Как избавиться от жира в области талии

Лишний жир в области талии коррелируется с диабетом 2 типа, кардио недугами, прочими хроническими болезнями. Чтобы избавиться от жира на животе, важно акцентировать внимание на пищевом рационе и графике приема пищи, комбинируя это с физическими нагрузками.

Если вы стремитесь убрать жир на животе, одни лишь тренировки будет не слишком эффективны.

Результат зависит не только от того, что вы едите, а и когда вы едите. Также важен тип тренировок. Прием пищи ежедневно в определенный промежуток времени - это вид периодического голодания.

Три рекомендации по питанию, чтобы убрать жир на животе

Минимизировать / исключить сахар. Имеются ввиду все виды сахара и фруктозы. Опаснее всего - обработанная фруктоза (кукурузный сироп), так как она способствует нарушению метаболизма.

Опаснее всего - обработанная фруктоза (кукурузный сироп), так как она способствует нарушению метаболизма. Увеличить процент полезных жиров. Чтобы избавиться от жира, употребляем полезные насыщенные жиры. Это масла авокадо, кокосовое, сливочное, сырые молокопродукты, желтки яиц масло, масла орехов холодного отжима, мясо, омега-3. Мононенасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в указанных продуктах, способствуют потере брюшного жира.

Это масла авокадо, кокосовое, сливочное, сырые молокопродукты, желтки яиц масло, масла орехов холодного отжима, мясо, омега-3. Мононенасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в указанных продуктах, способствуют потере брюшного жира. Периодическое голодание.

Советы по периодическому голоданию

Суть этого периодического голодания заключатся в ограничении времени приема пищи заданным периодом (в течение 8 часов).

Можно ограничить время еды 11:00 и 19:00. Например, пропускаем завтрак и обед становится 1-м приемом пищи.

В итоге вы каждый день голодаете по 16 час. - что в 2 раза превышает время, необходимое для истощения гликогена и перехода на жиросжигание.

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Продукты для избавления от жира на животе

растительные смузи с высоким процентом белка,

полезные жиры, клетчатка, ресвератрол,

яйца,

красные фрукты,

оливковое масло и прочие ценные жиры,

продукты с высокой концентрацией клетчатки,

орехи и семечки,

мясо,

листовая зелень,

ярко окрашенные овощи,

травы, пряности.

Цель: воссоздать кишечную флору.

Ошибки, которые мешают избавиться от жира на животе

отсутствие физических нагрузок,

дефицит магния,

употребление диетической газировки,

употребление спиртных напитков,

стресс.

Упражнения для пресса

Когда уходит подкожный жир, тренированная брюшная стенка поможет обрести привлекательные «кубики» пресса. Чтобы «прокачать» мышцы кора, включаем программу тренировок стабилизационные, функциональные и классические упражнения:

Привычные упражнения: скручивания с вращением / вращение стоя с малым весом в руках.

Функциональные упражнения (на мяче).

Упражнения на устойчивость (ложимся на пол и втягиваем живот к позвоночнику. Фиксируя эту позу, глубоко дышим).

Упражнения на растяжку (ложимся на живот, скрещиваем руки над головой. Синхронно отрываем от пола руки и ноги. Удерживаем положение на 5 вдохов, потом плавно опускаем конечности на пол).

Комплексная программа правильного образа жизни и упражнений для мускулатуры живота учетом факторов сна, стресса, нехватки веществ и минералов поможет вам добиться хороших результатов.опубликовано econet

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