Как аутофагия помогает продлить жизнь

Аутофагией называют регулируемый процесс, при котором клетки перерабатывают собственные и чужеродные компоненты, отделяя полезные вещества для продолжения своего существования. Благодаря данному механизму клетки регулируют белковый баланс, предотвращают скопление токсинов и поддерживают функцию органелл.

Регулируется этот процесс генами, они же способны обнаружить любые негативные изменения в клетках. Большинство исследований касательно работы механизма было проведено на животных, поэтому нельзя утверждать, как именно аутофагия влияет на здоровье человека, но о некоторых фактах стоит упомянуть.

Основные цели аутофагии

Когда клетка здорова, то спокойно перерабатывает ненужные компоненты, осуществляя своеобразное «техническое обслуживание». Но под влиянием любых негативных факторов клетка подвергается стрессу и активность аутофагии увеличивается, что способствует защите организма. Ученые выделили несколько целей данного процесса, рассмотрим каждую из них подробно.

1. Борьба с инфекционными болезнями.

Аутофагия помогает клеткам избавиться от микробов, токсинов, различных инфекций и вывести патогенную микрофлору из организма.

2. Регулировка воспалительных процессов.

Запуск механизма уменьшает либо напротив, усиливает воспаление, в последнем случае это требуется для стимуляции иммунного ответа и последующего очищения клетки.

3. Улучшение производительности мышц.

При выполнении физических упражнений клетки потребляют больше энергии и их компоненты быстрее изнашиваются. Аутофагия позволяет клеткам более эффективно расходовать энергию и препятствует преждевременному износу ее компонентов.

4. Предотвращение развития нейродегенеративных заболеваний.

Большинство таких болезней возникают вследствие накопления в нейронах и вокруг них поврежденных белков, что провоцирует гибель мозговых клеток и соответственно утрату психологических способностей. Посредством аутофагии поврежденные белки удаляются, то есть предотвращается развитие нейродегенеративных болезней.

5. Защита от психических расстройств.

Нарушение процесса аутофагии повышает риск развития психических заболеваний, таких как депрессия и шизофрения.

6. Замедление старения и увеличение продолжительности жизни.

Механизм ускоряет обменные процессы и повышает устойчивость клеток при условии недостатка энергии. Также данный процесс способствует удалению митохондрий, производящих вредные формы кислорода, которые и провоцируют деградацию клеток.

7. Предотвращение роста злокачественных новообразований.

Аутофагия в большинстве случаев подавляет развитие раковых процессов.

Что вызывает аутофагию

Механизм запускается, когда клетки находятся под действием «полезного» стресса, к примеру, при физической нагрузке. Также механизм могут запустить некоторые вещества, находящиеся в продуктах питания, пищевых добавках или противораковых лекарственных препаратах. Но научных доказательств касательно взаимосвязи аутофагии с питанием и образом жизни нет. Однако предполагается, что следующие факторы имеют отношение к активации данного механизма:

1. Аэробные упражнения. Они запускают аутофагию в мышцах и головном мозге (доказано на животных). Кроме того, физическая нагрузка улучшает общее состояние и позволяет организму быстрее восстановиться после стресса.

2. Прерывистое голодание либо низкокалорийная диета. При дефиците полезных веществ запускается защитный механизм, чтобы клетки смогли переработать имеющиеся компоненты и продолжили нормальное функционирование. А временный отказ от пищи активирует глубокую аутофагию, предотвращающую развитие серьезных неврологических заболеваний.

3. Режим сна. На ритм аутофагии влияют биологические часы, а нарушение сна негативно сказывается на данном процессе, поскольку в этом случае прерывается передача белков.

4. Биологические вещества:

куркумин – в значительном количестве содержится в куркуме, помимо активации защитного механизма восстанавливает пораженные остеопорозом ткани;

витамин D – синтезируется в коже под влиянием солнечных лучей, также его получают посредством диеты и употребления определенных пищевых добавок. Согласно исследованиям, проведенным на животных, этот витамин вызывает аутофагию в клетках поджелудочной железы, тем самым улучшая состояние при сахарном диабете;

омега-3 и омега-6 жирные кислоты – препятствуют гибели нейронов в мозге и замедляют старение;

литий – содержится в пищевых добавках и способствует деградации белков, вызывающих деменцию, болезнь Альцгеймера и Хантингтона;

никотинамид – относится к витаминам группы B, препятствует замедлению мозговой деятельности и развитию болезни Альцгеймера;

спермидин – соединение, содержащееся во многих продуктах питания (зародышах пшеницы, нуте, сое, капусте, грибах, зеленом горошке, манго). Предотвращает развитие проблем с сосудами, сердцем и замедляет старение.

Прежде чем сменить режим питания или начать прием новых лекарственных препаратов обязательно проконсультируйтесь с врачом*.опубликовано econet

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