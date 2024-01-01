Как избавиться от проблем с пищеварением

Такие проблемы как тошнота, метеоризм, расстройства желудка, запоры или диареи случаются с каждым человеком. Как с помощью простых способов можно от них избавиться?

Не случайно и традиционная китайская медицина, и аюрведа, две старейшие системы медицины на планете, считают пищеварение одним из ключевых факторов, влияющих на наше здоровье. Эти предшественники современной медицины в ходе тысячелетней клинической практики и наблюдений обнаружили, что существует прямая связь между здоровьем пищеварительной системы человека и их физическим и психическим благополучием.

Употреблять продукты с низкой степенью переработки – пища, содержащая большое количество сахара, переизбыток натрия, синтетические жиры, консерванты вызывают воспаления, угнетают бактерии. Включать в рацион цельные продукты – зерновые, бобовые, орехи и семена, фрукты и овощи помогают полноценно усваивать пищу.

Советы для улучшения пищеварения

Есть больше клетчатки – растворимые и нерастворимые виды волокнистых волокон помогут увеличить объемы стула и избежать запоров.

Уменьшить количество насыщенных жиров и жареной пищи – эти продукты вызывают дискомфорт, изжогу и метеоризм.

Откажитесь от искусственных подсластителей. Они радикально изменяют кишечные бактерии, которые, как мы уже знаем, являются очень важной частью здорового пищеварения и общего состояния здоровья.

Ешьте меньше полуфабрикатов. Эти продукты, как правило, содержат пустые калории с небольшой или нулевой питательной ценностью и часто содержат рафинированный сахар, искусственные ароматизаторы, красители и консерванты, которые наносят вред вашим почкам и печени и вызывают привыкание.

Исключите глютен из своего рациона. Глютен - распространенный аллерген и раздражитель кишечника (даже для тех, у кого нет аллергии на глютен, такой как глютеновая болезнь).

Избегайте сои. Соя препятствует усвоению питательных веществ и вызывает дисбаланс гормонов в организме при потреблении в больших количествах.

Пить больше чистой воды – несварение часто провоцируется недостатком воды. Уменьшить в питании кофеин, лимонады и алкоголь – все эти напитки раздражают ЖКТ и ухудшают уже имеющиеся проблемы.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Питайтесь осознанно – не отвлекайтесь во время еды, отложите все гаджеты и сосредоточьтесь на пище.

Старайтесь не торопиться во время еды – процессы пищеварения начинаются во рту. Хорошо прожеванная пища помогает предотвратить нарушения желудка и повышенную кислотность.

Чтобы питаться осознанно, помните следующее:

Выключайте телевизор и убирайте телефоны во время еды.

Найдите минутку и сделайте вдох, когда сядете, поставив тарелку перед собой. Обратите внимание на запах.

Посмотрите, как ваша еда выглядит на вашей тарелке.

Осознанно выбирайте каждый кусочек пищи.

Медленно пережевывайте кусочки пищи.

Ешьте медленно.

Делайте перерывы, пейте воду или болтайте между укусами.

Оцените вкус, текстуру и температуру каждого кусочка.

Найдите время, чтобы расслабиться после еды.

Выделите время, чтобы расслабиться и уделять внимание своему телу перед едой, это может улучшить симптомы пищеварения, такие как несварение желудка и вздутие живота.

Практикуйте ранние ужины – чтобы не провоцировать заброс желудочной кислоты в горло. Старайтесь, чтобы последний прием пищи был не позднее 3 часов до сна.

Регулярно занимайтесь спортом – активные упражнения улучшают кровообращение и помогают пище быстрее перевариваться. С их помощью вы облегчите проявления изжоги, метеоризма, спазмов в желудке и запоров.

Включайте в питание пробиотики и пребиотики – живые бактерии необходимы для хорошего пищеварения и снимают воспаления. К ним относятся лук, чеснок, ферментированные продукты.

Откажитесь от курения – отказ от вредной привычки поможет улучшить самочувствие и снизить проявления болезней.

Не жуйте жевательные резинки – это приводит к заглатыванию воздуха, вызывает повышенное газообразование и ферментирование сахарных спиртов, содержащихся в жвачке.

Избегайте стрессов – тревожные состояния ухудшают нарушения в ЖКТ. Релаксации, дыхательные практики и медитации уменьшают симптомы стресса.

Пейте чайные напитки – добавки с мятой, имбирем, медом, фенхелем, кардамоном и анисом, уменьшают воспаления, снижают раздражения кишечника, успокаивают ЖКТ.

Сок лайма или лимона, пищевая сода и вода.

Некоторые исследования показывают, что смешивание сока лайма или лимона с водой со щепоткой пищевой соды может помочь облегчить различные расстройства пищеварения.

Эта смесь производит угольную кислоту, которая может помочь уменьшить газы и расстройство желудка. Он также может улучшить секрецию печени и подвижность кишечника, помогают переваривать и усваивать жиры и алкоголь, нейтрализуя желчные кислоты и снижая кислотность в желудке.

В большинстве традиционных рецептов рекомендуется смешивать следующие количества:

1 столовая ложка свежего сока лимона или лайма

1 чайная ложка пищевой соды

250 мл чистой воды. опубликовано econet

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet