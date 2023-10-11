Как избавиться от плесени в организме

Недуги, вызванные влиянием плесени, становятся серьезной проблемой. В основном подход докторов в лечении отравлений плесенью ограничивается назначением стероидов и противогрибковых лекарств. Но это может быть опасным для здоровья. Важным аспектом восстановления считается противогрибковая диета.

Заболевания, вызванные воздействием плесени, являются усиливающейся проблемой, о которой мало кто знает, в том числе и большинство семейных врачей. Эксперты по гигиене окружающей среды отмечают все большее количество людей со множеством сложных симптомов, напрямую связанных с воздействием плесени. Это привело к созданию нового термина для описания этого многогранного синдрома: интоксикация смешанными типами плесени.

Забудьте об антибиотиках, стероидах и лекарственных препаратах - выморите плесень из организма

Точная информация может сократить ваш путь к выздоровлению

К сожалению, не существует единой формулы восстановления идеального здоровья, если вы пострадали от плесени или ее токсинов. Нет комплекса вмешательств, который подошел бы всем. Лечение зависит от многих факторов - типа плесени, продолжительности воздействия, вашего общего состояния здоровья, лекарств, аллергии, генетики и множества других.

Лучше всего найти хорошо информированного врача, имеющего опыт в области гигиены окружающей среды. Вместе вы можете разработать соответствующий план лечения, основанный на вашей уникальной физиологии и ситуации.

Тем не менее, есть чему поучиться у тех, кто уже прошел через то, что сейчас проходите вы. Найдя хорошие ресурсы и вооружившись информацией, вы укоротите период трудоемких «проб и ошибок» на пути к выздоровлению.

Отличный источник - книга Курта и Ли Энн Биллингс «Плесень: внутренняя война». Биллингсы на собственном горьком опыте узнали о разрушительном воздействии плесени на здоровье и об уровне незнания о ее воздействии со стороны медиков в целом.

Врачи слишком быстро решают выписывать рецепты

На начальных этапах своего пути к выздоровлению Биллингсы прошли через многих врачей, которые либо не верили, что виной их страданиям плесень, либо чье лечение было не более чем предположением, высказанным наугад.

Когда они в конце концов нашли врачей, которые согласились с тем, что их проблемы связаны с отравлением плесенью, их помощь была малоэффективна, потому что они прописали опасные противогрибковые и другие препараты, которые не способствовали их выздоровлению.

На поиск необходимой помощи ушли годы. Я подозреваю, что этот опыт, вероятно, не уникален для семьи Биллингс, поскольку лечение заболеваний, вызванных плесенью, - это область, к которой большинство врачей просто плохо подготовлены.

Слишком часто назначают лекарства, которые не решают основную проблему и имеют побочные эффекты, которые еще больше подрывают иммунный ответ, что ухудшает естественную способность вашего организма к восстановлению.

В качестве примера рассмотрим четыре распространенных медикаментозных подхода к лечению грибковых инфекций (из которых плесень - только один тип): назальные кортикостероиды, антибиотики, антидепрессанты и противогрибковые препараты.

Назальные стероидные ингаляторы и кортизон

Назальные стероидные ингаляторы очень часто назначаются при хроническом синусите. Поскольку люди часто испытывают кратковременное облегчение симптомов, они иногда считают, что это лечение работает - по крайней мере, на начальном этапе.

Стероид может временно уменьшить воспаление, что на короткое время может улучшить ваше самочувствие. Однако стероиды подавляют ваш иммунный ответ. Если ваш иммунный ответ нарушен, тогда инфекция фактически поощряется, что усугубляет основную проблему.

Ни для кого не секрет, что стероиды подавляют работу вашей иммунной системы. Просто прочтите вкладыш в упаковке или информационный лист любого стероидного препарата, он предупредит вас о том, что воздействие патогенов, таких как ветряная оспа или корь, во время использования препарата может привести к серьезным осложнениям, даже смерти, из-за подавления работы иммунной системы.

Медицинский специалист высшей категории по гигиене окружающей среды и детский аллерголог Дорис Рапп утверждает, что кортизон (стероидный препарат) имеет тенденцию позволять инфекциям, которые обычно ограничиваются определенной областью вашего тела, распространяться на другие его части. Доктор Рапп обеспокоен тем, что это может иметь тяжелые последствия для детей-астматиков.

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Грубое злоупотребление антибиотиками

Антибиотики создают благоприятную для грибка кишечную среду. Наряду с уничтожением вредных бактерий они убивают полезные бактерии и дрожжи, которые естественным образом сдерживают патологические грибки. Без этих полезных бактерий грибки, такие как плесень, могут распространяться.

Антибиотики (те, которые нацелены на бактерии) не убивают плесень в полостях носовых пазух. Итак, если более 90 процентов инфекций верхних дыхательных путей являются грибковыми, и врачи пытаются лечить их антибиотиками, это указывает на огромное количество инфекций, которые лечатся неправильно.

Добавьте к этому стероидный назальный ингалятор, который подавляет ваш иммунный ответ, и вы получите рецепт безудержной грибковой инфекции, которая может распространиться на остальную часть вашего тела и, возможно, перейти в интоксикацию смешанными типами плесени, что очень сильно УХУДШИТ ваше состояние.

Антидепрессанты: «это все у тебя в голове»

Грибковые токсины могут повлиять на ваш мозг и, если это произойдет, изменить ваше эмоциональное состояние. Неврологические симптомы обычно проявляются при отравлении плесенью.

Это явление в сочетании с тем фактом, что воздействие плесени часто связано с психологически травмирующими экологическими бедствиями, такими как ураганы и наводнения, создает сложную клиническую картину, которая может внешне казаться необразованному врачу депрессией, тревогой или посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Поэтому людям, страдающим хроническими проблемами со здоровьем, связанными с плесенью, нередко прописывают антидепрессанты, как бы говоря, что проблема находится «у них в голове» и не имеет какой-либо физиологической причины.

Если ваши психологические симптомы вызваны грибковым или химическим воздействием, антидепрессант НЕ ДЕЛАЕТ НИЧЕГО для нейтрализации токсинов, вызывающих ваши психологические симптомы, не говоря уже о физических!

Антидепрессанты могут принести больше вреда, чем пользы, и иметь множество потенциально серьезных побочных эффектов, не говоря уже о неспособности устранить основную причину.

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Противогрибковые препараты… Прощай, печень

В целом противогрибковые препараты довольно токсичны, особенно для вашей печени. Например, препарат Ламизил (тербинафин), используемый для лечения грибка ногтей на ногах, настолько токсичен, что его производитель Новартис предупреждает вас во вкладыше к продукту, что ламизил приводит к печеночной недостаточности, необходимости пересадки печени и смерти.

Ламизил также может вызывать потерю вкуса или запаха, депрессию, подавление уровня гемоглобина в крови, кожные реакции и развитие красной волчанки (аутоиммунного заболевания). Тем не менее, его обычно назначают при грибке ногтей на ногах, поскольку он концентрируется в ткани ногтей.

Нистатин - еще одно противогрибковое средство, которое используется как перорально, так и местно при чрезмерном росте Candida. Однако нистатин плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте и не предназначен для лечения плесневых инфекций или системных грибковых заболеваний.

Причина, по которой большинство противогрибковых препаратов настолько токсичны, связана со сходством между клеточными мембранами вашего тела и мембранами грибковых клеток.

Грибковые антибиотики атакуют клеточные мембраны грибка, при этом также повреждая клеточные мембраны человека. Это одни из самых опасных сильнодействующих препаратов на рынке, и их лучше избегать. Ясно, что лекарства - не выход, если вы отравились плесенью.

Прекращение снабжения грибка пищей

Для меня не удивительно, что Курт и Ли Энн Биллингс обнаружили, что самым полезным вмешательством в их выздоровление было радикальное изменение рациона питания.

Они исключили все продукты, способствующие росту грибков, а именно сахар, зерно и продукты на его основе, а также простые углеводы. Избавившись от молока, хлеба, крекеров, макарон, хлопьев, почти всех фруктов и всего, что сделано из очищенной белой муки, они буквально ГОЛОДОМ ВЫМОРИЛИ плесень из своего организма.

Это не новая информация. Диеты с низким содержанием сахара были популяризированы в борьбе против чрезмерного роста грибка Candida (противодрожжевые диеты, диета «Candida Diet» и т.д.), а плесень процветает в тех же условиях, что и дрожжи. Очевидно, что люди с грибковыми инфекциями начинают восстанавливать свое здоровье, когда они лишают грибок пищи.

10 продуктов, которых следует избегать, если у вас чувствительность к плесени

Есть несколько типов продуктов, которых следует избегать, если вы чувствительны к плесени, поскольку они подвержены ее заражению:

1. Алкогольные напитки — Алкоголь является микотоксином дрожжей Saccharomyces (пивные дрожжи) и часто содержит другие микотоксины из фруктов и зерен, содержащих плесень.

2. Пшеница и все продукты из пшеницы.

3. Рожь.

4. Арахис — часто заражен десятками видов плесени, одним из которых является канцерогенный афлатоксин.

5. Семя хлопчатника и хлопковое масло.

6. Кукуруза — повсеместно загрязняется различными грибковыми токсинами.

7. Ячмень.

