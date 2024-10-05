Как перестать ненавидеть свою мать?

Как только вы сами для себя признаетесь: «Я ненавижу свою мать!», вам тут же станет легче.

Начну с притчи…

Возле калитки дома одного почтенного человека лежал камень. И человек этот каждый день об него спотыкался, чертыхался, обзывал камень самыми страшными ругательствами… Он просто ненавидел этот камень… Соседи, услышав, как страшно он ругает камень, боялись его, и не заходили к нему в гости. И так продолжалось ни много ни мало - 50 лет. А потом почтенный человек устал ругаться, нашел время… и просто убрал камень с дороги. И с тех пор он ни разу не спотыкался… И каждый день начинался у него радостно и легко. Даже соседи, которые 50 лет обходили его дом стороной, стали заходить к нему на огонек. Всё в его жизни поменялось. А всё почему? Всё потому что в этот самый день, он стал по-взрослому относиться к своей жизни. Он понял, что он сам автор своей жизни и судьбы, а не какой-то камень. Он понял, что всё зависит только от него. И это все поменяло. И мир существенно поменялся с тех пор.

Я ненавижу свою мать!

Сегодня поговорим об остром чувстве, с которым очень многие люди не знают, что делать.

Самое поразительное, что они даже признаться себе не могут, что это чувство у них есть, что они его испытывают.

Что же это такое? Почему в этом трудно признаться?

Потому что это чувство считается постыдным, неправильным. И многие мужчины и женщины предпочитают спрятать его в себе, задавить его, задвинуть на дальнюю полку или в далекий чулан своей души.

О каком чувстве я говорю? Почему этого чувства так стесняются? Потому что это очень тяжелое и неприятное чувство называется: «Я ненавижу свою мать!»

Да это чувство у многих есть. Да, это тяжелое чувство наполняет все время их жизни на этой земле.

Как рассказала одна из моих клиенток Тамара: «А я с мамой мы сегодня на сессии разговаривать не будем! Маму свою я ОЧЕНЬ люблю! Потому что она со мной в детстве творила всё, что ей в голову приходило… Только за крючья к потолку не подвешивала… А всё остальное было. Поэтому мы с мамой говорить сегодня не будем.»

Я Тамаре говорю: «Эта ненависть к матери отравляет тебе жизнь. Пора снять этот тяжеленный камень с души. Пора освободиться. Поря выключить триллер, который постоянно крутится в твоём кинотеатре. Пока включить другой фильм - романтическую мелодрамму или приключение… Пора начать жить свою собственную жизнь. Жить налегке… Жить без чувства вины… Жить свободно…»

Потому что ненависть к маме она, как заезженная пластинка, распространяется на все остальные аспекты нашего мира. На отношения с партнёрами (мужчинами и женщинами), на отношения с сослуживцами и клиентами, на отношения с соседями и даже с собственными детьми.

Ненависть к маме закрывает жизненные пути железобетонным забором. Если мы застряли в отношениях ненависти к маме, весь мир перекрашивается в цвета ненависти...

И это очень не здорово. Эта ненависть заразна. Она как инфекция распространяется на все остальные отношения, уничтожая радость, легкость, позитив и беззаботность…

Допустим, вы заметили краем глаза, что негативные чувства в матери мешают вам жить и процветать… И что же можно с этим поделать?

Первое, что нужно сделать – признаться самому себе в этом чувстве. «Да, я ненавижу свою мать!»

Просто скажите это самому себе. Не рекомендую идти к матери и кричать этой ей в лицо. Скандала на площади и публичной драки не требуется. Это ваша работа над собой и своими собственными чувствами. Это ремонт вашего внутреннего мира.

Признаваясь самому себе «Я ненавижу свою мать!», вы просто-напросто признаете необходимость ремонта своей души, признаете наличие у себя серьезной проблемы.

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Первый китайский закон исцеления души гласит: «Как только внутренний дракон назван по имени, он тут же теряет свою силу, и с этого момента его можно приручить его, сделать его своим слугой и даже другом».

Поэтому как только вы сами для себя признаетесь: «Я ненавижу свою мать!», вам тут же станет легче. С этого момента вы больше не ловите черную кошку в темной комнате, а включаете свет и видите выход. Или даже несколько выходов-решений.

Как только вы признались себе в этом, вам больше не нужно притворяться, прятать свою злость, маскировать свой гнев сарказмом, играть в молчанку или применять другие формы пассивной агрессии… Вам не надо больше играть роль хорошего мальчика или хорошей девочки для мамы… Вам ненужно заслуживать одобрение и любовь мамы послушанием и прилежанием… Вам не надо придумывать иллюзорно-позитивный образ мамы, не нужно пластаться, ухаживая за ней, несмотря на собственные недомогания…

Как только вы признались себе в этом чувстве, вы загрузили на свой рабочий стол реальность такой, какая она есть. И ваши дальнейшие действия в эту самую секунду получили опору и ресурс. Потому что дальнейшие действия исходят из позиции взрослого человека, а не маленького ребенка.

Дальше вы можете понять и решить для себя, хотите вы общаться с мамой или нет. Если хотите, то как часто, чтобы это было вам в радость, а не в страдание. Ведь взрослый человек – хозяин своего личного времени, он может выбирать наиболее комфортный вариант общения. В том числе с мамой.

Другими словами, из детской позиции можно 50 лет ругать камень, о который ты спотыкаешься, а из взрослой позиции – ты просто убираешь камень с дороги… Или лучше освещаешь дорогу… Или делаешь мостик над камнем… Или делаешь дорогу в обход камня…

Из взрослой позиции ты видишь множество вариантов. Из взрослой позиции можно даже немного посмеяться над тем собой, который 50 лет потратил на то, чтобы ругаться с камнем. Камень – это всего лишь камень. Он такой как есть. А ты – свободный человек, ты можешь делать по отношению к камню всё, что угодно… Главное – не делать ненависть к камню смыслом своей жизни.

Переставая ругать и ненавидеть камень мы становимся способны переключить фокус и посмотреть на что-то другое в жизни… И разглядеть… И приблизиться… И прикоснуться… И обнять… И потанцевать с этим новым… И пригласить это прекрасное новое в свою жизнь…

И этим новым может быть любовь, здоровье, счастье, радость, творчество, успех… И многое другое. Список напишите сами.

Желаю вам успеха на этом пути самопознания и самореализации!

А ваши искренние чувства и новая позиция – вам в помощь!опубликовано econet

Автор Юрий Карпенков

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