Как избавиться от газов и вздутия живота за несколько минут

✅Если вас часто мучают газы, то вам нужно более быстрое решение проблемы. К счастью на помощь вам придут народные средства, которые помогают быстро избавиться от вздутия живота.

Ощущение вздутия, когда живот раздувается, как шарик может лишить нас радости. Если вы боитесь выпустить газы в самый неподходящий момент, пришло время взять проблемы со вздутием под контроль.

Народные средства, которые помогают быстро избавиться от газов

Вздутие относится к ощущению объема, вызванного скоплением кишечных газов в области живота, от которых организм не может избавиться.

В тяжелых случаях газы могут привести к растяжению брюшной области, что может быть довольно болезненно.

Причины вздутия живота и газообразования

Вздутие обычно возникает при чрезмерной выработке кишечных газов из-за плохого пищеварения. Непереваренные ферменты в кишечнике производят углекислый газ.

Очень часто заглатывание лишнего воздуха приводит к вздутию. Этому способствуют и такие привычки, как жевание жевательной резинки, сосание леденцов, газированные напитки, использование трубочки для напитков и нервное заглатывание воздуха.

Потребление большого количества жирной, тяжелой и нездоровой пищи, которая тяжело переваривается.

Часто вздутие является симптомом других расстройств, таких как синдром раздраженного кишечника, непереносимость лактозы, запор, желудочно-пищеводный рефлюкс, глютеновая болезнь.

У женщин причиной часто становятся гормональные изменения и нередко возникает при предменструальном синдроме и во время беременности.

Как быстро избавиться газов и вздутия живота

Чтобы избежать газов и вздутия, важно сделать какие-то изменения в своем образе жизни.

Избегайте продуктов, вызывающих газов, таких как бобовые, капуста и цветная капуста.

Избегайте молочных продуктов, если у вас есть непереносимость лактозы и глютена.

Продукты с пометкой без сахара также часто содержат ингредиенты, способствующие вздутию.

Занимайтесь физической активностью и откажитесь от курения.

Если вас часто мучают газы, то вам нужно более быстрое решение проблемы. К счастью на помощь вам придут народные средства, которые помогают быстро избавиться от газов.

Найдите укромный уголок, чтобы попрощаться с этой проблемой.

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Средства от вздутия живота у взрослых

1. Горчица

Чайная ложка горчицы эффективно справляется не только с изжогой, но и с проблемой газов и вздутия.

Горчица усиливает выделение слюны, что способствует хорошему пищеварению. Кроме того, горчица обладает спазмолитическими и антибактериальными свойствами, что способствует избавлению от кишечных газов.

Если у вас постоянное вздутие, начините регулярно есть горчицу, чтобы уменьшить симптомы.

Съедайте 1 чайную ложку горчицы или растворите в теплом стакане воды для быстрого облегчения симптомов. Если вкус для вас слишком резкий, можете смешать ее с медом или запить чаем.

2. Пищевая сода

Пищевая сода – это прекрасное средство от вздутия. Она входит в реакцию с желудочной кислотой, производя углекислый газ и способствуя отрыжке, тем самым устраняя кишечные газы.

Хотя это может быть эффективным и быстрым решением проблемы, нужно избегать слишком частого и чрезмерного потребление соды, так как это приводит к выработке желудочной кислоты и со временем к желудочно-кишечным проблемам.

Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия помните о том, что 1 чайная лодка соды содержит почти одну треть нормы потребления натрия.

Вам понадобится: вода, сода, лимон

Выдавите сок половинки лимона в стакан воды.

Добавьте в него 1 чайную ложку пищевой соды и добавьте воду.

Размешайте все ингредиенты.

Выпивайте этот напиток, чтобы инициировать отрыжку и вывести газы за несколько минут.

3. Мятный чай

Если верить свидетельствам очевидцев, мятный чай является эффективным средством от газов и вздутия. Ментоловое масло в мятном чае имеет массу преимуществ. Оно уменьшает мышечные спазмы и помогает избавляться от газов, уменьшая вздутие.

Ингредиенты в мяте позволяют газам проходить, а не скапливаться, что вызывает боль и растяжение желудка.

Заварите мятный чай и оставьте его на 5-10 минут.

Выпивайте стакан мятного чая перед сном, для улучшения пищеварения и предотвращения вздутия.

4. Яблочный уксус

Универсальный яблочный уксус поможет вам избавиться от всех лишних газов в кишечнике. Кишечные газы часто являются следствием непереваренной пищи, которая бродит в желудке. В яблочном уксусе содержится пробиотики, которые запускают пищеварение, уменьшая вздутие и предотвращая последующее накапливание газов.

Добавьте 1 чайную ложку яблочного уксуса в 1 стакан воды.

