Как быстро вылечить ячмень на глазу

При воспалении волосяного мешочка ресницы или сальной железы на веке образуется уплотнение. Ячмень или гордеолум всегда возникает при попадании инфекции, загрязнений, может располагаться снаружи или внутри глаза. Чтобы быстро избавиться от проблемы, сочетайте медикаментозное лечение и народные методы.

Ячмень на глазу возникает при поражении железы вирусом или бактерией. Скапливается гнойная жидкость, начинается воспаление слизистых оболочек с образованием болезненного на ощупь мешочка с «зернышком». Дискомфорт мешает отдыхать и работать, на время ухудшается зрение, а покраснение и отечность портят внешний вид.

Причины появления ячменя на глазу

Заражение волосяного фолликула происходит при контакте с инфекцией, которую человек самостоятельно заносит, трогая глаза грязными руками. Ее можно заполучить при использовании чужих предметов гигиены, наращивании ресниц или неаккуратном нанесении макияжа. Дети «приносят» заболевание из песочницы, после игры с уличными животными.

Основные симптомы, указывающие на образование ячменя:

повышенное слезотечение;

жжение и зуд;

покраснение белков и проявление капилляров;

ощущение инородного тела в глазу.

Еще один способ заражения – повышенная активность патогенной микрофлоры, простудные заболевания. Ячмень становится осложнением после перенесенной ангины, бронхита или пневмонии. Врачи выделяют несколько предрасполагающих факторов:

резкое снижение иммунной защиты;

переохлаждение или нахождение на сквозняке;

авитаминоз;

гормональный дисбаланс;

сахарный диабет;

болезни кишечника, дисбактериоз.

При анализе воспалительной жидкости в большинстве случаев врачи обнаруживают золотистый стафилококк. Он относится к условно-патогенной микрофлоре, постоянно присутствует на коже, во рту или на слизистых оболочках. При падении иммунитета происходит обострение и образование ячменя.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Как лечить ячмень

При появлении на глазу ячменя не пытайтесь выдавить гной: если экссудат попадет в кровоток, повышается риск менингита, заражения крови и других опасных осложнений. При правильном лечении образование на веке полностью проходит через 10 дней. Но ходить с ячменем на работу не доставляет удовольствия. Ускорить созревание и выздоровление помогают проверенные народные методы.

При появлении первых признаков ячменя прикладывайте теплые, но не горячие компрессы на 10–15 минут. Лечебное тепло запустит процесс образования гнойника, который быстрее прорвется наружу.

Прикладывайте компрессы из отвара ромашки, зверобоя, календулы 3–4 раза в день. Хорошо помогают примочки с семенами кориандра, которые содержат фитонциды и полезные соединения, уничтожающие бактерии.

Компресс из листьев гуавы незаменим при бактериальной природе заболевания. замочите их в теплой воде, положите на воспаленное веко на 15 минут. По мере остывания прогревайте лист, повторяйте процедуру 5–7 раз.

Промывайте глаза крепким черным чаем для устранения воспаления и неприятных ощущений. Используйте одноразовые пакетики или заворачивайте спитую заварку в кусочки бинта.

Приготовьте отвар из листьев акации и зелени петрушки, прокипятите раствор в течение 10 минут. Пропитайте отваром салфетку, используйте ее вместо компресса.

Не обрабатывайте ячмень зеленкой или другими спиртовыми растворами: легко получить ожог нежной кожи на веке, что сильно ухудшит ситуацию. Принимайте внутрь целебные отвары для стимуляции иммунитета, готовьте полезные напитки из шиповника, калины, морсы из черной смородины.

Если ячмень появляется несколько раз в году, речь идет о хронической форме болезни. Старайтесь соблюдать меры профилактики: поддерживайте иммунитет правильным питанием, приемом поливитаминов по сезону, физическими нагрузками. Пользуйтесь только личными предметами гигиены, чаще обрабатывайте с мылом щетки и кисти для макияжа, не забывайте мыть руки после поездки в общественном транспорте, посещения туалета.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet