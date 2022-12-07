Избавляемся от морщин! Схемы и советы по кинезиологическому тейпированию лица

ТЕЙПИРОВАНИЕ лица препятствует застою лимфы, улучшает кровоснабжение, возвращает коже здоровый цвет и смягчает ее поверхность. Эта методика омоложения ускоряет регенерацию дермы и способствует выводу вредных веществ из слоев кожи.

Тейпирование лица - это косметологическая процедура, омолаживающая кожу и устраняющая морщины. Она проводится при помощи кинезиотейпов - эластичных хлопчатобумажных лент с гипоаллергенным клеем, оказывающих следующее влияние на тело:

вывод сторонней жидкости;

усиление лимфотока и кровотока;

расслабление мышц;

подтяжка кожи.

Эстетическое тейпирование существует более 40 лет. Изначально его применяли для восстановления спортсменов. Хлопчатобумажные ленты ускоряли реабилитацию за счет расслабления лицевых мышц и улучшения обмена веществ. Позже кинезиотейпирование заинтересовало косметологов.

Тейпирование лица

Положительные изменения после процедуры

Как проводится тейпирование

Тейпирование vs классическая косметология

Показания для “оклейки” лица

Ограничения процедуры тейпирования

Требования к пластырям

Как проводится тейпирование

Схемы тейпирования

Советы при тейпировании

5 дополнительных советов

Подводя итоги

Эксперты эстетической медицины обнаружили, что при накладывании тейпов устраняется гипертонус мышц - главный источник образования морщин.

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Постепенно накладывание пластырей из хлопчатобумажной ткани превратились в альтернативу хирургических операций. В 1995 году эту процедуру омоложения внесли в официальный список инструментов реабилитации и оказания медицинской помощи США. Она стала использоваться в спортивной, косметологической, врачебной сфере.

Положительные изменения после процедуры

Эстетическое тейпирование приносит следующие результаты:

нормализация состояния мимических мышц;

исчезновение мелких морщин;

уменьшение второго подбородка и носогубных складок;

подтягивание уголков век;

разглаживание морщин вокруг губ;

ликвидация мешков и отеков под глазами;

устранение мимических морщин.

Методика тейпирования ослабляет боль в местах ушибов, гематом и отеков. Оно устраняет морщины на шее, разглаживает гусиные лапки, поднимает верхнее веко и подтягивает овал лица.

Как проводится тейпирование

На кожу наклеиваются хлопчатобумажные ленты разной длины и ширины, подтягивающие лицо. Подобно уколу ботулотоксина, пластыри снимают напряжение лицевых мышц и уменьшают подвижность тканей, провоцирующих образование носогубной и межбровной складок. Что позволяет избежать появления возрастных дефектов, уменьшить их выраженность, создать эффект подтяжки и лифтинга кожи

Тейпирование лица препятствует застою лимфы, улучшает кровоснабжение, возвращает коже здоровый цвет и смягчает ее поверхность. Эта методика омоложения ускоряет регенерацию дермы и способствует выводу вредных веществ из слоев кожи.

Тейпирование vs классическая косметология

Процедуру тейпирования ценят за следующие преимущества:

1. нулевой риск - в отличие от хирургических операций и уколов ботокса, хлопчатобумажная лента не способна бесповоротно испортить внешность. В мире не зафиксировано ни одной “жертвы” этого метода;

2. комфорт и безвредность - пластырь наклеивается на несколько часов в салоне красоты или в домашних условиях. Он не оставляет негативных последствий вроде вспухания или покраснения кожи, но спасает от морщин;

3. быстрый эффект - даже один сеанс эстетического тейпирования шеи и лица приносит заметный результат. Регулярное применение хлопчатобумажных пластырей кардинально преображает внешность;

4. натуральность - хлопчатобумажные ленты улучшают черты лица природным способом.

Пластыри для лица и шеи от морщин стоят в 4-5 раз меньше, чем профессиональные кремы для лица. Сто сеансов тейпирования обходятся дешевле, чем одна хирургическая операция.

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Показания для “оклейки” лица

Хлопчатобумажные ленты для лица и шеи от морщин применяются в следующих случаях:

1. предрасположенность к гипертонусу лицевых мышц - пластыри предотвращают возникновение преждевременных возрастных дефектов;

2. непереносимость кремов для кожи - техника тейпирования прекрасно заменяет эти косметологические средства;

3. страх перед хирургической операцией или невозможность ее проведения. Хлопчатобумажные ленты не причиняют боли, имеют небольшое число противопоказаний и наносятся при минимальной подготовке лица.

