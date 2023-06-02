Как лечить тонзиллит народными средствами

Кто из нас не страдал (особенно в детстве) мучительными болями в горле, когда сложно глотать и разговаривать! Это заболевание называет по-разному: ангина, тонзиллит. Как облегчить состояние в ходе болезни и какую роль для здоровья играют нёбные миндалины.

Тонзиллит может доставить массу неприятных ощущений. В чем причина этого заболевания и как можно быстро справиться с angina tonsillaris? Так называемые небные миндалины, по мнению многих, являются причиной постоянных простудных заболеваний.

Что полезно знать о тонзиллите

Роль миндалин в организме

Не все знают, что миндалины - важный орган нашей иммунной системы. Они стоят на пути болезнетворных процессов, защищая организм от различных микробов и вирусов. Операция по удалению миндалин без серьезных причин способна нанести ущерб защитной системе организма.

Чем может быть опасен тонзиллит

Негативным фактором этого заболевания можно назвать то, что тонзиллит поддерживает развитие прочих болезней, от простуды и гайморита, до аллергии, ревматизма и гломерулонефрита. Причина распространенного воспаления миндалин нёба и лимфатической ткани в зоне глотки (angina tonsillaris) обычно выступают стрептококки и вирусы (но последние – реже).

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Обычная симптоматика острой ангины: покраснение и отёчность миндалин, налет гноя на поверхности миндалин, болезненные ощущения в горле, и именно - при глотании, сложности с речью, высокая температура.

Лечение angina tonsillaris

Если имеются названные симптомы, верным средством будет полоскание горла.

Чтобы приготовить раствор для полоскания, применяем натуральные антисептические вещества. В стакан теплой воды вводим 5 капель эфирного масла чайного дерева, 5 капель экстракта косточек грейпфрута, 5 капель экстракта прополиса. Полощем горло по меньшей мере трижды в день.

Как средство для полоскания горла применяется сок лимона (разводим в малом объеме теплой воды). Лимонный сок оказывает дезинфицирующий и стягивающий эффект.

Также при тонзиллите рекомендуется употреблять исключительно жидкую пищу и пить большое количество жидкости.

Рекомендуется теплый чай, заваренный из шалфея, орегано, цветов календулы (можно добавить 1/2 ч. ложки сока алоэ и чуть-чуть натурального меда - мед улучшит вкус напитка). Алоэ вера усиливает защиту организма, поэтому тем, кто склонны к тонзиллиту, полезно систематически принимать алоэ.

(можно добавить 1/2 ч. ложки сока алоэ и чуть-чуть натурального меда - мед улучшит вкус напитка). Алоэ вера усиливает защиту организма, поэтому тем, кто склонны к тонзиллиту, полезно систематически принимать алоэ. Иммунную защиту эффективно укрепляет ежедневный стакан свежеотжатого сока апельсина + 10 мл сока алоэ + 10 мл сока пшеничных ростков.

При острой форме тонзиллита рекомендуется постельный режим и тепло на область горла. Полезно капнуть на шарф пару капель ароматического масла тимьяна, эвкалипта, каепутового дерева.опубликовано econet

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