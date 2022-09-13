Как избавиться от мигрени за считанные минуты

Мигрень — это достаточно распространенное неврологическое расстройство, которое происходит при расширении или сужении сосудов головы, повышении внутречерепного давления и снижении артериального давления.

При мигрени появляется сильная боль с одной стороны головы или сразу с обеих. Эта боль сопровождается гиперчувствительностью к свету (человеку становится некомфортно), проблемами со зрением (белые пятна перед глазами) и тошнотой. По оценкам экспертов, около 20% населения нашего земного шара страдает от мигрени, и 50% из них — это женщины. Некоторые путают мигрень с цефалгией (обычной головной болью), однако в данном случае боль более интенсивная и «пульсирующая».

Мигрень: что делать

Многие эксперты считают, что значительная доля случаев мигрени связана с генетическими факторами. Их трудно распознать, так как они варьируются от одного человеческого организма к другому и зависят от их образа жизни.

Факторы появления мигрени:

1. Семейный анамнез

Этот факт еще не доказан полностью, но было установлено, что в некоторых случаях причиной всему ген, расположенный в хромосоме 9.

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2. Стресс и тревога

Если человек постоянно испытывает тревогу и переживает стресс, то риск появления мигреней сильно повышается, особенно у тех людей, которые и так страдают от головных болей.

3. Гормональные изменения

Гормональные изменения в организме, которые бывают у женщин во время менструации или овуляции, могут усугубить ситуацию и усилить головную боль.

То же самое касается и женщин, принимающих гормональные противозачаточные средства или другие лекарства.

Пульсирующая боль может длиться от 4 до 72 часов, и сопровождаться при этом тошнотой, раздражительностью и головокружением.

4. Диеты и потребление алкоголя

Некоторые продукты питания и напитки также тесно связаны с появлением мигрени. Стимулирующие вещества алкогольных и энергетических напитков, а также некоторые продукты, содержащие глутамат, в разы повышают риск развития этого заболевания.

5. Нарушения сна

Люди, страдающие от бессонницы или имеющие нарушения сна, а также те, кому просто не удается в силу различных обстоятельств спать необходимое количество часов в сутки, более предрасположены к головным болям и мигрени, в частности.

6. Негативное влияние окружающей среды

Некоторые вещества в нашей окружающей среде, а также резкие изменения погоды, тоже способствуют появлению различных недугов и проблем со здоровьем.

С мигренью обычно связывают следующие факторы:

-резкие перепады температуры

-люминесцентные лампочки или слишком яркий свет

-громкие звуки

-экраны компьютеров

-сильные запахи

-большая высота

-загрязнение окружающей среды

Как приготовить домашний напиток, чтобы справиться с мигренью за считанные минуты?

В его состав входит гималайская соль, известная своими мощными свойствами и высокой питательной ценностью. Она обеспечивает наш организм необходимыми минералами и другими полезными веществами.

И хотя потреблять большое количество соли не рекомендуется, в малых дозах она помогает регулировать целый ряд функций организма.

Химический состав этого вида соли делает ее одной из самых полезных для здоровья человека, некоторые даже называют ее «белое золото».

В ней содержится 84 минерала, электролиты и тонизирующие вещества, способствующие восстановлению утраченных организмом солей (через потоотделение).

И несмотря на то, что такой альтернативный способ борьбы с мигренью не имеет научного подтверждения, те люди, что уже испробовали его на себе, говорят, что боль уходит в течение 10 минут!

Ингредиенты:

1 стакан воды (200 мл)

сок 1/2 лимона

1 чайная ложка розовой гималайской соли (5 г)

Что нужно делать?

Разведите гималайскую соль в лимонном соке, смешанном с водой.

Пейте получившийся напиток небольшими глотками, желательно на пустой желудок перед завтраком.

Детям будет достаточно добавить всего несколько капель этого напитка прямо в еду.

Это средство можно использовать и для профилактики, до появления первых симптомов мигрени.

Следите за дозировкой! Избегайте чрезмерного потребления гималайской соли (более 1 чайной ложки в день), так как это может быть вредно для здоровья.

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Обязательно попробуйте приготовить этот чудесный лекарственный напиток у себя дома и ощутите на себе его мощное действие. А помимо того, что он поможет успокоить головную боль и мигрень, он еще и очень полезен для организма в целом.опубликовано econet.ru

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