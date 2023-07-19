Инсульт: Первые признаки опасности

Инсульт опасен тем, что он наступает внезапно. Причем, если раньше эта патология развивалась в основном у пожилых людей, то сейчас инсульт у лиц младше 40 лет, увы, не является редкостью. Поэтому каждому необходимо знать, какие признаки сужения сосудов головного мозга и шеи способны вызвать инсульт

Внезапное нарушение мозгового кровообращения (инсульт) способно кардинально изменить жизнь больного и его близких или, хуже того, привести к трагическим последствиям. Именно поэтому данную патологию также называют ударом или сосудистой катастрофой. Как же распознать основные признаки приближающегося инфаркта мозга и инсульта у взрослого и что делать, если произошло нарушение мозгового кровообращения?

Что важно знать про инсульт

Признаки инсульта

Первая помощь

Прогноз

Как повысить шансы на выздоровление

Данная патология возникает в результате неожиданного прекращения кровотока по одной из артерий, поставляющих кровь к головному мозгу. В результате недостаточности мозгового кровообращения функции мозга нарушаются, а его ткани претерпевают изменения.

Различают два типа инсультов: геморрагический и ишемический.

Геморрагический инсульт — это кровоизлияние в мозг. Оно сопровождается разрывом сосудов, вызванным высоким артериальным давлением. Кровь при этом словно раздвигает ткани мозга, образует полость и заполняет ее. Вследствие этого образуется внутримозговая гематома.

Ишемический инсульт представляет собой острое нарушение мозгового кровообращения. Оно бывает вызвано затруднением или прекращением поступления крови к тому или иному отделу мозга и сужением сосудов. Начальные признаки ишемического инсульта бывают вызваны затруднением или прекращением поступления крови к тому или иному отделу мозга. При этом происходит повреждение тканей мозга. Согласно статистике, именно ишемический инсульт случается наиболее часто — на его долю приходится 70−85% всех случаев.

Инсульт опасен тем, что он наступает внезапно. Причем, если раньше эта патология развивалась в основном у пожилых людей, то сейчас инсульт у лиц младше 40 лет, увы, не является редкостью. Поэтому каждому необходимо знать, какие признаки сужения сосудов головного мозга и шеи способны вызвать инсульт. Среди них:

шейный остеохондроз;

Высокое артериальное давление.

Заболевания сердечно-сосудистой системы.

Болезни крови.

Транзиторные атаки.

Склонность к внутрисосудистому тромбообразованию.

Появление холестериновых бляшек в сонных артериях.

Частые и продолжительные стрессы.

Сахарный диабет.

Наследственность.

Злоупотребление алкоголем и курением — вследствие этих вредных привычек развиваются патологии сосудов и сердца.

Малоподвижный образ жизни и избыточный вес.

Интоксикация, вызванная, чрезмерным приемом лекарственных препаратов.

Возраст и пол — чаще инсульт возникает у мужчин старше 50 лет.

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Если имеется несколько из перечисленных причин, то риск кровоизлияние в голове повышается.

Добавим также, что в последнее время количество инсультов у женщин возросло, и если раньше эта патология в большинстве случаев диагностировалась в основном у мужчин, то сейчас ситуация изменилась.

Признаки инсульта

Очень важно вовремя распознать инсульт, так как от того, насколько оперативно будет оказана медицинская помощь, зависят дальнейшие прогнозы. Восстановить кровоток нужно не позднее чем через 4−6 часов после удара — именно это количество времени является так называемым терапевтическим окном. Следует помнить, что чем раньше будет оказана помощь, тем больше у больного окажется шансов на успешное лечение и восстановление. Если же не оказать необходимую медицинскую помощь в стационаре, то последствия инсульта могут стать трагичными, а именно — привести к смерти.

Как уже было отмечено, инсульт — явление всегда неожиданное, и поэтому подготовиться к нему заранее невозможно. Однако его легко распознать по характерным симптомам и первым признакам инсульта, причем многие из них проявляются одинаково как при геморрагическом, так и при ишемическом.

Следующие симптомы указывают на инсульт, причем обычно наблюдается одновременное проявление нескольких из них:

Сильная и неожиданная слабость, онемение ноги или руки.

Головокружение, головная боль, потеря координации движений.

Онемение половины лица.

Тошнота и рвота.

«Мушки» перед глазами, временная потеря зрения.

Затруднение или потеря речи и слуха.

Паралич половины тела.

Нарушение мышечного тонуса: либо понижение (слабость мышц), либо повышение (спазм).

Обнаружив один или несколько подобных симптомов, не ждите улучшения состояния, а срочно вызывайте скорую помощь.

Первая помощь

Пока вы ждете скорую помощь, сохраняйте стойкость духа и паникуйте. Для облегчения состояния больного предпримите следующие меры.

