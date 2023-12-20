Как на самом деле узнать, что вы хотите пить? Признаки нехватки воды в организме

Узнайте об основных признаках того, что вам необходимо срочно восстановить водный баланс в организме.

Сухость во рту является далеко не единственным признаком жажды, несмотря на утверждение медицины о том, что мы должны полагаться только на этот признак. Позвольте пояснить, что подразумевается под словом жажда. Оно означает недостаток свободной воды в организме, то есть воды, которую вы потребляете. Иссушенные клетки заставляют мозг подавать сигнал жажды, но этот сигнал говорит о том, что не хватает жидкости, которая наполняет клетки. Кроме того, сигнал жажды – признак нехватки свободной воды, которая поступает в клетки.

Как распознать жажду

Вода, которая усвоилась организмом, выполняет определенные функции. Организм просит дополнительное количество свободной воды, которую сможет использовать в нужных целях. Если же свободная вода не поступает, организм начинает вытягивать ее из резервов клеток.

Какие же существуют признаки недостаточной насыщенности организма водой? Как распознать жажду?

Самый простой способ узнать, достаточно ли в организме воды, – посмотреть на цвет мочи. Светлая, почти бесцветная моча означает, что организм получает достаточное количество свободной воды для всех своих функций, включая функцию выведения отходов. При недостаточном количестве поступающей воды цвет мочи становится более темным.

Ярко-желтый цвет означает, что организму не хватает поступающей воды, ему приходится выводить максимальное количество отходов с меньшим количеством жидкости. Это вызывает сильную нагрузку на почки, ведь именно они отвечают за вывод отходов из организма вместе с водой.

Ярко-оранжевый цвет мочи сигнализирует о сильном обезвоживании организма. В этом случае стоит серьезно задуматься над увеличением количества употребляемой воды.

Вялость, апатия, депрессия, невнимательность, внезапная раздражительность – сигналы мозга о том, что ему не хватает энергии. Этими состояниями он пытается избавить себя от лишней работы. Проще говоря, ему не хочется думать. Это тоже сигналы жажды, и в этих случаях стоит выпить лишние 1–2 стакана воды.

Головные боли в некоторых случаях являются признаком жажды. К примеру, утреннее похмелье после вечерней попойки говорит о том, что мозгу сильно не хватает воды. Дело в том, что алкоголь высушивает клетки мозга, а мозг посылает сигналы о нехватке воды при помощи утренней головной боли.

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Самый последний признак нехватки воды – сухость во рту. Это уже крайняя мера, при помощи которой организм заставляет человека пить воду. Старайтесь не доводить организм до полного изнеможения и не полагайтесь на сухость во рту как на единственный признак жажды.

Признаками нехватки воды являются такие болезни, как астма, аллергия, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, приступы изжоги, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. Об обезвоживании говорит повышенный уровень холестерина, повышенное кровяное давление и множество других болезней.

Не буду рассказывать о каждой болезни по отдельности. Если интересно об этом узнать, рекомендую почитать книги доктора Ферейдуна Батмангхелиджа.опубликовано econet

Из книги "Рельефный пресс за 3 месяца", Алексей Толкачев

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