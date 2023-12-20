Как обеспечить нормальную работу кишечника: 5 способов

Здоровый кишечник – залог сильного иммунитета. Это и нормальное пищеварение, и наше психическое здоровье. Важно включать в пищевой рацион растительные продукты, пищу с высоким процентом клетчатки и полифенолов, ферментированные и богатые пребиотиками продукты. Потребление добавок с пробиотиками поможет обеспечить колонизацию полезной микробиоты в кишечнике. От работы кишечника напрямую зависит пищеварение. Здоровье кишечника определяет то, как мы перевариваем и усваиваем пищу, оно также может воздействует на самочувствие, работу нервной системы, иммунную защиту и воспаление. Как обеспечить нормальную работу кишечника. Здоровье кишечника связано с наличием бактерий, его населяющих. Если соотношение полезной и вредной микрофлоры не сбалансировано, развивается дисбактериоз. Растительная пища Фрукты и овощи с высокой концентрацией клетчатки важны для пищеварительной функции и состояния кишечника. Количество патогенных бактерий ниже у тех, кто придерживается вегетарианского рациона. Систематическое употребление яблок, (они содержат пектин) увеличивает колонию кишечных бактерий Bifidobacterium. Бифидобактерии - полезные бактерии, они способствуют уменьшению воспаления. Орехи также полезны для кишечника: волокна в миндале и фисташках позитивно действуют на микрофлору. Полифенолы - это вещества в растениях важны для поддержки здоровой микрофлоры. Полифенолы присутствуют в растениях, насыщенных пигментами растениях, продуктах и напитках: черном шоколаде, чернике, брокколи, кофе и зеленом чае. Ферментированные продукты Такие продукты как чайный гриб, кимчи, квашеная капуста, йогурт необычайно полезны для функций пищеварения. Ферментация представляет собой преобразование сахаров пищи в кислоты / спирты посредством деятельности бактерий / дрожжей. Пробиотики и пребиотики Пребиотики представляют собой клетчатку и сложные углеводы - они не расщепляются в процессе пищеварения, а подпитывают полезную микрофлору. Продукты из цельного зерна, фрукты и овощи имеют в составе эти волокна. Зеленые бананы, овес, бобовые культуры и приготовленный (и охлажденный) рис содержат крахмал, работающий как пребиотик для микрофлоры кишечника. Потребление этого устойчивого крахмала увеличивает производство бутирата в толстом кишечнике, который связан с профилактикой онкологии толстого кишечника. Неперевариваемые пребиотические волокна оказывают позитивное действие при ожирении, метаболическом синдроме. Добавки с пробиотиками Пробиотики являются живыми микроорганизмами, важными для функций кишечника. Пробиотики действуют на колонии кишечных бактерий. Добавки с пробиотиками усиливают иммунную защиту, улучшают усвоение питательных соединений, подавляют деятельность патогенной микрофлоры. Контроль стресса Стресс может оказать негативное действие на микрофлору кишечника. Самые разные внешние факторы действуют на здоровье ЖКТ. Среди факторов стресса можно назвать дефицит сна, токсины внешней среды, физические перегрузки. Поэтому важно минимизировать стресс, больше отдыхать и получать позитивные эмоции.

От работы кишечника напрямую зависит пищеварение. Здоровье кишечника определяет то, как мы перевариваем и усваиваем пищу, оно также может воздействует на самочувствие, работу нервной системы, иммунную защиту и воспаление.

Как сохранить здоровье кишечника

Здоровье кишечника связано с наличием бактерий, его населяющих. Если соотношение полезной и вредной микрофлоры не сбалансировано, развивается дисбактериоз. Вот что поможет иметь здоровый кишечник.

Растительная пища

Фрукты и овощи с высокой концентрацией клетчатки важны для пищеварительной функции и состояния кишечника. Количество патогенных бактерий ниже у тех, кто придерживается вегетарианского рациона. Систематическое употребление яблок, (они содержат пектин) увеличивает колонию кишечных бактерий Bifidobacterium. Бифидобактерии - полезные бактерии, они способствуют уменьшению воспаления.

Орехи также полезны для кишечника: волокна в миндале и фисташках позитивно действуют на микрофлору.

Полифенолы - это вещества в растениях важны для поддержки здоровой микрофлоры. Полифенолы присутствуют в растениях, насыщенных пигментами растениях, продуктах и напитках: черном шоколаде, чернике, брокколи, кофе и зеленом чае.

Ферментированные продукты

Такие продукты как чайный гриб, кимчи, квашеная капуста, йогурт необычайно полезны для функций пищеварения.

Ферментация представляет собой преобразование сахаров пищи в кислоты / спирты посредством деятельности бактерий / дрожжей.

Пробиотики и пребиотики

Пребиотики представляют собой клетчатку и сложные углеводы - они не расщепляются в процессе пищеварения, а подпитывают полезную микрофлору.

Продукты из цельного зерна, фрукты и овощи имеют в составе эти волокна. Зеленые бананы, овес, бобовые культуры и приготовленный (и охлажденный) рис содержат крахмал, работающий как пребиотик для микрофлоры кишечника. Потребление этого устойчивого крахмала увеличивает производство бутирата в толстом кишечнике, который связан с профилактикой онкологии толстого кишечника. Неперевариваемые пребиотические волокна оказывают позитивное действие при ожирении, метаболическом синдроме.

Добавки с пробиотиками

Пробиотики являются живыми микроорганизмами, важными для функций кишечника.

Пробиотики действуют на колонии кишечных бактерий.

Добавки с пробиотиками усиливают иммунную защиту, улучшают усвоение питательных соединений, подавляют деятельность патогенной микрофлоры.

Контроль стресса

Стресс может оказать негативное действие на микрофлору кишечника. Самые разные внешние факторы действуют на здоровье ЖКТ.

Среди факторов стресса можно назвать дефицит сна, токсины внешней среды, физические перегрузки. Поэтому важно минимизировать стресс, больше отдыхать и получать позитивные эмоции.опубликовано econet

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