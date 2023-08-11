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Как часто нужно менять постельное белье, чтобы сохранить здоровье

Автор: Econet 11 августа 2023 6238
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За чистотой постельного белья важно следить, поскольку на текстиле скапливается значительное количество вредоносных микробов, а как известно треть своей жизни человек проводит именно во сне.

Как часто нужно менять постельное белье, чтобы сохранить здоровье

Постельные принадлежности впитывают кожное сало, слюну, пот и грязь, а самое печальное, что многие не стирают белье вовремя и порошок уже не справляется с сильными загрязнениями. Постельное белье – это основная среда обитания пылевых клещей, нарушающих работу дыхательной системы человека. Только в одной кровати может находиться до 10 миллионов различных бактерий, поэтому стирке белья важно уделять особое внимание.

Рекомендуемая частота смены белья

Замену белья рекомендуется проводить хотя бы раз в неделю. А при желании устранить все вредоносные бактерии, необходимо:

  • не перегружать стиральную машину и загружать за один раз только один комплект белья;
  • выбирать продолжительный цикл стирки при наличии сильных загрязнений;
  • придерживаться температурного режима – 40-60 градусов, такие показатели губительны для пылевых клещей;
  • дать белью возможность полностью просохнуть.

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Как часто нужно менять постельное белье, чтобы сохранить здоровье

Помимо регулярной стирки постельного белья важно создать комфортные условия в спальной комнате, для этого:

  • ежедневно проветривайте помещение в течение 10 минут;
  • ежедневно встряхивайте постель;
  • используйте пылесос для чистки ковровых покрытий как можно чаще;
  • минимум один раз в неделю мойте полы с применением дезинфицирующих средств;
  • содержите в чистоте комоды и шкафы, где хранятся вещи и постельное белье;
  • не допускайте повышение уровня влажности в спальне.

Как часто нужно менять постельное белье, чтобы сохранить здоровье

Не забывайте также чистить матрас с помощью щетки и пылесоса, надевать на подушки наволочки и принимать ванну либо душ перед сном.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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