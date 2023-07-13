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Как лечить дерматит и экзему без гормонов: рибофлавин

Автор: Econet 13 июля 2023 6326
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Кожные заболевания часто требуют длительного лечения. Терапия дерматологических недугов включает гормональные препараты, но не все пациенты хотят использовать такие лекарства. Оказывается, витамины оказывают позитивный эффект на здоровье кожи. Среди них - рибофлавин (витамин В2).

Как лечить дерматит и экзему без гормонов: рибофлавин

Витамины - это группа органических веществ, которые присутствуют в малых объемах в клетках и служат катализаторами биохимических реакций. Почти все дефициты витаминов сопровождаются разными изменениями кожных покровов. Витамины и их комплексы применяют для иммуномодулирующей терапии и лечения кожных проблем.

Рибофлавин в дерматологии

Экзема и атопический дерматит

Проявляются заболевания схожими симптомами (покраснение кожных покровов, зуд, отечность, сыпь).

Вызываются экзема и атопический дерматит схожими аллергенами, лечатся одними и теми же медикаментозными препаратами.

Распространенный метод терапии дерматита и экземы – наружное применение глюкокортикостероидных препаратов (ГКС). Но не все пациенты хотят использовать гормоны даже наружно.

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Витамин В2 помогает при кожных заболеваниях 

Рибофлавин (витамин В2) относится к водорастворимым витаминам. 

Функции рибофлавина в организме

  • Работает в процессах энергообмена
  • Входит в состав ферментов тканевого дыхания, работает в обмене нуклеиновых кислот, белков, углеводов, липидов. 
  • Оказывает благоприятный эффект на процессы роста и регенерации тканей.
  • Связан с обменом некоторых витаминов.
  • Активирует фагоцитоз, меланогенез.
  • Способствует выработке антител.

Рибофлавин улучшает:

  • липидный и углеводный обмен,
  • функции нервной системы, сердечной мышцы, мускулатуры тела, 
  • зрение, снижает утомляемость глаз,
  • здоровье кожных покровов, слизистых оболочек, ногтей и волос.

Как лечить дерматит и экзему без гормонов: рибофлавин

Дефицит рибофлавина

Нехватка витамина B2 негативно отражается на обмене веществ, но клинические симптомы его дефицита – редкое явление. Это различные изменения кожных покровов. Типичный признак нехватки рибофлавина – потрескавшиеся уголки рта.

Критичный дефицит В2 связан со сбоями метаболизма железа, анемией и психическими патологиями. При нехватке в организме рибофлавина происходит медленное заживление ран и трофических язв.

Лечение кожных заболеваний с помощью витамина В2

Препараты витамина В2 прописывают в комплексе с медикаментозными препаратами при псориазе, экземе, нейродермите, атопическом дерматите и других кожных заболеваниях.

Рибофлавин необходим при продолжительном лечении антибиотиками, сульфаниламидами, гормонами, которые применяют в дерматологии. Стимулирующие свойства рибофлавина при трофических нарушениях в тканях, его помощь в механизме регенерации используют в терапии ожогов.

Пищевые источники рибофлавина

Печень, миндальные орехи, яйца, сыр, шпинат, темный хлеб, брокколи, курага, чернослив, салака, авокадо, свинина, бобы, мясо индюшки, орехи, семечки.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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