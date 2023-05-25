Как голодание и снижение уровня лектинов могут принести пользу вашему здоровью

Пациенты с аутоиммунными заболеваниями, как правило, испытывают значительное улучшение при переходе на рацион без лектинов. В недавней работе д-р Стивен Гандри показал, что у 90 из 102 пациентов была достигнута полная ремиссия всех биомаркеров аутоиммунного заболевания путем удаления лектинов, и это произошло в течение шестимесячного периода. Люди с аутоиммунными заболеваниями обычно имеют низкий уровень витамина D и могут нуждаться в дозах, превышающих нормальные. Витамин D необходим для пролиферации стволовых клеток в вашем кишечнике, и, пока ваш кишечный барьер не будет залечен, его поглощение может ухудшаться.

Книга доктора Стивена Гандри «Парадокс растений: скрытая опасность «здоровых» продуктов, вызывающих болезни и увеличение веса», которая провела 13 недель в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», раскрывает вредное воздействие лектинов на здоровье. Ранее я брал у него интервью по этой теме. Здесь мы продолжаем данную беседу, также углубляясь в обсуждение других дополнительных стратегий, включая важность витамина D при аутоиммунных заболеваниях и преимущества голодания.

Джозеф Меркола: Польза для здоровья - голодание и снижение уровня лектинов

«Конечно, когда книга начала набирать обороты, она явно стала беспокоить многих людей… Как правило, многие из них представляют веганское сообщество, предпочитающее рацион с низким содержанием жиров. Зерна и бобы являются краеугольным камнем здорового питания. Как ты смеешь сомневаться в том, что знают все? ... Я не против [зерна и бобов].

На самом деле, в моей книге есть рецепт из бобов. Я говорю только о том, что мы должны быть в курсе содержания лектина в зернах и бобах, и что существуют способы их уничтожения. Приготовление бобов под давлением делает их совершенно безопасными», говорит он.

Тестирование показывает влияние лектинов на здоровье

Гандри не тычет пальцем в небо, когда он говорит о воздействии лектинов на здоровье. За последние 17 лет он провел огромное количество испытаний в своей клинике и с помощью лабораторных исследований измеряел влияние лектинов на биохимические пути. Таким образом, он с научной точки зрения смог найти правильные ответы. Гандри объясняет:

«Когда я ушел в отставку с должности профессора и председателя кардиоторакальной хирургии в университете Лома Линда 17 лет назад… я решил сделать свою практику исследовательским проектом. Всех, кто со мной взаимодействовал, я просил предоставить мне несколько пробирок с кровью… каждые три месяца [которые отправлялись] в лаборатории, которые, по моему мнению, занимаются передовыми исследованиями».

Одна из многих вещей, на которые смотрел Гандри, - это влияние добавок и различия в зависимости от их качества. Кровь не врет. «Я мог даже определить, когда люди меняли марки добавок, основываясь на анализе их крови», - говорит он. За прошедшие годы Гандри накопил досье на тысячи пациентов, и с течением времени стали доступны все более и более улучшенные тесты, позволяюшие ему оценивать воспалительные реакции различными способами.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

«Я не делал этого со злым умыслом. У меня не было затаенной обиды на лектины. Если бы я мог есть картофельное пюре, картофель фри и потрясающий французский хлеб каждый день, я бы, наверное, был счастливым человеком. Наверное, мне было бы намного хуже, как раньше, но я ничего против этого не имею.

Просто, когда данные поступили от тысяч людей, появились очень четкие закономерности. Воспроизводимые шаблоны. Я мог бы снова ввести [лектины] и посмотреть, как снова включится иммунная система. Тогда я мог бы устранить некоторые из этих факторов и наблюдать, как иммунная система успокаивается. Была явная причина и следствие», - говорит он.

В организме человека есть механизмы самозащиты от лектинов, но мало кто достаточно здоров, чтобы они приносили пользу

С моей точки зрения, вполне разумно рекомендовать рацион без лектинов пациентам с аутоиммунными заболеваниями, как это делают многие аутоиммунные специалисты. Недавно Гандри представил документ, который был принят для представления на научной сессии EPI Lifestyle Scientific Американской ассоциации сердца в марте 2018 года, в котором показано, что 90 из 102 пациентов имели полную ремиссию всех биомаркеров аутоиммунного заболевания путем удаления лектинов в течение шестимесячного периода.

