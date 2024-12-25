Как лечить АНГИНУ: 15 рецептов народной медицины

От ✅ АНГИНЫ и БОЛИ в горле помогут проверенные годами рецепты народной медицины. Как принимать хрен, лимон, лук и чеснок при ангине – читайте в нашей статье.

Ангина — инфекционное заболевание с поражением нёбных миндалин. Основные симптомы заболевания: недомогание, боль при глотании, озноб, повышенная температура тела, боль в суставах, головная боль. При заболевании ангиной больной более всего нуждается в продуктах, содержащих витамин С. Поэтому лимоны и апельсины в этот период должны обязательно присутствовать в рационе в различных видах: можно есть лимон дольками, пить лимонный сок, пить чай с лимоном и употреблять его в сочетании с другими продуктами питания.

Народные рецепты от ангины

Рецепт 1

Приготовить лимонный сок можно таким образом. Следует взять 4–5 лимонов, вымыть, очистить от кожуры, поместить в марлевый мешочек и выжать сок в керамическую или стеклянную посуду. Полученный лимонный сок в натуральном виде очень концентрирован, поэтому к нему следует добавить такой же объем негазированной минеральной или кипяченой воды.

Рекомендуют пить лимонный сок в период заболевания вместо воды, когда больному необходимо обильное питье.

Рецепт 2

Взять лимонную кислоту и сделать 30 %-ный раствор. В период острого воспаления горла каждые 1–1,5 часа в течение дня следует полоскать горло этим раствором.

Рецепт 3

К 100 мл лимонного сока добавить 100 г меда, слегка нагреть, чтобы мед растворился. Рекомендуется полоскать этой смесью горло в течение 3–5 минут 4 раза в день.

Рецепт 4

Хрен обычно применяют в виде кашицы, добавляя в нее лимонный сок. На 150 г кашицы хрена — сок 2–3 лимона. Это самое эффективное соотношение. Принимать получившуюся смесь следует натощак 2 раза в день по / чайной ложки.

Такая смесь не раздражает почки, желчный пузырь или слизистую оболочку пищеварительного тракта, однако чрезвычайно эффективно избавляет организм от скопившейся слизи, что очень важно при лечении бронхита, гайморита, ангины и пр.

Рецепт 5

Свежевыжатый сок из корней хрена и водные настои хрена применяют как антимикробное средство для полосканий при воспалении полости рта и глотки.

Для приготовления водного настоя берут 1 столовую ложку натертого корня, заливают стаканом кипятка, настаивают 30 минут в закрытой посуде и процеживают.

Этот же настой принимают для повышения аппетита по 1 столовой ложке за 30 минут до еды.

В соке свежих корней хрена содержится лизоцим — вещество антибиотического действия. Это естественный антибиотик, поэтому хрен прекрасно действует при лечении болезней инфекционного происхождения.

Рецепт 6

Перетереть 1 луковицу на терке, отжать из нее сок в отдельную посуду. Кашицу из лука нанести на кусок марли и обернуть ею шею. Дальше все необходимо делать как при обыкновенных компрессах.

Сок же следует применять внутрь по 1 столовой ложке утром и вечером или по 1 чайной ложке 3–4 раза в день.

Рецепт 7

Взять 1 свеклу, очистить ее от кожицы и натереть на мелкой терке. Выжать из нее сок, добавить 1 столовую ложку уксуса и сок из 1 луковицы, который получили точно так же, как и свекольный. Дать 10 минут постоять и можно полоскать этим раствором горло. Делать можно не более 1 глотка.

Рецепт 8

2 луковицы перетереть на терке. Взять 5 капустных листов и на каждый положить получившуюся из лука смесь. Потом приложить каждый лист к шее и обернуть ее шерстяным шарфом.

Рецепт 9

Сначала необходимо сварить отвар из листьев шалфея: для этого залейте 1 столовую ложку сухих листьев крутым кипятком (1 стакан) и дайте настояться в течение 20 минут. Затем надо перетереть 1 луковицу на терке и выжать из нее сок. После этого сок следует добавить в отвар.

Способ применения. Этим раствором следует ополаскивать горло, а можно принимать и внутрь по полстакана 3–4 раза в день.

Рецепт 10

Заварить 1 столовую ложку календулы крутым кипятком (1 стакан), дать ей постоять, пока отвар остынет. Затем добавить туда 1 перетертую луковицу, перемешать. Этим раствором можно полоскать рот, а можно употреблять внутрь по 1–2 столовых ложки несколько раз в день.

Рецепт 11

1 луковицу перетереть на терке и выжать из нее сок. Потом размешать в стакане с водой 1 чайную ложку меда и луковый сок. Получившимся раствором следует полоскать горло.

Рецепт 12

Залить 2 кисточки сушеных цветов черемухи крутым кипятком (1 стакан) и дать настояться в теплом месте; обязательно накрыть посуду крышкой. Через 20 минут добавить в отвар сок 1 луковицы. Этим раствором следует полоскать рот, а также можно немного отвара проглотить.

Рецепт 13

Очищенную и порезанную луковицу необходимо залить кипятком, подождать 3 минуты, потом процедить. Пить этот чай необходимо сразу, так как витамины быстро пропадают из-за горячей воды. Вкус можно улучшить, добавив немного меда.

Заваривать такой чай лучше вечером, так как лук хорошо успокаивает нервную систему и способствует сну.

Рецепт 14

Чеснок растолочь и смешать с медом. Принимать эту смесь по 1 чайной ложке через каждые 1–2 часа.

Рецепт 15

Очистить 1 дольку чеснока. Мелко порезать и добавить в яблочный сок (1 стакан). Затем необходимо поставить сок на огонь. Довести до кипения и кипятить на очень слабом огне 5 минут, закрыв посуду крышкой. Затем снять с огня и дать немного остыть.

Пить этот отвар надо мелкими глотками, пока он горячий. В сутки такого отвара нужно выпить от 1 до 3 стаканов в зависимости от тяжести заболевания.опубликовано econet

Из книги "Хрен, лимон, лук, чеснок. Полезнее не бывает!", Николаева Ю. Н.

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