Также пластыри для лица и шеи от морщин востребованы среди людей, желающих убрать морщины и предотвратить ухудшение внешнего вида кожи.

Ограничения процедуры тейпирования

Хлопчатобумажные ленты не наносятся при серьезных заболеваниях кожи, почек, сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Они противопоказаны людям с острой формой диабета, тромбозом глубоких вен. Их нельзя применять лицам с аллергией на хлопок или непереносимостью компонентов в составе клейкого вещества.

Требования к пластырям

Схемы тейпирования лица от морщин проводится лентами, соответствующими следующим требованиям:

долговременное сохранение формы и защита от растягивания;

основа из первоклассного хлопка, не вызывающего раздражения кожи и других негативных реакций;

наличие клейкого вещества с гипоаллергенными свойствами.

Важно: не используйте подручные средства (скотч, клей и т. д.) против морщин. Они дают лишь кратковременный эффект и ухудшают внешний вид лица из-за растягивания кожи.

Отдайте предпочтение надежному и проверенному бренду, имеющими хорошие отзывы и международные сертификаты.

Как проводится тейпирование

Процедуру удаления морщин выполняют в 3 этапа:

1. тщательная очистка лица при помощи мыла и других гигиенических средств. Обезжиривание и высушивание кожи;

2. нанесение тейпов в соответствии с выбранной схемой омоложения;

3. аккуратное снятие хлопчатобумажных лент через 1-8 часов после их прикрепления.

Первый тейп-лифтинг рекомендуется пройти у квалифицированного специалиста. Он подберет оптимальную схему для вашего лица, покажет как клеить ленты, даст профессиональные советы и рекомендации. Для проведения домашнего эстетического тейпирования рекомендуется использовать атлас мышц.

Схемы тейпирования

В возрасте от 30 до 40 лет пластыри клеятся на щеках и в области рта. Такая расстановка лент подтягивает обвисшие участки лица, разглаживает носогубные складки, замедляет старение кожи.

В 40-летнем возрасте следует добавить тейпы в зону над бровями, в область между кончиками губ и носом, на подбородок. Такие схемы тейпирования лица помогут убрать морщины (“гусиные лапки”) и улучшить состояние шеи.

В 50-летнем возрасте тейпирование охватывает все лицо, включая площадь лба и губ.

Избавление от морщин “своими руками”

Самостоятельное тейпирование от возрастных дефектов проводится по следующей схеме:

наклейка спецполосок на лбу для устранения горизонтальных морщин;

фиксация лент в области челюстей для подтяжки обвисшего овала;

закрепление узких пластырей в зоне между внешними уголками глаз и бровными дугами для разглаживания гусиных лапок;

расположение тейпов перпендикулярно носогубным складкам для устранения данного дефекта.

Советы при тейпировании

Для повышения эффективности эстетического тейпирования следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. клейте фиксирующие окончания лент без натяжения, чтобы избежать растягивания кожи;

2. заранее удаляйте волосы в местах тейпирования для обеспечения прочного сцепления пластыря;

3. избегайте складок на тейпе - в местах их появления может образоваться сыпь;

4. снимите ленту, если она вызывает зуд более 20 минут. “Длительная чесотка” может сигнализировать об аллергии на клей или хлопок. Также она появляется при плохом качестве пластыря.

Тейпирование проводится при хорошем освещении, с длительным трением лент для их более прочного сцепления. По завершении процедуры пластырь необходимо аккуратно снять с кожи, смочив его водой или маслом. Небрежное удаление тейпа может привести к образованию сыпи.

5 дополнительных советов

Чтобы добиться максимальных результатов, придерживайтесь следующих рекомендаций:

не напрягайте мышцы лица вплоть в период ношения тейпа;

вплоть в период ношения тейпа; увлажните кожу по завершении процедуры;

по завершении процедуры; делайте 3-дневный перерыв между сеансами тейпирования, чтобы кожа могла отдохнуть;

чтобы кожа могла отдохнуть; обратитесь к специалистам , если вы не уверены в своих силах;

, если вы не уверены в своих силах; носите пластырь как минимум 30 минут. При наличии глубоких морщин его можно оставить на всю ночь.

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Подводя итоги

Тейпирование лица - это полезная, безболезненная и недорогая процедура, обеспечивающая следующие результаты:

1. сглаживание или устранение возрастных дефектов;

2. улучшение самочувствия и обмена веществ в области лица;

3. вывод вредных веществ из дермы;

4. избавление лица от сыпи и других кожных проблем.опубликовано econet.

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