Интересно, что хотя лектины могут вызывать воспаление, они часто присутствуют в овощах, которые также содержат полезные микроэлементы и полифенолы. Итак, как достигнуть здорового баланса питательных веществ, и действительно ли вам нужно постоянно придерживаться диеты без лектина? По словам Гандри, лектины не так уж и проблематичны, если вы здоровы, поскольку в вашем организме есть встроенные защитные системы от них.

«У нас есть удивительная система слизистой оболочки, которая может связывать лектины. В желудке есть кислота; она хорошо расщепляет белки. У нас есть удивительный микробиом, большая часть которого любит поедать белки лектины. У нас есть все эти системы защиты», - говорит он. Проблема в том, что в наши дни мало кто имеет полностью функционирующие защитные системы из-за чрезмерного приема антибиотиков, нестероидных противовоспалительных препаратов, ингибиторов протонной помпы и плохого рациона.

«Защитная система организма на Западе была уничтожена, поэтому мы видим больше эффектов от того, на что способны лектины ... Все немного разные, но ... как только мы приведем микрофлору в форму [и] решим проблему с протекающим кишечником … тогда, если вы захотите снова ввести лектины в рацион, начинать с небольших овощей, очищая и убирая из них семена.

Конечно, приготовление под давлением решает проблему для большинства людей. Но я… на самом деле призываю вас начать заново вводить в рацион лектины», - говорит Гандри.

Если у вас есть аутоиммунное заболевание, лектины могут иметь катастрофические последствия

С другой стороны, людям с аутоиммунными заболеваниями, возможно, действительно придется придерживаться рациона без лектина на более или менее постоянной основе. Это касается ревматоидного артрита, волчанки и синдрома Шегрена, последний из которых является наиболее распространенной причиной сухости глаз. Обычно назначаемое средство для лечения сухости глаз – препарат Рестазис, который на самом деле является иммуносупрессивным средством, используемым при трансплантации сердца.

«Если у вас сухие глаза, попросите своего врача сделать аутоиммунный тест на синдром Шегрена», - говорит Гандри. «Есть два варианта. Их легко провести. Вы будете удивлены, у скольких людей с сухими глазами диагностируется синдром Шегрена, аутоиммунное заболевание, которое исходит из кишечника». Другие распространенные аутоиммунные заболевания, состояние при которых улучшается на диете без лектина, это смешанное заболевание соединительной ткани, фибромиалгия, болезнь Крона, язвенный колит и микроколит, тиреоидит Хашимото и рассеянный склероз (РС).

Низкий уровень витамина D и повышение уровня паратиреоидных гормонов часто идут рука об руку

Он также рекомендует принимать витамин К2 при потреблении высоких доз витамина D, чтобы избежать кальцификации почек и других проблем, связанных с токсичностью витамина D, и измеряет содержание кальция в сыворотке для обеспечения надлежащего баланса.

«Одна из вещей, которые меня поразили на ранних этапах, это то, что люди с низким уровнем витамина D почти повсеместно имели повышенный уровень гормонов паращитовидной железы, которые, конечно, вымывали кальций из костей. Когда я поднял уровень витамина D у людей, уровень их паращитовидной железы снизился. Когда я вижу людей с повышенным уровнем паратериоидного гормона, я не начинаю сразу же искать аденому паращитовидной железы. Я поднимаю их уровень витамина D.

Если при повышении уровня витамина D гормон паращитовидной железы снижается, проблема решена. Я могу сказать вам, что многие люди, которые получают стабильную дозу витамина D и затем либо забывают о нем, либо путешествуют и перестают его принимать и возвращаются для забора крови, замечают, что внезапно их гормон околощитовидной железы начинает [повышаться], хотя [уровень упал всего с 70 до 50 нг/мл]».

