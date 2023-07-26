Как избавиться от головной боли без таблеток

Почему иногда возникает головная боль? Как избавиться от головной боли? В чём состоит профилактика? Зная ответы на эти вопросы, вы сможете помочь себе справиться с этим недугом.

Здоровье — неоценимое сокровище. Глубину этих слов многие люди осознают слишком поздно, когда уже имеют «букет» болезней и с печалью вспоминают беспечно потраченные силы. Но всегда можно остановиться, прислушаться к себе и уделить надлежащее внимание своему здоровью. Наш умный и совершенный организм, в котором все взаимосвязано, всегда «сигнализирует» об опасности. Один из таких «сигналов» — головная боль, состояние, известное почти 99% людей.

Лекарство от головной боли

Наш организм — саморегулирующая система, в которой все предусмотрено и ничего не происходит беспричинно, все его функции уравновешены (именно тогда человек чувствует себя здоровым). Когда равновесие нарушается, появляются болезни. Иногда это лишь «предупреждение» (например, когда болит голова), но к нему следует отнестись ответственно.

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Головную боль могут спровоцировать: дисбаланс нервной системы, нарушение жизненных ритмов, зашлакирование организма, больной позвоночник. Очень часто она является «сигналом» начала формирования заболевания или может быть следствием определенных заболеваний (гипертонической болезни, вегетососудистой дистонии, холецистита, дискинезии желчевыводящих путей и т.п.; вылечив основное заболевание, вы избавитесь от боли).

Чаще страдают головной болью женщины. Это обусловлено особенностью их нервной системы, ведь они эмоциональнее мужчин, уязвимее, более сочувственны, кроме того, очень серьезно относятся к таким вещам, как внешность, одежда, общение, которые мужчины воспринимают более отстраненно, глубоко проникаются отношениями в семье, детьми.

Дисбаланс нервной системы

Весомой причиной головной боли является дисбаланс нервной системы. Такое состояние еще называют «болью напряжения», им страдает около 70% людей. Нервная система — это главный регулятор нашего организма, налаживающий работу мозга, внутренних органов, мышц, сосудов. При стрессовой ситуации в кровь «выбрасывается» адреналин и возникает временный спазм или расслабление сосудов (один человек «отзывается» на стресс спазмом в животе, другой — поносами, еще кто-то — тахикардией, также слабостью, сонливостью или — головной болью). Может быть, что приток крови сосудами к головному мозгу хороший, а отток — недостаточный (перенапряжение способствует спазмированию вен, голова переполняется кровью, возникает ее застой и, как следствие этого, — появляется боль).

Физическая нагрузка

Избавиться от нервного напряжения поможет физическая нагрузка (утренняя зарядка, прогулки, занятие любым спортом).

Утром выполняйте упражнения, которые вам подходят (наклоны, вращения, разведение рук и т.п.), чтобы «разбудить» мышцы, заставить кровь лучше «бежать» по сосудам.

(наклоны, вращения, разведение рук и т.п.), чтобы «разбудить» мышцы, заставить кровь лучше «бежать» по сосудам. Позвольте поработать суставам: осторожно покрутите запястьями, плечами, локтями, разворачивайте их до ощущения приятного напряжения, но чтобы не было больно (так вы активизируете выделение жидкости, питающей суставы).

осторожно покрутите запястьями, плечами, локтями, разворачивайте их до ощущения приятного напряжения, но чтобы не было больно (так вы активизируете выделение жидкости, питающей суставы). За сутки нужно проходить 6—8 километров, тогда тренируются сердечно-сосудистая, дыхательная системы, опорно-двигательный аппарат.

тогда тренируются сердечно-сосудистая, дыхательная системы, опорно-двигательный аппарат. Если вы полдня работали за компьютером, во время обеденного перерыва устройте себе активный отдых, выйдите из офиса и пройдитесь парком (деревья «поделятся» с вами положительной энергией), смотрите на зеленую траву, листья (чтобы снять напряжение с глаз), попросите руководство поставить в отдельной комнате теннисный стол, если есть возможность (игра в теннис чудесно снимает и эмоциональную, и физическую усталость, «оживляет» наш организм).

во время обеденного перерыва устройте себе активный отдых, выйдите из офиса и пройдитесь парком (деревья «поделятся» с вами положительной энергией), смотрите на зеленую траву, листья (чтобы снять напряжение с глаз), попросите руководство поставить в отдельной комнате теннисный стол, если есть возможность (игра в теннис чудесно снимает и эмоциональную, и физическую усталость, «оживляет» наш организм). Расширяйте круг общения. Стремитесь найти такую среду, в которой вы будете чувствовать себя комфортно. Это могут быть друзья, родственники, люди, у которых подобные с вами интересы (их вы можете встретить, посещая кружки, секции, клубы, тренинги). Атмосфера, в которой вы чувствуете себя свободно, где вам уютно, хорошо восстанавливает силы.

Придерживайтесь жизненных ритмов

Неблагоустроенная жизнь постепенно подтачивает здоровье вообще и, в частности, служит причиной головной боли. Если вы ложитесь в кровать очень поздно, потом стараетесь отоспаться утром или днем, как попало питаетесь, вы нарушаете биологические ритмы и тем самым наносите себе большой вред. Посмотрите, в природе все гармонично: в определенное время восходит на небо солнце и прячется за горизонт, весной просыпается природа, а зимой спит.

Чтобы вы были энергичными в течение дня и не болела голова, придерживайтесь простых правил:

Вставайте не позднее 6 часов утра, ложитесь не позднее 23—24-х.

