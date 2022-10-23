Как остановить старение при помощи простой стимуляции блуждающего нерва

От тонуса блуждающего нерва зависит не только здоровье внутренних органов и систем, но и наши эмоции, восприятие, настроение. С возрастом тонус блуждающего нерва снижается, наступают апатия, усталость, пессимизм. Как предотвратить этот процесс?

Блуждающий нерв проходит от мозга к брюшной полости, содержит двигательные, чувствительные и вегетативные волокна, посредством которых обеспечивает связь с центральной нервной системой практически всех органов и систем нашего организма: мягкого нёба, глотки, гортани, поперечно-полосатых мышц пищевода, гладких мышц лёгких, пищевода, желудка и кишечника (влияет на секрецию желез желудка), барабанной перепонки, твёрдой мозговой оболочки, а также сердечной мышцы и ещё много чего.

Секрет блуждающего нерва

От тонуса блуждающего нерва зависит не только здоровье внутренних органов и систем, но и наши эмоции, восприятие, настроение. С возрастом тонус блуждающего нерва снижается, наступают апатия, усталость, пессимизм.

А теперь начинаются хорошие новости: учёные опытным путём установили , что слабая электростимуляция блуждающего нерва (в любом возрасте) не только кардинально улучшает состояние при тяжёлых нейродегенеративных заболеваниях, таких, как Альцгеймер, эпилепсия и даже шизофрения, но и чудесным непонятным образом существенно омолаживает весь организм!

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Врачи вживляли тяжёлым пациентам небольшой электростимулятор для воздействия на участок блуждающего нерва, который находится ближе всего к поверхности кожи - в околоушной жевательной области и "побочные явления", замеченные медиками и учёными, ввергли научный мир в шок - пациенты, получающие эту стимуляцию, начинают молодеть!

Ещё более воодушевляет то, что мы можем стимулировать блуждающий нерв без использования встроенных элетростимуляторов, такими простыми методами, как массаж данной области лица, полоскание горла водой, жужжание, пение, всевозможные непродолжительные вибрации тела, интервальное голодание.. Но всё же слабая электростимуляция делает это несравнимо лучше. Осуществимо ли сие в домашних условиях? Да!

Вы слышали историю Нинон де Ланкло, француженки, куртизанки, которая в 70 лет выглядела на 18? Из-за неё, семидесятилетней, самые великолепные мужчины Франции стрелялись на дуэлях! Известно, что своим секретом она считала ежедневное натирание своего лица куском замши! Улавливаете? Всё гениальное просто!

Трение между куском замши и кожей лица в том самом месте, где отросток блуждающего нерва находится ближе всего к поверхности тела, вызывало слабые электрические разряды в этой области - это была самая что ни на есть настоящая электростимуляция блуждающего нерва, которая и творит чудеса! Для реальных результатов, по выводам учёных, воздействовать на данные области (а это околоушно-жевательные области лица справа и слева) достаточно по 15 минут в день!опубликовано econet.ru.

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