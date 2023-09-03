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Как избавиться от пигментных пятен и кератом

Автор: Econet 03 сентября 2023 7062
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Пигментные пятна и кератомы на коже не возникают без причины. Факторами пигментации являются пребывание на открытом солнце, заболевания печени, почек, щитовидной железы. Как можно избавиться от пигментных пятен и кератом? В этом помогут натуральные средства. Предлагаем несколько рецептов.

Как избавиться от пигментных пятен и кератом

От пигментных пятен страдают многие люди. Кроме того, существует кожное заболевание – кератомы. Кератома – это грубое новообразование темного цвета (напоминает кору дерева). 

Пигментные пятна и кератомы: причины и как победить

Факторы возникновения пятен и кератом на коже

  • Солнечные лучи.  Длительное пребывание под ультрафиолетовым излучением пагубно для кожи.
  • Дисфункции внутренних органов. По состоянию кожных покровов можно довольно точно определить наличие определенных недугов.
  • Дисфункции щитовидной железы.
  • Проблемы с желудком.
  • Дисфункции почек.
  • Патологии печени.

Пигментные пятна различаются по цвету

  • Красновато-темные – возможно, проблемы с желудком,
  • желтоватые – патологии почек,
  • темные – проблемы с печенью.

Как сберечь прекрасный цвет лица?

  • Не увлекаться спиртными напитками.
  • Отказаться от курения.

Маска от пигментных пятен

Рекомендуется смазывать лицо различными соками. Сок лимона – оптимальный вариант. Более всего подойдет тем, у кого жирная кожа. Если кожа сухая: 1 ст. ложка лимонного сока + ч. ложка меда. Перемешиваем, наносим на кожу лица. Смываем прохладной проточной водой. 

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Как избавиться от пигментных пятен и кератом

Как бороться с кератомами?

Обратить внимание на иммунную систему и работу выше названных внутренних органов.

Случается, что кератомы (как и пигментные пятна) перерастают в онкологические заболевания. 

Существует несколько эффективных натуральных продуктов, которые помогут избавиться от кератом.

Рецепт №1. Прополис. Разжевываем (разминаем в руках). Закрепляем на область, пораженную кератомой, фиксируем пластырем. Выдерживаем в течение пяти дней. Провести 3 таких сеанса.

Рецепт №2. Чеснок. Делаем кашицу из давленного чеснока (1 ч. ложка), лимонный сок (1 ч. ложка), мед (3 ч. ложки). Перемешиваем, наносим на кератому. Маску выдерживаем 15-20 минут. Ее можно применять и против пигментации. Смываем прохладной проточной водой. В случае кератомы рекомендуется смазать пораженное место маслом черного тмина. 

Рецепт №3. Лист алоэ вера. Положить лист в холодильник на нижнюю полку на 10 дней. Отрезаем кусочек листа, накладываем на кератому, закрепляем (или просто часто смазываем пораженную область). Промываем проточной водой. Смазываем маслом черного тмина. 

В лечении пигментных пятен и кератом большое значение имеет диета. Рекомендуется по возможности отказаться от сахара и сахаросодержащих продуктов. Избыток сахара негативно влияют на кожу, вызывают ее преждевременное старение. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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