Как лечить синдром повышенной кишечной проницаемости?

Повышенная кишечная проницаемость (GAPS) или «дырявый кишечник» - это скрытое заболевание пищеварительного тракта, проявляющееся различными симптомами и нарушениями здоровья. С синдромом сталкивается множество людей, но большинство даже не подозревает, что их плохое самочувствие связано с этим диагнозом. Какие средства помогут вылечить дырявый кишечник?

При синдроме повышенной кишечной проницаемости на стенках кишечника появляются язвочки, воспаления и ранки. Все это приводит к нарушению герметичности оболочек. В результате, все токсины и отходы жизнедеятельности минуют защитные барьеры, и попадают прямо в кровь, где провоцируют воспалительные процессы и самоотравление организма.

Лечение «дырявого кишечника»

Обычно, врач назначает комплексное лечение, в которое входят медикаментозные препараты, пробиотики в таблетках.

А кроме этого, улучшить самочувствие помогут активные средства:

ферменты пищеварения – помогут расщепить сложные соединения продуктов до более простых, которые легко усваиваются организмом. Их принимают с основным приемом пищи, три-четыре раза в день;

Их принимают с основным приемом пищи, три-четыре раза в день; октановая кислота – насыщенная кислота, помогает удалять токсин и шлаки из кишечника, разрушает грибковые клетки. Рекомендуется принимать во время еды;

Рекомендуется принимать во время еды; L-глутамин – условно заменимая аминокислота, способствует улучшению работы тонкой кишки;

корица – приправа, успокаивает раздраженный кишечник и нормализует уровень глюкозы в крови;

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глюкозамин – это вещество, которое вырабатывает сам организм, для производства соединительной ткани, поддерживает эластичность слизистой оболочки;

энзимы папайи – в ней содержатся ферменты, помогающие расщеплению белков, нормализации работы всего пищеварительного тракта;

гамма-оризанол – липидная фракция, полученная из масла рисовых отрубей. Успокаивающе действует на кишечник;

чесночные капсулы – концентрат чеснока, источник аллицина, концентрата серы, способствует восстановлению баланса кишечной микрофлоры;

экстракт грейпфрутовых косточек – помогает поддерживать здоровье необходимых кишечных микроорганизмов.

Некоторые вещества можно получить в продуктах питания, другие содержатся в различных добавках. Обычно, через несколько недель приема, самочувствие значительно улучшается.опубликовано econet

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