Как не заработать пяточную шпору и какой должна быть обувь

Хождение босиком в некоторых случаях может иметь негативные последствия для здоровья. Например, пол из бетона / плитки увеличивает вероятность развития так называемой пяточной шпоры. Важную роль играет обувь, в которой вы ходите дома и на улице. Как не допустить возникновения пяточной шпоры?
Если вы имеете обыкновение передвигаться в своей квартире босиком по бетонному / плиточному покрытию, это может повлечь негативные последствия для организма. Такие строительные материалы как ламинат или плитка считаются факторами возникновения пяточной шпоры на ногах. Пол из древесины и паркет, напротив, не способствуют развитию этой болезни.
Имеет значение вопрос выбора обуви, в которой вы ходите дома.
Когда обувная подошва не амортизирует нагрузку, то после 40 лет (возможно, даже раньше) развивается плантарный фасциит – воспалительный процесс в зоне прикрепления фасции (это и есть шпора на пятке). Основной симптом недуга - боль в пятке, которая усиливается при нагрузке.
Подошвенная фасция - это жесткая сухожильная пластинка, сплетенная из микроволокон, которая крепится к пяточной кости, формируя защитный чехол для подошвенной части стопы. Если идет надрыв / разрыв одного из волокон подошвенной фасции, возникает воспаление. Оно ведет к отечности, прорастанию малых сосудов и нервных веточек в поврежденную фасцию, что провоцирует болевые ощущения.
Неповрежденные волокна подошвенной фасции берут на себя нагрузку разорванных, и тоже повреждаются.
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Основной симптом болезни - боль в пятке, которая усиливается при нагрузке.
Убирают пяточную шпору посредством хирургической операции.
Лечится заболевание и ударно-волновой терапией.
Страдающим пяточной шпорой дома лучше ходить в тапочках, особенно по твердому полу.
Ходьба босиком позитивно отражается на физическом и психологическом состоянии человека. Она:
Особенно полезно делать это на берегу моря, ходить по гальке и песку.
Ходьба босиком имеет позитивный эффект, если наблюдаются такие состояния:
Хождение босиком для маленьких детей особенно полезно:
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Источник: https://econet.ua/
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