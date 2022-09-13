Как избавиться от мигрени за считанные минуты

Мигрень — это достаточно распространенное неврологическое расстройство, которое происходит при расширении или сужении сосудов головы, повышении внутречерепного давления и снижении артериального давления.
При мигрени появляется сильная боль с одной стороны головы или сразу с обеих. Эта боль сопровождается гиперчувствительностью к свету (человеку становится некомфортно), проблемами со зрением (белые пятна перед глазами) и тошнотой. По оценкам экспертов, около 20% населения нашего земного шара страдает от мигрени, и 50% из них — это женщины. Некоторые путают мигрень с цефалгией (обычной головной болью), однако в данном случае боль более интенсивная и «пульсирующая».
Многие эксперты считают, что значительная доля случаев мигрени связана с генетическими факторами. Их трудно распознать, так как они варьируются от одного человеческого организма к другому и зависят от их образа жизни.
Этот факт еще не доказан полностью, но было установлено, что в некоторых случаях причиной всему ген, расположенный в хромосоме 9.
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Если человек постоянно испытывает тревогу и переживает стресс, то риск появления мигреней сильно повышается, особенно у тех людей, которые и так страдают от головных болей.
Гормональные изменения в организме, которые бывают у женщин во время менструации или овуляции, могут усугубить ситуацию и усилить головную боль.
То же самое касается и женщин, принимающих гормональные противозачаточные средства или другие лекарства.
Пульсирующая боль может длиться от 4 до 72 часов, и сопровождаться при этом тошнотой, раздражительностью и головокружением.
Люди, страдающие от бессонницы или имеющие нарушения сна, а также те, кому просто не удается в силу различных обстоятельств спать необходимое количество часов в сутки, более предрасположены к головным болям и мигрени, в частности.
С мигренью обычно связывают следующие факторы:
В его состав входит гималайская соль, известная своими мощными свойствами и высокой питательной ценностью. Она обеспечивает наш организм необходимыми минералами и другими полезными веществами.
Химический состав этого вида соли делает ее одной из самых полезных для здоровья человека, некоторые даже называют ее «белое золото».
В ней содержится 84 минерала, электролиты и тонизирующие вещества, способствующие восстановлению утраченных организмом солей (через потоотделение).
И несмотря на то, что такой альтернативный способ борьбы с мигренью не имеет научного подтверждения, те люди, что уже испробовали его на себе, говорят, что боль уходит в течение 10 минут!
Ингредиенты:
Что нужно делать?
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Обязательно попробуйте приготовить этот чудесный лекарственный напиток у себя дома и ощутите на себе его мощное действие. А помимо того, что он поможет успокоить головную боль и мигрень, он еще и очень полезен для организма в целом.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ua/
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ща в магнит только сгоняю за солью)))Ответить
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