Старайтесь питаться в одно и то же время (желательно 4 раза в день с перерывом между приемом пищи в 4—4,5 часа) и не переедайте.

Уделите надлежащее внимание сну. Голова может болеть еще и из-за того, что вы не высыпаетесь. Чтобы сон был крепким и глубоким, приготовьте отвар из корня валерианы.

Столовую ложку корня залейте 200 мл кипяченой воды, покипятите 5 минут на маленьком огне, оберните посуду теплой тканью и дайте 1 час настояться.

Употребляйте по 50 мл отвара вечером за 1 час до сна на протяжении 7—10 дней. Если состояние не нормализуется, обратитесь к специалисту.

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Не загрязьняйте свой организм

Каждый человек должен следить за тем, чтобы у него хорошо работал пищеварительный тракт, чтобы обезопасить свой организм от зашлакирования. Чрезмерное употребление жирной, жареной, острой пищи ухудшает его работу, провоцирует запоры, способствующие образованию шлаков (отходов физиологических процессов, происходящих в организме, а именно: неусвоенный белок и другие вещества), отравляющие организм и вызывающие головную боль.

Выработайте привычку утром опустошать кишечник. Для этого после пробуждения (желательно с 5 до 7 часов утра, когда, как свидетельствует восточная медицина, активно работает меридиан толстой кишки) выпивайте полстакана-стакан воды комнатной температуры. Вода промоет кишечник от слизи, собравшейся за ночь, активизирует его перистальтику (ритмическое сокращение стенок) и поспособствует интенсивному прохождению каловых масс при испражнении.

В течение дня выпивайте 2 литра воды. Это важно, поскольку все обменные процессы в организме, транспортировка питательных веществ происходят благодаря водной среде. По стакану воды пейте за полчаса-час перед каждым приемом пищи (так вы промоете пищеварительный тракт, подготовите желудок к работе, поспособствуете выделению желудочных соков в чистом виде, что полезно для усвоения пищи), а больше — по желанию.

На завтрак хорошо съесть легкую пищу (например, овсяную кашу с изюмом и ложечкой меда) и яблоко. «Тяжелыми» считаются вареники, пельмени, пироги. Обед, ужин и полдник организуйте, учитывая собственные вкусы, но помните о салатах, фруктах и овощах, очищающих кишечник от шлаков.

Следите за здоровьем позвоночника

Еще одной причиной головной боли могут быть заболевания позвоночника, особенно шейного отдела. Именно через шейный отдел проходит артерия, питающая головной мозг, и если в ней нарушается кровообращение, ухудшается снабжение крови к нему. Большинство людей ведут сидячий образ жизни, а позвоночник это очень хорошо «ощущает».

Для разгрузки шейного отдела позвоночника советую через каждые 45 минут делать небольшую физкультминутку: встаньте, пройдитесь по комнате, остановитесь и двигайте головой вниз-вверх, вращайте вправо-влево (круговые движения выполнять не надо, чтобы не закружилась голова).



Общие советы: следите за осанкой и больше двигайтесь.

Первая помощь — точечный массаж

Если головная боль возникла неожиданно, сами себе окажите первую помощь, сделав точечный массаж.

Вдохните воздух и, выдыхая, нажимайте на точку хе-гу (расположена между указательным и большим пальцами), повторите 30 раз.

Следующий совет: вдохните воздух и, выдыхая, нажимайте большими пальцами на углубление под бугорками на затылке, повторите 30 раз.

Закончите массажем (тоже, когда выдыхаете воздух) точки на переносице (нажимая, поворачивайте большой палец по часовой стрелке), делайте 30 раз.

Для снятия головной боли можете положить под язык маточное молочко (1 чайную ложечку) и рассасывать на протяжении 2 минут. Готовят такое «лекарство» специалисты (2% маточного молочка смешивают с 98% меда), поэтому покупайте его там, где предлагают продукты пчеловодства.

Диагностика нужна

Даже если вы справились с головной болью своими силами, не оставляйте этот «сигнал» без внимания. Вы должны обязательно выяснить причину, чтобы обезопасить себя от подобных проявлений в дальнейшем и от возможных осложнений. Обратитесь к невропатологу (он занимается патологиями центральной нервной системы), который назначит реоэнцефалограмму (чтобы проверить работу головного мозга) и при необходимости направит к другим специалистам: гастроэнтерологу (если есть подозрение на проблемы со стороны пищеварительного тракта), кардиологу (чтобы узнать о состоянии сердечно-сосудистой системы), вертебрологу (чтобы проверить опорно-двигательный аппарат) и т.п.

Проверьте организм в целом

Врач нетрадиционной медицины обычно проверяет организм в целом (главная цель — выявить дисбаланс и устранить его). Для этого общается с пациентом, узнает о характере питания, двигательной активности, режиме, проверяет состояние меридианов (наш организм состоит из 12 меридианов, уравновешивающих энергию всех органов и систем; если есть излишек или недостаток энергии, возникает болезнь). Может направить на реоэнцефалограмму и предложит сделать анализ крови и мочи.

Головная боль лечится с использованием иглоукалывания, гирудотерапии, апитерапии, мануальной терапии, гомеопатии. Подход к каждому больному индивидуален. Преимущество этих методов в том, что они наиболее гармонично и сбалансированно действуют на органы и системы нашего организма, устраняя разного рода нарушения, которые у нас есть.

Займитесь собственным здоровьем уже сегодня. Берегите себя, не избегайте людей, получайте положительные эмоции каждый день и вы забудете о головной боли.опубликовано econet

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