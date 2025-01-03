Как бороться с дряблостью кожи

Дряблая кожа часто становится причиной развития комплексов у многих женщин. Она бледная, на поверхности видны расширенные поры, заломы и глубокие морщины. Рекомендуется регулярно проверять состояние кожи, чтобы устранить дряблость еще на начальном этапе. До этого можно провести простой тест – захватить кожу пальцами и немного потянуть вверх, а затем отпустить и если она медленно будет возвращаться к первоначальному состоянию, значит, пора бить тревогу.

Причиной повышенной дряблости кожи могут служить не только возрастные изменения. Такая проблема может возникнуть из-за частого купания в горячей воде, поскольку высокие температуры способствуют расширению пор, устранению подкожного жира и снижению тонуса кожи. Также кожа может стать дряблой из-за неправильного питания, если часто употреблять тяжелую пищу, сладости, кофе и сахар. Применение быстрых способов похудения также негативно отражается на внешности, ведь процесс избавления от лишнего веса должен быть постепенным, чтобы кожа не теряла упругость. Вне зависимости от того, что послужило причиной дряблости кожи, есть несколько способов, позволяющих улучшить ее состояние.

Как повысить эластичность кожи

1. Сбалансированное питание.

Внешний вид напрямую зависит от того, что мы едим. Чтобы выглядеть привлекательно в любом возрасте, рекомендуется употреблять в пищу больше антиоксидантов, которые содержатся в розовом картофеле, фасоли, свежих овощах, фруктах и ягодах. Также полезно включать в рацион говядину, куриное мясо и молочные продукты, содержащие большое количество белка. Для увлажнения кожи рекомендуется употреблять продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты.

2. Обильное питье.

Это касается не чая и других напитков, а чистой воды. Чем меньше воды вы пьете, тем быстрее стареете, поскольку клетки вашего организма не обновляются, не очищается от токсинов и ядов, быстро теряют влагу.

3. Специальные упражнения.

Чтобы поддерживать оптимальный тонус кожи, необязательно регулярно посещать спортзал, упражнения можно выполнять в домашних условиях. Существует множество гимнастик, которые помогают сделать кожу упругой и эластичной.

4. Ванны с солью.

Такие ванны омолаживают не только кожу, но и весь организм. Полезно добавить в теплую воду не только соль, но и эфирные масла. Ванны рекомендуется применять курсами – десять процедур через день, потом месяц перерыва. Продолжительность приема ванны в среднем пятнадцать минут, в процессе купания необходимо интенсивно растирать жесткой губкой бедра, ягодицы, руки и ноги, чтобы улучшить кровообращение. Солевая ванна – не обязательная, но желательная процедура.

5. Качественная косметика.

Чтобы кожа была подтянутой, выбирайте крема с содержанием гиалуроновой кислоты, ретинола, витаминов. Такие средства оказывают разглаживающее действие. Также полезны различные маски на основе натуральных компонентов и обертывания. При наличии проблем с кожей лица стоит обратить внимание на профессиональный лифтинг-крем, чтобы выбрать оптимальную продукцию для конкретного случая лучше проконсультироваться с косметологом.

6. Массаж.

Это одно из наиболее эффективных средств в борьбе с дряблостью. Массаж позволяет нормализовать кровообращение, укрепить мышцы, повысить эластичность кожи. Лучшего эффекта удается добиться, если сочетать массаж с ароматерапией.

Выберите один или несколько из предложенных способов борьбы с дряблостью кожи и действуйте! Регулярный уход позволяет получить удивительный результат. опубликовано econet

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