Как бороться с гормональными прыщами

Часто причиной высыпаний на коже является гормональный дисбаланс. Чтобы избавиться от акне, полезно изменить свой пищевой рацион, ввести натуральные добавки и научиться контролировать стресс. Какие еще мероприятия помогут забыть о гормональных высыпаниях?

До 85% населения знают на своем опыте, что такое угри. Обычно акне страдают в подростковом возрасте. Прыщи также часто возникают у женщин, причиной чему гормональный сбой. Гормональные прыщи – не только косметическая проблема, так как это симптом эндокринных нарушений.

Как избавиться от гормональных высыпаний

Что такое гормональные прыщи

Это воспаление, которое поражает волосяной покров, распространяется по лицу, шее, плечах, груди, спине и состоят из сальной железы и волосяного фолликула. Одна из причин гормональных угрей - повышение показателя андрогенов.

Причины гормональных прыщей

ряд состояний здоровья (синдром поликистозных яичников, гиперандрогения),

гормональные процессы (половое созревание, предменструальный этап, беременность, перименопаузальный этап),

гормональное лечение (оральные контрацептивы, антиандрогенные лекарства).

Избавляемся от гормональных высыпаний

Гормональный рацион питания от прыщей

В случае гормональных высыпаний полезно придерживаться следующей диеты:

Ограничить потребление продуктов с высоким гликемическим индексом: хлеба, сухих завтраков, риса, сахара, мучного.

Ограничить потребление молокопродуктов.

Увеличить потребление:

некоторых зерновых (овес),

полезных жиров (льняные семена, оливковое масло, тунец, грецкие орехи),

мяса, печени,

желтых, зеленых овощей (болгарский перец, крестоцветные, шпинат, кабачки).

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Гормональные высыпания и стресс

Контроль над стрессом помогает ослабить проявления акне. Дело в том, что стресс активирует выброс провоспалительных веществ и кортикотропин-рилизинг-гормона, повышающих концентрацию кортизола.

Рекомендации при гормональных высыпаниях

Избегать прикосновений, ковыряний, сдавливания прыщей, чтобы избежать образования рубцов.

Избегать солнечного излучения.

Приобретать косметические продукты для волос с обозначением «без масел / некомедогенные (те, которые не забивают поры)».

Часто мыть волосы шампунем.

Бриться деликатно и, по возможности, уменьшите частоту этой процедуры.

Применять мягкие очищающие косметические продукты и избегать крупнозернистых скрабов при очищении кожи.

Ввести добавки, полезные при высыпаниях.

Добавки от прыщей

Витамины А и Е

А и Е - жирорастворимые витамины-антиоксиданты, они оберегают от негативного воздействия свободными радикалами и воспаления.

Омега-3 жирные кислоты

Потребление омега-3 уменьшает проявления акне за счет ингибирования синтеза провоспалительных цитокинов.

Цинк (Zn)

Добавки Zn позитивно влияют на угревую сыпь при местном применении, а при тяжелой форме акне - при пероральном приеме (сульфат цинка, глюконат цинка).опубликовано econet

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