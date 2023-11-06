Как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Паническая атака или сердечный приступ? Разобраться в чём разница и быть готовыми к неожиданным приступам - поможет эта статья.

Под термином «сердечный приступ» ниже мы будем понимать любые из таких явлений: инфаркт миокарда, стенокардия, сердечная недостаточность, острый коронарный синдром. Для нашей темы разница между этими понятиями не имеет значения.

Причина сердечного приступа

Сердечный приступ происходит в тех случаях, когда один из сосудов, расположенных на поверхности сердца, «закупоривается». Либо тромбом (кровяным сгустком), либо холестериновой бляшкой, либо их комбинацией. К такой «закупорке» приводят любые заболевания, сужающие артерии, питающие сердце (возникает атеросклероз коронарных артерий).

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Последствия

В результате такой блокировки часть сердечной мышцы (которая питалась из повреждённого сосуда) перестаёт получать кислород и питательные вещества. Оставаясь без кислорода, эта часть сердечной мышцы начинает отмирать.

В принципе, такая ситуация обратима, и если вовремя человека доставить в стационар (в кардиореанимацию или в кардиохирургию), то врачи могут убрать и тромб, и холестериновую бляшку, и кровь снова начнёт по сосуду поступать в этот участок. И сосуд либо восстановится полностью, либо частично.

Поэтому главное правило при наступлении сердечного приступа – не терять времени, потому что со временем шансов на восстановление остаётся меньше.

Факторы, провоцирующие сердечный приступ:

наследственность

высокий уровень холестерина в крови

курение (снижает эластичность сосудов)

высокое артериальное давление (гипертония)

сахарный диабет

гиподинамия (недостаток физической активности)

возраст (старше 40 лет).

Как понять, что у вас сердечный приступ, а не паническая атака

1. Характер самой боли

При сердечном приступе

Боль возникает за грудиной, прямо в центре, между грудных мышц. Или по левому краю грудины (т.е. в области сердца).

Боль по характеру сжимающая или давящая.

Интенсивность боли высокая - трудно дышать, трудно разогнуться. Как будто кто-то сильно давит сверху.

Как исключение: иногда бывает жгучая, похожая на проблемы с желудком, но чаще – давящая боль.

Дополнительный признак:

- боль может распространяться, отдавать в левую сторону: в руку, лопатку, плечо, в область между лопаток, иногда в нижнюю челюсть.

При панической атаке

Боль локализована в одной точке («симптом пальца»), без соответствующей иррадиации.

Боль по характеру резкая или колющая.

При нажатии на больную точку боль усиливается или повторяется.

Признаки панической атаки: если у вас сердце «колет», «пронзает», «пульсирует», «немеет, как в холодильнике», «отдает в лопатки и руки, поясницу и шею», возникают «сердечные спазмы», «ком за грудиной», и при этом ощущается «покалывание», «сжатие», «острое сжимание», «сдавление», «напряженность», «заложенность», «жжение» в области сердца, а также левого подреберья, верхней части живота, «распирание» или, наоборот, «пустота» в грудной клетке.

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2. Как возникает и меняется боль

При сердечном приступе

Боль, чаще всего, возникает на фоне физических нагрузок или психического стресса.

Есть четкая, обязательная и постоянная связь с физической нагрузкой. Поскольку сердечный приступ заключается в том, что сердце не справляется с обычным кровотоком. Соответственно, любое снижение (или увеличение) физической нагрузки влияет на характер боли. В покое становится легче, в движении боль нарастает.

При сердечном приступе возникает слабость, человек старается не двигаться, он лежит или сидит.

При панической атаке

Боль возникает из-за учащённого или усиленного сердцебиения. По сути, паническая атака – это испуг, приступ страха, который и активизирует работу сердца.

приступ страха, который и активизирует работу сердца. Она возникает в пугающих для человека ситуациях. Нет строгой зависимости с физической нагрузкой и физическим напряжением.

При панической атаке возникает двигательное и эмоциональное возбуждение, человек стремится убежать в безопасное место, избежать «угрозы».

Поэтому, если у вас возникает сильное желание двигаться, вы выходите из пугающей ситуации, и ваша боль утихает, это значит, что у вас была паническая атака, а не сердечный приступ.

3. Как проходит боль

При сердечном приступе

Боль проходит либо в покое, либо после приёма нитроглицерина под язык (или нитроспрея).

При панической атаке

Боль проходит, когда человек выходит из пугающей ситуации. Либо со временем, когда он привыкает к пугающей ситуации, и успокаивается.

4. Что делать, если у вас действительно сердечный приступ

В этом случае ваша главная и единственная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее вызвать «скорую», и оказаться в больнице.

Ничего радикального нельзя сделать дома, ничего нельзя сделать даже в машине «скорой помощи». Спасти вас смогут только в стационаре. Все остальные действия, которые вы делаете, пока едет «скорая», на исход практически не влияют.

Ждать приезда «скорой» лучше всего, находясь вертикально. Но не стоя, а сидя. Или полусидя, под разными углами. Поэкспериментируйте и найдите для себя удобное положение.

Некоторым людям бывает удобнее располагаться лежа, но так происходит редко, поскольку в положении лёжа обычно тяжелее дышать.

Пока вы ждёте приезда «скорой», можно принять нитроглицерин под язык (или нитроспрей), если у вас нет к нему непереносимости.

Резко двигаться, а тем более куда-то бежать, в случае реального сердечного приступа запрещается категорически. Рекомендуется даже не стоять на ногах, поскольку такое положение увеличивает нагрузку на сердце (работает множество мышц).

И последнее.

Болезни коронарных артерий практически всегда вызывают заметные изменения активности сердца, что можно зафиксировать на электрокардиограмме. При панических приступах ЭКГ позволяет выявить лишь учащение сердцебиения.

Поэтому, если вы сделали ЭКГ, и исследования не выявили у вас никаких заболеваний (не просто «отклонений от нормы», которые есть у каждого человека, а именно, заболеваний), значит, за своё сердце вы можете быть спокойны.опубликовано econet

Автор Андрей Савенко

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