Хорошо перемешайте.

Потребляя этот напиток раз в день, вы почувствуете быстрое облегчение симптомов.

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Народные средства от вздутия живота

5. Семена фенхеля

Жевание семян фенхеля является еще одним методом избавления от газов и вздутия, пришедший к нам из Индии.

Фенхель не только освежает дыхание, но и помогает пищеварению. Семена фенхеля содержат эфирные масла и другие компоненты, которые стимулируют производство желчи и помогают непереваренной пище продвигаться по желудочно-кишечному тракту, предотвращая последующее накапливание газов.

Заварите 2 столовые ложки семян фенхеля в 1 стакане горячей воды.

Накройте чашку и оставьте семена замачиваться на 5 минут.

Чай из фенхеля мгновенно облегчает вздутие, но вы также можете пить его раз в день для облегчения симптомов.

Также можете брать с собой семена фенхеля и жевать их после еды.

6. Активированный уголь

Активированный уголь – это, пожалуй, одно из самых эффективных и быстрых средств от газов, вздутия и неприятных запахов. Благодаря хорошей пористости активированный уголь способен поглощать токсины и кишечные газы.

Активированный уголь можно потреблять в капсулах или таблетках. Дозировка для взрослых составляет от 500 до 1000 мг (2-4 капсулы).

Его можно принимать как для лечения, так и в профилактических мерах. Для профилактики лучше принимать активированный уголь до еды, чтобы он не всасывал питательные вещества из пищи.

Если вы принимаете какие-то лекарства, перерыв между приемом лекарств и активированного угля должен составлять примерно 2 часа.

7. Имбирный чай

Имбирь — это надежное решение при проблеме метеоризма и вздутия. Обычный имбирный чай очень эффективно справляется с этими проблемами.

Имбирь усиливает слюноотделение и производство желчи, что улучшает пищеварение. А гингеролы и шогаолы, присутствующие в имбире, уменьшают газы и спазмы, связанные с ним.

Попробуйте заменить газированные напитки и кофе имбирным чаем.

Закипятите 1 стакан воды и добавьте туда несколько долек корня имбиря.

Варите на медленном огне в течение 3-5 минут.

Процедите чай и пейте его дважды в день.

8.Чесночный отвар

Хотя чеснок обладает сильным запахом, он эффективно справляется со многим проблемами, включая газы и вздутие. Конечно, лучше всего для этих целей подойдет сырой чеснок.

Его можно добавлять в суп или для быстрого облегчения сделать чесночный отвар.

Вам понадобится:

Вода – 1 стакан

3-4 зубчика чеснока

6-7 черного перца горошком

Пол чайной ложки семян тмина

Как сделать:

Поставьте воду на огонь.

Добавьте в воду 3-4 зубчика чеснока, черный перец горошком и семена тмина.

Доведите воду до кипения и держите на медленном огне 3-5 минут.

Процедите чесночный отвар.

Охладите отвар до комнатной температуры и пейте несколько раз в день.

Упражнения для высвобождения газов

Если вы испытываете сильный дискомфорт, вам помогут некоторые позы из йоги, которые удаляют газы и дают большое облегчение при вздутии.

9. Поза "свободного ветра"

Эта поза помогает удалить лишние газы в брюшной области.

Лягте на спину, сделайте глубокий вдох и согните левую ногу в колене, прижав ее к груди, и выдыхайте.

Прижмите руками колено, в то время как бедро плотно прилегает к животу.

Снова сделайте вдох и во время выдоха поднимите голову и коснитесь подбородком колена.

Держите позу так долго, как вам удобно, делая глубокие вдохи и выдохи.

Отпустите ногу и повторите действия на правую ногу, а затем проделайте упражнение с обеими ногами.

10. Поза "горы"

Выполняя это упражнение, вы можете избавиться от многих желудочных проблем и метеоризма за несколько минут.

Встаньте на четвереньки.

Прижимаясь ладонями к полу, поднимите колени и уведите ягодицы вверх, выпрямив ноги и прижимая пятки к полу.

Грудная клетка тянется к бедрам.

Держите позу в течение минуты.

Примечания:

1. Избегайте пить мятный чай, если вы страдаете от кислотной отрыжки или рефлюкса, иначе это может усугубить симптомы.

2. Добавляйте листья мяты в лимонад или чай, чтобы уменьшить вздутие.

3. Вместо мятного чая можно пить чай из ромашки.

4. Если вы принимаете диуретики или препараты инсулина, посоветуйтесь с врачом, перед тем как пить яблочный уксус, так как он может мешать действию этих лекарств.

5. Семена фенхеля можно заменить семенами тмина.

6. Для вкуса добавляйте в чай мед или стевию.опубликовано econet

Перевод: Филипенко Л. В.

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