического инсульта становятся инвалидами.
Как правило, в период после стационара и последующего восстановления пациенту невозможно будет обойтись без посторонней помощи и поддержки. Степень тяжести изменений в организме зависит от остроты инсульта, его масштабов, а также от того, какая область головного мозга была затронута. После инсульта могут наблюдаться следующие состояния:
Хотя нужно учитывать, что прогноз индивидуален в каждом конкретном случае, так как напрямую связан со степенью тяжести и обширностью инсульта, с общим состоянием организма больного, его особенностей и возраста.
Следует знать, что восстановление у пожилых пациентов происходит тяжелее. Также отрицательными факторами могут оказаться: поражение жизненно важных центров организма, заболевания, ставшие причиной инсульта, например одновременно диагностируемые атеросклероз сосудов головного мозга и гипертония.
Больше шансов на восстановление имеют пациенты младше 50 лет, у которых минимально число неврологических повреждений, очаг поражения невелик, а гематома не является обширной. Нормальное артериальное давление, отсутствие аритмий, заболеваний сердца и атеросклеротических изменений сосудов также считаются факторами, позволяющими строить благоприятный прогноз. Кроме того, повышается шанс на выздоровление у тех, чья профессиональная деятельность связана с умственным трудом.
Лечение инсульта проходит в три этапа: стационарно, амбулаторно и санаторно. После выписки из стационара и наблюдения в медицинском учреждении по месту жительства очень важно пройти необходимую реабилитацию в полном объеме — это ускорит процесс выздоровления. Отметим, что, в зависимости от тяжести инсульта, реабилитация может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом следует помнить, что если не следить за состоянием здоровья после инсульта, то в ближайшие полгода удар может повториться, причем в более тяжелой форме.
Реабилитационные методы следует применять комплексно. Обычно пациентам, перенесшим инсульт, прежде всего назначают медикаментозное лечение. Однако его, конечно, недостаточно. Следует восстановить утраченные функции организма и навыки, необходимые в быту и повседневной жизни. Это поможет сделать эрготерапевт.
Хорошим средством в реабилитации после инсульта станут массаж и лечебная физкультура, причем комплекс упражнений надо разработать индивидуально, чтобы избежать перегрузок и растяжений.
Также эффективными окажутся занятия на специальных тренажерах под наблюдением врача. И конечно, физиотерапия способна стать результативным средством в восстановлении после инсульта. Обычно пациентам, перенесшим инсульт любого типа, назначают парафинотерапию, фарадизацию, бальнеотерапию, иглорефлексотерапию и многие другие эффективные процедуры.
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Для восстановления речи понадобятся занятия с логопедом, а для стабилизации эмоционального состояния — консультации с психотерапевтом. Также важную роль играют свежий воздух, полноценный сон, режим дня и специальная диета.
Конечно, обеспечить все это в домашних условиях весьма затруднительно, поэтому есть смысл обратиться в реабилитационный центр — это во многом повысит шансы на выздоровление. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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