8. Сорго — используется в различных зерновых продуктах и алкогольных напитках.

9. Сахар из сахарного тростника и сахарной свеклы.

10. Твердые сыры.

При производстве пищевых продуктов часто используются грибковые компоненты, которые не обязательно указаны на этикетке. Возьмем, к примеру, соевый соус. Настоящий соевый соус ферментируется грибком, что придает ему характерный вкус.

Если ваша иммунная система чрезмерно чувствительна, такой продукт может спровоцировать рецидив болезни, поскольку ваше тело интерпретирует его как инородного захватчика, и вы снова возвращаетесь в цикл антиген-антитело, вызывающий симптомы.

Биллингисы писали, что они также отрицательно отреагировали на уксус, бобы и консервированные томатные продукты.

По сути, чем строже вы придерживаетесь базового рациона питания, состоящего из свежих органических овощей, нежирного органического мяса и свежей чистой воды во время восстановления, тем меньше вы рискуете получить дополнительное воздействие плесени и реакции. Лучше избегать походов в рестораны, потому что вы просто не сможете контролировать то, что добавляют в пищу, если не приготовите ее сами.

Можно приготовить овощной сок, чтобы ускорить выздоровление. Сок помогает подщелачивать ваше тело, а по большей части грибки не могут расти в щелочной среде. Соки очень быстро усваиваются вашим организмом с минимальными усилиями и затратами энергии от пищеварительного тракта.

Пробиотики: худший кошмар плесени

Вероятно, самая важная добавка для выздоровления от болезни, вызванной плесенью, - это хороший пробиотик.

Ваш желудочно-кишечный тракт - это первая линия защиты от плесени и ее токсинов, а наличие в нем полезной флоры имеет решающее значение для оптимальной работы иммунной системы. Пробиотики помогают заселить ваш желудочно-кишечный тракт этими полезными бактериями.

«Хорошие» бактерии помогают держать «плохие» бактерии (и другие организмы, такие как плесень и дрожжи) под контролем.

Без надлежащей микрофлоры грибки и их токсины могут прорваться через стенки кишечника и попасть в кровоток. Когда ваш кишечник токсичен, остальной организм вскоре последует его примеру.

Чувствуя эту токсичность, ваша иммунная система реагирует мстительно, отчаянно пытаясь преодолеть это предполагаемое нападение, что приводит к системному воспалению.

А когда ваша кровь полна токсинов, ваши органы, отвечающие за ее очищение (печень, почки, кожа, лимфа), перегружаются, и могут возникать проблемы со здоровьем, связанные с несколькими системами, - что многие люди испытывают после отравления плесенью.

Ваша иммунная система вырабатывает антитела к плесени (антигену). Если ваша перегрузка достаточно серьезна, вы можете испытать «сывороточную болезнь», которая может проявляться в виде тяжелого, неумолимого гриппоподобного синдрома.

Важно помнить, что катализатором всего заболевания является нарушение здоровой микрофлоры кишечника. Вот почему пристальное внимание к здоровью желудочно-кишечного тракта ТАК жизненно важно, а высококачественный пробиотик чрезвычайно полезен. Я могу повторять это снова и снова.

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Волшебная четверка Биллингсов

В своем стремлении к эффективным вмешательствам Биллингсы обращались за советом к нескольким поставщикам медицинских услуг с разным образованием, и у них был ряд неудачных попыток, проб методов лечения, которые в итоге не помогли.

Если вас интересуют их особенности, вы можете прочитать их книгу, но их слишком много, чтобы включить сюда.

В конце концов они нашли «волшебную четверку» и посчитали, что эти травы способствовали их выздоровлению:

1. Чеснок — является сильнодействующим противогрибковым, антибактериальным, противовирусным, стимулирующим иммунную систему и средством для детоксикации. Чеснок также помогает очистить дыхательные пути. Лучшая форма - это сырой цельный чеснок, а не добавка, полученная из чеснока, так как синергизм цельной пищи делает его настолько клинически активным. Съешьте зубчик целиком или пропустите его через соковыжималку вместе с овощами.

2. Имбирь — также обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Он помогает устранить заложенность дыхательных путей, а также является отличным препаратом для помощи пищеварению. Имбирь также является прекрасным дополнением к свежевыжатому соку.

3. Кайенский перец — катализатор других трав.

4. Желтокорень — желтокорень, содержащий активный ингредиент берберин, обладает антибактериальными и иммуностимулирующими свойствами. Однако его нельзя использовать в течение длительного времени.

Еще одна лечебная трава, которую они нашли, - тысячелистник, который они использовали местно, добавляя его в воду для ванны для облегчения сыпи, крапивницы и других раздражений кожи.

Автор д-р Меркола

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