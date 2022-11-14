Как навсегда избавиться от черных точек

Как удалить черные точки на коже? Они портят внешний вид, от них хочется избавиться навсегда. Вот замечательный и простой метод удаления черных точек в домашних условиях. Эффект заметен после первого раза!
Чёрные точки (называются комедоны) причиняют много неприятностей своим обладателям. Они портят эстетический вид лица и создают впечатление некоторой неухоженности вашей кожи. Хотите узнать эффективный и элементарный способ удаления чёрных точек на лице? На самом деле, избавиться от камедонов можно без труда. Предлагаем эффективный и не сложный способ.
Преимуществом этого способа является то, что он подходит любому типу кожи. ⠀⠀⠀
Даже обладательницы жирной кожи останутся довольны.
Сделать маску из глины, смыть ее, тщательно, но нежно вытереть лицо махровым полотенцем. Теперь нужно взять масло и обильно нанести на проблемные области лица.
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Масла использовать достаточное количество, чтобы оно не полностью впиталось, если впитывается, то нужно еще добавить.
Начать энергично массировать кожу. Делать это минут 10-15. Удобно проводить процедуру, лежа в горячей ванне или в бане.
Так ваши поры раскроются лучше всего.⠀⠀⠀
Взять умывалку, которой вы пользуетесь в будничной жизни и тщательно смыть масло с лица. С маслом смоются и чёрные точки.
Не всегда получается удалить черные точки полностью с первого раза. Но результат будет, что называется, налицо даже после одной процедуры.
Повторить можно через 2-3 дня, а потом чистить лицо не чаще 1 раза в семь дней.
Внимание:⠀⠀⠀
Почему этот метод работает?
Потому, что чёрные точки - это вовсе не грязь, а кожное сало. Оно вступает в реакцию окисления на воздухе и темнеет. А смысл работы масла следующий: подобное растворяется в подобном.
Если данную процедуру проводить систематически, то про черные точки можно будет забыть навсегда — они не будут у вас появляться.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ua/
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