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Множество преимуществ голодания

Гандри также является сторонником голодания, как периодического, так и более продолжительного водного, на которое я недавно перешел. Сейчас я ежемесячно голодаю на воде пять дней, и, поскольку я привык ежедневно прерывисто голодать по 20 часов, я вообще не чувствовал голода. Большинство борется с муками голода ко второму или третьему дню.

Этого легко избежать, постепенно доходя до того момента, когда вы будете голодать по 20 часов в день в течение по крайней мере месяца, прежде чем попробовать более продолжительное водное голодание. Лично я не знаю более мощного метаболического вмешательства. Гандри соглашается, говоря:

«У нас есть удивительная система восстановления, которая работает, когда вы голодаете. Важной частью ее является то, что нужно [позволить] кишечнику отдохнуть. Это, наверное, одна из самых разумных вещей, которую может сделать любой из нас - оставить стенку кишечника в покое, не заставлять поглощать питательные вещества, не иметь дело с постоянным притоком лектинов или токсинов. Но я думаю, более важно, что это дает [вашему телу] шанс наконец-то серьезно очистить ваш мозг…

У болезни Альцгеймера и Паркинсона есть объединяющая причина, и заключается она в том, что мозг защищает себя от предполагаемой угрозы, большей частью которой является ЛПС. Если вы даете кишечнику отдохнуть и они не поступают в вашу систему, чем дольше вы сможете поддерживать это, тем лучше для вас.

Как сказал бы Джейсон Фунг, прерывистое голодание – это здорово; модифицированный рацион с ограничением калорий — это тоже здорово, но технически намного проще просто перестать есть ... Второй уровень моей модифицированной пищевой пирамиды - Не ешь ничего».

Важно отметить, что пост активирует аутофагию, которая является способом избавления от загрязнений в организме. Хирурги обычно удаляют липомы (мягкие похожие на резину выпуклости под кожей, которые развиваются, когда жир начинает расти в мягких тканях), но голодание фактически избавит от липом без какого-либо хирургического вмешательства. Голодание также вызывает регенерацию стволовых клеток.

Подписывайтесь на Эконет в Pinterest!

Примечательно, что в то время, как низкокалорийная диета приводит к тому, что у людей, страдающих ожирением, появляются кожные складки, которые необходимо удалить хирургическим путем после значительной потери веса, обычно этого не происходит, когда вы голодаете. Ваше тело фактически устраняет лишнюю дряблую кожу, поскольку оно находится в таком эффективном режиме регенерации.

Всего лишь 200 или 300 калорий в день достаточно, чтобы прервать процесс аутофагии, поэтому я сейчас прохожу полное водное голодание. Для меня это был переломный момент. Ясность мыслей, которую это обеспечивает, действительно глубока. Если у вас высокий уровень инсулина, когда вы начнете водное голодание, у вас может возникнуть гипогликемия, провоцирующая сильные головные боли. Гандри предлагает принимать кокосовое или масло MCT несколько раз в день, чтобы противодействовать этому.

Тем не менее, если вы в течение некоторого времени проходили 18–20-часовое ежедневное голодание, у вас, скорее всего, не будет проблем с чувствительностью к инсулину, и резкого падения его уровня, когда вы начнете водное голодание. Если в процессе у вас возникнут либо непреодолимые мышечные судороги, либо симптомы, напоминающие грипп, знайте, что они являются предвестниками дефицита натрия. Потребность организма в натрии увеличивается во время голодания, поэтому ежедневно принимайте необработанную соль высокого качества, чтобы избежать этих побочных эффектов.

Никогда не поздно восстановить здоровье

Как отмечает Гандри, никогда не поздно укрепить свое здоровье. Одна из его пациенток начала, когда ей было 85 лет. У нее были ишемическая болезнь сердца, диабет, артрит и гипертония. Сейчас ей 96 лет, она «огненная энергичная дама, которая встречается с 80-летним и красит волосы в красный цвет».

«Это не ракетостроение. Действительно. Есть несколько фундаментальных принципов, которые каждый может задействовать и изменить свою жизнь. Я говорю людям: «Вы, вероятно, будете ненавидеть меня пару недель, но потом скорее всего начнете меня любить». За исключением моих критиков. Я им никогда не понравлюсь», говорит Гандри.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet