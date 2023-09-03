Как избавиться от пигментных пятен и кератом

Пигментные пятна и кератомы на коже не возникают без причины. Факторами пигментации являются пребывание на открытом солнце, заболевания печени, почек, щитовидной железы. Как можно избавиться от пигментных пятен и кератом? В этом помогут натуральные средства. Предлагаем несколько рецептов.

От пигментных пятен страдают многие люди. Кроме того, существует кожное заболевание – кератомы. Кератома – это грубое новообразование темного цвета (напоминает кору дерева).

Пигментные пятна и кератомы: причины и как победить

Факторы возникновения пятен и кератом на коже

Солнечные лучи. Длительное пребывание под ультрафиолетовым излучением пагубно для кожи.

Дисфункции внутренних органов. По состоянию кожных покровов можно довольно точно определить наличие определенных недугов.

Дисфункции щитовидной железы.

Проблемы с желудком.

Дисфункции почек.

Патологии печени.

Пигментные пятна различаются по цвету

Красновато-темные – возможно, проблемы с желудком,

желтоватые – патологии почек,

темные – проблемы с печенью.

Как сберечь прекрасный цвет лица?

Не увлекаться спиртными напитками.

Отказаться от курения.

Маска от пигментных пятен

Рекомендуется смазывать лицо различными соками. Сок лимона – оптимальный вариант. Более всего подойдет тем, у кого жирная кожа. Если кожа сухая: 1 ст. ложка лимонного сока + ч. ложка меда. Перемешиваем, наносим на кожу лица. Смываем прохладной проточной водой.

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Как бороться с кератомами?

Обратить внимание на иммунную систему и работу выше названных внутренних органов.

Случается, что кератомы (как и пигментные пятна) перерастают в онкологические заболевания.

Существует несколько эффективных натуральных продуктов, которые помогут избавиться от кератом.

Рецепт №1. Прополис. Разжевываем (разминаем в руках). Закрепляем на область, пораженную кератомой, фиксируем пластырем. Выдерживаем в течение пяти дней. Провести 3 таких сеанса.

Рецепт №2. Чеснок. Делаем кашицу из давленного чеснока (1 ч. ложка), лимонный сок (1 ч. ложка), мед (3 ч. ложки). Перемешиваем, наносим на кератому. Маску выдерживаем 15-20 минут. Ее можно применять и против пигментации. Смываем прохладной проточной водой. В случае кератомы рекомендуется смазать пораженное место маслом черного тмина.

Рецепт №3. Лист алоэ вера. Положить лист в холодильник на нижнюю полку на 10 дней. Отрезаем кусочек листа, накладываем на кератому, закрепляем (или просто часто смазываем пораженную область). Промываем проточной водой. Смазываем маслом черного тмина.

В лечении пигментных пятен и кератом большое значение имеет диета. Рекомендуется по возможности отказаться от сахара и сахаросодержащих продуктов. Избыток сахара негативно влияют на кожу, вызывают ее преждевременное старение. опубликовано econet

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