Если больной находится в помещении, обеспечьте ему доступ воздуха. Ослабьте пояс или галстук, если таковые имеются, — это позволит облегчить дыхание и кровоток.

Голову пострадавшего следует слегка приподнять, но не более чем на 30 градусов. При этом он должен лежать на боку, так как возможно выделение рвотных масс, и именно такая поза позволит ими не захлебнуться.

Опустите ноги больного в умеренно горячую воду — это перераспределит кровь в организме.

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Если есть тонометр, измерьте больному давление. В случае если оно повышено, дайте препарат, который был прописан больному в целях нормализации давления. Однако это надо делать только в случае 100-процентной уверенности. При этом больному не следует давать никакой еды и питья.

Также очень важно поддержать пострадавшего психологически. Все остальные меры примут профессионалы — неврологи и реаниматологи. По приезду врачей во всех подробностях расскажите о наблюдаемых признаках инсульта, зафиксируйте время, когда произошел удар. Все это важно знать врачам еще до того, как они сделают больному томографию для уточнения диагноза.

Прогноз

В большинстве случаев инсульт влечет изменения качества жизни пациента. Отметим, что последствия геморрагического инсульта более тяжелые, чем ишемического. В 75% случаев пациенты после геморрагического инсульта становятся инвалидами.

Как правило, в период после стационара и последующего восстановления пациенту невозможно будет обойтись без посторонней помощи и поддержки. Степень тяжести изменений в организме зависит от остроты инсульта, его масштабов, а также от того, какая область головного мозга была затронута. После инсульта могут наблюдаться следующие состояния:

Полная обездвиженность тела.

Односторонняя обездвиженность тела.

Полный или частичный паралич конечностей.

Онемение и потеря чувствительности кожи.

Нарушение координации движений, затруднительность ходьбы.

Нарушение процесса глотания.

Ухудшение или потеря речи и слуха.

Паралич тазовых органов, невозможность контролировать мочеиспускание и дефекацию.

Снижение интеллекта.

Изменение психики и характера.

Полная или частичная потеря навыков самообслуживания.

Многие из перечисленных нарушений подвержены корректировке.

Хотя нужно учитывать, что прогноз индивидуален в каждом конкретном случае, так как напрямую связан со степенью тяжести и обширностью инсульта, с общим состоянием организма больного, его особенностей и возраста.

Следует знать, что восстановление у пожилых пациентов происходит тяжелее. Также отрицательными факторами могут оказаться: поражение жизненно важных центров организма, заболевания, ставшие причиной инсульта, например одновременно диагностируемые атеросклероз сосудов головного мозга и гипертония.

Больше шансов на восстановление имеют пациенты младше 50 лет, у которых минимально число неврологических повреждений, очаг поражения невелик, а гематома не является обширной. Нормальное артериальное давление, отсутствие аритмий, заболеваний сердца и атеросклеротических изменений сосудов также считаются факторами, позволяющими строить благоприятный прогноз. Кроме того, повышается шанс на выздоровление у тех, чья профессиональная деятельность связана с умственным трудом.

Лечение инсульта проходит в три этапа: стационарно, амбулаторно и санаторно. После выписки из стационара и наблюдения в медицинском учреждении по месту жительства очень важно пройти необходимую реабилитацию в полном объеме — это ускорит процесс выздоровления. Отметим, что, в зависимости от тяжести инсульта, реабилитация может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. При этом следует помнить, что если не следить за состоянием здоровья после инсульта, то в ближайшие полгода удар может повториться, причем в более тяжелой форме.

Как повысить шансы на выздоровление

Реабилитационные методы следует применять комплексно. Обычно пациентам, перенесшим инсульт, прежде всего назначают медикаментозное лечение. Однако его, конечно, недостаточно. Следует восстановить утраченные функции организма и навыки, необходимые в быту и повседневной жизни. Это поможет сделать эрготерапевт.

Хорошим средством в реабилитации после инсульта станут массаж и лечебная физкультура, причем комплекс упражнений надо разработать индивидуально, чтобы избежать перегрузок и растяжений.

Также эффективными окажутся занятия на специальных тренажерах под наблюдением врача. И конечно, физиотерапия способна стать результативным средством в восстановлении после инсульта. Обычно пациентам, перенесшим инсульт любого типа, назначают парафинотерапию, фарадизацию, бальнеотерапию, иглорефлексотерапию и многие другие эффективные процедуры.

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Для восстановления речи понадобятся занятия с логопедом, а для стабилизации эмоционального состояния — консультации с психотерапевтом. Также важную роль играют свежий воздух, полноценный сон, режим дня и специальная диета.

Конечно, обеспечить все это в домашних условиях весьма затруднительно, поэтому есть смысл обратиться в реабилитационный центр — это во многом повысит шансы на выздоровление. опубликовано econet

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