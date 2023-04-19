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Как не заработать пяточную шпору и какой должна быть обувь

Автор: Econet 19 апреля 2023 6152
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Хождение босиком в некоторых случаях может иметь негативные последствия для здоровья. Например, пол из бетона / плитки увеличивает вероятность развития так называемой пяточной шпоры. Важную роль играет обувь, в которой вы ходите дома и на улице. Как не допустить возникновения пяточной шпоры?

Как не заработать пяточную шпору и какой должна быть обувь

Если вы имеете обыкновение передвигаться в своей квартире босиком по бетонному / плиточному покрытию, это может повлечь негативные последствия для организма. Такие строительные материалы как ламинат или плитка считаются факторами возникновения пяточной шпоры на ногах. Пол из древесины и паркет, напротив, не способствуют развитию этой болезни.

Пяточная шпора: риски и лечение

Как возникает пяточная шпора

Имеет значение вопрос выбора обуви, в которой вы ходите дома.

  • Если у человека сахарный диабет, ему нежелательно носить тапки на плоской подошве.
  • Обувь для улицы не должна иметь плоскую и жесткую подметку.
  • Женщинам лучше не выбирать туфли и сапоги на высоких каблуках или носить их всего несколько часов в день.
  • Обувь на объемной подошве, если она не амортизирует давление на пятку, также в «черном списке». 

Когда обувная подошва не амортизирует нагрузку, то после 40 лет (возможно, даже раньше) развивается плантарный фасциит – воспалительный процесс в зоне прикрепления фасции (это и есть шпора на пятке). Основной симптом недуга - боль в пятке, которая усиливается при нагрузке.

Подошвенная фасция - это жесткая сухожильная пластинка, сплетенная из микроволокон, которая крепится к пяточной кости, формируя защитный чехол для подошвенной части стопы. Если идет надрыв / разрыв одного из волокон подошвенной фасции, возникает воспаление. Оно ведет к отечности, прорастанию малых сосудов и нервных веточек в поврежденную фасцию, что провоцирует болевые ощущения. 

Неповрежденные волокна подошвенной фасции берут на себя нагрузку разорванных, и тоже повреждаются.

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Как не заработать пяточную шпору и какой должна быть обувь

Основной симптом болезни - боль в пятке, которая усиливается при нагрузке.

Убирают пяточную шпору посредством хирургической операции.  

Лечится заболевание и ударно-волновой терапией. 

Страдающим пяточной шпорой дома лучше ходить в тапочках, особенно по твердому полу.

В каких случаях хождение босиком бывает полезно

Ходьба босиком позитивно отражается на физическом и психологическом состоянии человека. Она:

  • Используется в терапии косолапости, при деформировании стоп. 
  • Снижает вероятность мозолей и натоптышей. 

Особенно полезно делать это на берегу моря, ходить по гальке и песку. 

Ходьба босиком имеет позитивный эффект, если наблюдаются такие состояния:

  • спазмы мышц и суставов;
  • артериальная гипертензия;
  • нарушения сна;
  • стресс и нервное напряжение;
  • слабый иммунный ответ;
  • аритмия.

Хождение босиком для маленьких детей особенно полезно:

  • улучшает осанку;
  • укрепляет мускулатуру и связки;
  • оказывает эффект массажа.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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