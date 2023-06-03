Как избавиться от бородавок натуральными средствами

Конечно, эти натуральные средства действуют не так быстро, как химические препараты для удаления бородавок. Но их преимуществом является то, что они гораздо менее агрессивные и не повреждают кожу.
В этой статье мы расскажем вам о ряде натуральных средств, которые подходят для лечения бородавок. Несмотря на то что они действуют не так быстро, как другие виды терапии, у них есть ряд преимуществ. Во-первых, они бережно воздействуют на кожу и практически не имеют побочных эффектов. Во-вторых, стоят гораздо дешевле.
Конечно, бородавки — это не самая большая проблема со здоровьем. Тем не менее помните, что при появлении любых новообразований на коже необходимо посетить дерматолога. Кроме того, бородавки не просто выглядят неэстетично, они могут цепляться за одежду и повреждаться. А это может быть уже довольно опасно.
Итак, читайте далее, как лечить бородавки натуральными средствами. Главное — запастись терпением, и все получится!
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Чеснок — мощный природный антибиотик, который борется с вирусами, грибами, бактериями и паразитами. А потому он является отличным средством для лечения бородавок. Единственный недостаток — сильный запах, но ради результата стоит немного потерпеть.
Млечный сок фиги — это одно из самых старинных средств, помогающих лечить бородавки и мозоли. Его получают из свежесорванных зеленых плодов. Если поблизости растет фиговое дерево, обязательно попробуйте это невероятно эффективное лечение.
Еще в Древнем Китае лекари использовали полынь для прижигания бородавок. Скатайте лист этого растения в маленький шарик и поместите прямо на бородавку, не касаясь здоровой кожи. Теперь зажгите ароматическую палочку и осторожно нагревайте полынь.
Этот любопытный способ лечения бородавок дает результат на 2-3 день. Бородавка просто отваливается. Тем не менее вам следует быть осторожными, чтобы не сжечь при этом здоровую кожу.
Также можно попробовать прижигание. Эта древняя китайская техника является разновидностью акупунктуры. Энергетические точки стимулируются специальными горящими сигарами, сделанными из листьев полыни.
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Зачастую в кожуре фруктов, которую мы обычно выкидываем, скрывается множество лечебных свойств. Ярким примером этого является кожура банана. Благодаря содержанию ацетилсалициловой кислоты она помогает эффективно лечить бородавки.
Этот овощ полезен не только на кухне. Он способствует выведению лишней жидкости и токсинов, а значит, помогает очистить организм.
Точно так же, как мы используем лук при различных заболеваниях, его можно применять для лечения бородавок.
Яблочный уксус не нуждается в представлении. Этот продукт обладает множеством полезных свойств, поэтому его стоит всегда держать под рукой.
Благодаря содержанию кислот и энзимов он помогает мягко, но эффективно справиться с бородавками.
Просто смочите ватную подушечку уксусом и нанесите на бородавку. Повторяйте процедуру 2-3 раза в день.
Если это возможно, оставьте ватку на коже, закрепив ее пластырем. Так средство подействует быстрее.
Слой за слоем мертвая кожа начнет сходить, и в результате бородавка полностью исчезнет.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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