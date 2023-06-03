Как избавиться от бородавок натуральными средствами

Конечно, эти натуральные средства действуют не так быстро, как химические препараты для удаления бородавок. Но их преимуществом является то, что они гораздо менее агрессивные и не повреждают кожу.

В этой статье мы расскажем вам о ряде натуральных средств, которые подходят для лечения бородавок. Несмотря на то что они действуют не так быстро, как другие виды терапии, у них есть ряд преимуществ. Во-первых, они бережно воздействуют на кожу и практически не имеют побочных эффектов. Во-вторых, стоят гораздо дешевле.

Натуральные средства для лечения бородавок

Чеснок

Млечный сок фигового дерева

Полынь

Кожура банана

Лук

Конечно, бородавки — это не самая большая проблема со здоровьем. Тем не менее помните, что при появлении любых новообразований на коже необходимо посетить дерматолога. Кроме того, бородавки не просто выглядят неэстетично, они могут цепляться за одежду и повреждаться. А это может быть уже довольно опасно.

Итак, читайте далее, как лечить бородавки натуральными средствами. Главное — запастись терпением, и все получится!

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1. Чеснок

Чеснок — мощный природный антибиотик, который борется с вирусами, грибами, бактериями и паразитами. А потому он является отличным средством для лечения бородавок. Единственный недостаток — сильный запах, но ради результата стоит немного потерпеть.

Приложите кусочек чеснока к бородавке и зафиксируйте кусочком пластыря.

Постарайтесь, чтобы чеснок не соприкасался со здоровой кожей. Оставьте его действовать на пару часов, а лучше на всю ночь.

Повторяйте каждый день, пока бородавка не отвалится.

2. Млечный сок фигового дерева

Млечный сок фиги — это одно из самых старинных средств, помогающих лечить бородавки и мозоли. Его получают из свежесорванных зеленых плодов. Если поблизости растет фиговое дерево, обязательно попробуйте это невероятно эффективное лечение.

Благодаря содержанию натурального латекса млечный сок хорошо размягчает загрубевшую кожу.

Запомните, что это средство наиболее полезно в определенное время года: весной и летом. Именно тогда появляются первые зеленые плоды инжира.

Будьте осторожны, не наносите млечный сок на слизистые — это может вызвать сильное раздражение.

3. Полынь

Еще в Древнем Китае лекари использовали полынь для прижигания бородавок. Скатайте лист этого растения в маленький шарик и поместите прямо на бородавку, не касаясь здоровой кожи. Теперь зажгите ароматическую палочку и осторожно нагревайте полынь.

Этот любопытный способ лечения бородавок дает результат на 2-3 день. Бородавка просто отваливается. Тем не менее вам следует быть осторожными, чтобы не сжечь при этом здоровую кожу.

Также можно попробовать прижигание. Эта древняя китайская техника является разновидностью акупунктуры. Энергетические точки стимулируются специальными горящими сигарами, сделанными из листьев полыни.

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4. Кожура банана

Зачастую в кожуре фруктов, которую мы обычно выкидываем, скрывается множество лечебных свойств. Ярким примером этого является кожура банана. Благодаря содержанию ацетилсалициловой кислоты она помогает эффективно лечить бородавки.

Каждый день натирайте внутренней частью кожуры область, где появилась бородавка. Это необходимо делать минимум 2 раза в день: утром и перед сном.

Это необходимо делать минимум 2 раза в день: утром и перед сном. Данное средство прекрасно помогает при любых кожных проблемах. Кроме того, кожурой банана можно даже отбеливать зубы.

5. Лук

Этот овощ полезен не только на кухне. Он способствует выведению лишней жидкости и токсинов, а значит, помогает очистить организм.

Точно так же, как мы используем лук при различных заболеваниях, его можно применять для лечения бородавок.

Самый простой способ — это потереть кусочком лука бородавку в течение нескольких секунд. Несмотря его довольно мягкое воздействие, старайтесь, чтобы луковый сок не попадал на здоровую кожу. Это может вызвать легкое раздражение.

Несмотря его довольно мягкое воздействие, старайтесь, чтобы луковый сок не попадал на здоровую кожу. Это может вызвать легкое раздражение. Для того чтобы этого избежать, вы можете смазать кожу оливковым маслом.

6. Яблочный уксус

Яблочный уксус не нуждается в представлении. Этот продукт обладает множеством полезных свойств, поэтому его стоит всегда держать под рукой.

Благодаря содержанию кислот и энзимов он помогает мягко, но эффективно справиться с бородавками.

Просто смочите ватную подушечку уксусом и нанесите на бородавку. Повторяйте процедуру 2-3 раза в день.

Если это возможно, оставьте ватку на коже, закрепив ее пластырем. Так средство подействует быстрее.

Слой за слоем мертвая кожа начнет сходить, и в результате бородавка полностью исчезнет.опубликовано econet

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