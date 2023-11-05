Избавиться от болей за 20 секунд: гениальная техника рефлексотерапии

Чувство усталости, дискомфорта во всем теле или общего угнетенного состояния может возникнуть в любое время. Рефлексотерапевты считают, что с помощью простой прищепки можно почувствовать прилив энергии, хорошую работоспособность и улучшение самочувствия.

Представители нетрадиционной медицины утверждают, что на ушных раковинах находятся 6 точек, отвечающих за определенные зоны или органы человека. Чтобы их активировать, нужно прижать зону уха простой бельевой прищепкой. Этот вид китайского самомассажа способствует притоку энергии через определенные точки и быстро снимает дискомфорт и боли.

Массаж раковины уха

Массирование помогает почувствовать себя лучше при усталости, плохом самочувствии, восстановлении после тяжелых заболеваний. Необходимо стимулировать и слегка надавливать на участки ушной раковины. Можно это делать в домашних условиях, на работе, в дороге. Воздействием на уши, можно снять начинающуюся мигрень, заложенность носоглотки, дискомфорт в пищеварительном тракте.

1. Точка на верхней части уха

Верхняя зона раковины напрямую соединяется с плечевым поясом и спиной. Чтобы облегчить чувство дискомфорта и тяжести в шее или верхней части спины, нужно прижать бельевой прищепкой этот участок и оставить ее там на минуту. Тем, кто большую часть рабочего времени проводит в сидячем положении, необходимо ежедневно стимулировать эту зону в течение минуты.

2. Верхний отдел изгиба

Эта зона связывается практически со всеми органами. При ощущении упадка сил, учащении сердцебиения, плохом самочувствии, рекомендуется прижать этот участок на полминуты. Если такие проявления сопровождаются другими симптомами, то следует обратиться к медицинскому специалисту.

3. Зона верхней середины

Этот участок соединяется с суставным аппаратом. Болезненность в суставах можно облегчить, зажав прищепкой эту зону на минуту.

4. Зона нижней середины

Эта зона связана с носоглоткой. При болях в горле или насморке, нужно прижать этот участок на минуту, и состояние сразу улучшится.

5. Участок повыше мочки

Зона, которая расположена чуть выше мочки ушной раковины, связывается с органами пищеварения. При тяжести или болезненных ощущениях в брюшной полости, надо прижать это место на минуту. Если боли не утихнут в ближайшее время, то лучше обратиться к врачу, так как они могут указывать на серьезное заболевание. Часто проблемы с пищеварением могут возникать при малоподвижном образе жизни.

6. Участок мочки

Зона мочки связана с головой и сердечной активностью. При перепадах давления или головных болях, нужно прижать мочу прищепкой и постараться держать ее не менее минуты.опубликовано econet

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