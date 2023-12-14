Как пиколинат хрома помогает контролировать аппетит

На сегодняшний день пиколинат хрома стал одной из наиболее популярных биоактивных добавок к пище. Он наиболее востребован теми, кто предпочитает вести здоровый образ жизни и уже отказался или серьезно ограничивает потребление сахара.

Многие из нас помнят хром по его месту в периодической таблице, но немногие знают, что это важная пищевая добавка, которая может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, помочь в контроле аппетита и обуздать тягу к еде. Одна из наиболее эффективных форм хрома для контроля аппетита - пиколинат хрома. Хром играет важную роль в метаболизме глюкозы. Это важная часть баланса, предотвращающего инсулинорезистентность. Ранняя профилактика может значительно снизить риск диабета второго типа. Хром всасывается с трудом. Дефицит был проблемой для многих людей, не соблюдающих здоровую диету. Пиколинат хрома - наиболее распространенная форма добавки. Пиколинат, пиколиновая кислота, является естественным хелатором. Он позволяет минералу лучше поглощаться, окружая его рядом нейтральных молекул, которые позволяют ему проходить через клеточную мембрану. Он безопасно доставляет его организму для правильного использования.

Польза пиколината хрома для здоровья

Многочисленные исследования доказали, что прием 200 мг хрома в день, способствует нормализации показателей глюкозы и улучшает чувствительность клеток на инсулин у лиц, имеющих сахарный диабет. Кроме этого, ученые выяснили, что включение в рацион пиколината хрома помогло сократить риск диабета у 27% участников исследования.

Снижает аппетит

Большинство срывов с различных диет, спровоцировано ощущением голода и значительной тягой к привычной пище, поэтому все худеющие заинтересованы в безвредных добавках, понижающих аппетит. Один грамм пиколината хрома в день, позволил участникам исследования значительно снизить порции потребляемых продуктов с более слабым ощущением голода. Кроме этого, было замечено, что минерал помогает уменьшить частоту переедания у лиц с депрессивными расстройствами.

В ходе экспериментов ученые выяснили, что пиколинат хрома не оказывает существенного воздействия на изменение объемов жировой ткани или мышечной массы. То есть употребление его непосредственно для похудения – практически бесполезно.

Источники хрома

Этот элемент содержится в ряде натуральных продуктов, но его количество напрямую связано с сельскохозяйственными процессами и обычно очень небольшое. Несмотря на это, дефицит хрома у людей диагностируется только в очень редких случаях. Чтобы увеличить его содержание в организме, следует употреблять больше сезонных овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов. Особенно много хрома в капусте брокколи и яблоках. Сбалансированное питание позволяет полностью удовлетворить все потребности организма в этом элементе.

Особенности употребления

Ученые выяснили, что при усвоении добавки в организме, могут образоваться гидроксильные молекулы, способные оказать негативное влияние на ДНК и вызвать другие нарушения. Кроме этого, важно знать, что хром может вступать во взаимодействие с определенными лекарственными препаратами. Поэтому перед приобретением добавки следует обязательно проконсультироваться с врачом.опубликовано econet

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