Как питаться при витилиго

Витилиго представляет собой нарушение пигментации, предполагающее исчезновение пигмента меланина на определенных зонах кожи. С витилиго связаны определенные нарушения состава волос и ногтей. Данное заболевание возникает на коже, вероятно, вследствие влияния определенных медикаментозных и химических веществ, нервно-трофических, нейроэндокринных и аутоиммунных факторов меланогенеза, после воспалений и некротических процессов на коже.

Витилиго представляет собой нарушение пигментации, предполагающее исчезновение пигмента меланина на определенных зонах кожного покрова. С витилиго связаны определенные нарушения состава волос и ногтей. Данное заболевание возникает на коже, вероятно, вследствие влияния определенных медикаментозных и химических веществ, нервно-трофических, нейроэндокринных и аутоиммунных факторов меланогенеза, после воспалений и некротических процессов на кожном покрове. Предрасположенность к витилиго является генетической. Природа его окончательно не изучена. ⠀

Какие микроэлементы необходимы при витилиго

Какие химические элементы участвуют в образовании меланина. ⠀

медь (Cu) ⠀

марганец (Mn) ⠀

селен (Se) ⠀

йод (I)⠀

цинк (Zn) ⠀

кремний (Si)⠀

Именно в этой очередности при проведении анализа волос на наличие хим. элементов проявляются дисбалансы указанных минералов. Выяснив, какого из данных эссенциальных элементов (нескольких из них/всех сразу) не хватает в организме, осуществляется подборка соответствующей коррекции монопрепаратами элементов. ⠀

Итак, устраняя нехватку элементов, возможно приостановить прогресс витилиго, а в ряде случаев и добиться пигментации лишённых пигмента зон кожного покрова. ⠀

6 продуктов с высоким содержанием меди (Cu)

Печень

Лидером по наличию меди выступает говяжья печень: 14,3 мг на 100 г продукта. Далее идет печень трески: 12,5 мг.

Морепродукты

Максимальный процент меди содержат устрицы: от 4,4 мг. В кальмарах меди в два раза меньше. Кроме меди, устрицы являются поставщиком цинка, селена, витамина В12. Прочие «дары моря», анпример, креветки и мидии, содержат совсем немного этого элемента.

Орехи и семена

Наиболее высокая концентрация меди — в кешью (2,2 мг), далее идут фундук и бразильский орех (1,8 мг). В грецком орехе 1,6 мг, в кедровых орешках и фисташках — 1,3 мг.

Крупы

Наличие меди в гречке — 0,7 мг, в рисовой каше — 0,5 мг.

Макароны включают до 0,8 мг меди на 100 г продукта.

Овощи, фрукты, зелень

Максимально богаты чеснок (0,3 мг), сушеный инжир и чернослив (0,28 мг). Выше показатель у базилика (0,38 мг).

Какао

Какао-порошок содержит кальций, магний, фосфор и калий. Марганец и медь в количестве 0,38.

Продукты, содержащие марганец (Mn)

Присутствие в 100 г продукта

Фундук 4.2 мг

Фисташки 3.8 мг

Арахис 1.93 мг

Миндаль 1.92 мг

Грецкие орехи 1.9 мг

Шпинат 0.9 мг

Чеснок 0.81 мг

Подберезовики (грибы) 0.74 мг

Свекла 0.66 мг

Макаронные изделия 0.58 мг

Лисички(грибы) 0.41 мг

Печень, свинина 0,27 мг,

говядина 0,36 мг,

птица 0,35 мг

Салат 0.3 мг

Белый гриб (боровик) 0.23 мг

Абрикос 0.22 мг

10 продуктов - лидеров по содержанию селена (Se)

Бразильский орех

Данный продукт - чемпион по содержанию Se. в 100 г этих орехов присутствует 1917 мкг селена. Малый объем данного минерала имеется в кешью, черном грецком орехе и орехе макадамия.

Рыба и морепродукты

В рыбе и «дарах моря» имеется значительный объем Se: в 100 г тунца — 108 мкг, в 100 г устриц — 154 мкг. Богата Se рыба. Насыщенные указанным микроэлементом морепродукты: мидии, осьминог, омар, моллюски, креветки, кальмары.

Цельнозерновой хлеб

В 100 г такого хлеба имеется 40 мкг Se. Содержит Se хлеб с отрубями овса.

Крупы

Включают в свой состав Se: коричневый рис, перловка, овсяные хлопья, квиноа.

Семечки

В подсолнечных семенах имеется значительный процент Se: в 100 г — 79 мкг. Незначительный объем Se отмечается в семенах чиа, кунжута, льна.

Мясо

Мясо - ценный источник Se. В 100 г свинины имеется 51 мкг этого минерала, говядины — 44 мкг.

Творог

В 100 г творога присутствует 10-30 мкг Se.

Яйца

В одном яйце имеется около 13,9 мкг Se.

Грибы

В 100 г шампиньонов заключается 26 мкг Se.

Йодосодержащие пищевые продукты

Красная икра

В указанном продукте есть значительный процент йода (I). Способствуют усвоению данного микроэлемента фосфор, калий, железо, в составе продукта.

Морская капуста

В 100 г морской капусты заключается необходимая норма йода (I) в день. Помимо йода капуста содержит железо, магний.

Печень трески

В составе продукта отмечено большое содержание жирных кислот Омега-3 и йода (I).

Хурма

Помимо йода (I) хурма имеет в составе следующие микроэлементы: магний, натрий, железо.

Гречка

Гречка –лидер среди злаков по наличию йода (I).

Продукты, богатые цинком (Zn)

пшеничные отруби;

пророщенные пшеничные зерна;

орехи;

подсолнечные и тыквенные семена;

фрукты (яблоки, инжир, грейпфрут, апельсин);

ягоды (вишня, смородина);

овощи (картофель, свекла, томат, чеснок, имбирь);

бобовые культуры (фасоль, горох);

крупы (рис, гречка);

«дары моря» (кальмары, устрицы);

животная пища (мясо, печень, сыр, яйца).

Продукты – лидеры по содержанию кремния (Si)⠀

Самое высокое содержание указанного микроэлемента отмечается в продуктах, насыщенных клетчаткой.

Содержание Si указано на 100 г продукта

Чемпионы по содержанию кремния (Si) - необработанные крупы:

нешлифованный рис (1240 мг).

овес (1000 мг).

просо (760 мг).

ячмень (620 мг).

гречка (120 мг).

Чемпионы по содержанию кремния (Si) - бобовые:

соевые бобы (170 мг);

нут (92 мг);

фасоль (92 мг);

горох (82 мг);

чечевица (80 мг).

Орехи:

арахис (80 мг)

грецкие (58 мг)

миндаль, фундук, фисташки (50мг)

Овощи:

капуста (55 мг)

огурцы (53 мг)

картофель (50 мг)

редька (40 мг)

редис, тыква (30 мг)

морковь (25 мг)

Ягоды:

земляника (100 мг);

малина (40 мг);

черника (20 мг).

Фрукты:

ананас (94 мг)

дыня (81 мг)

банан (75 мг)

авокадо (65 мг)

инжир (48 мг)

вишня (46 мг)

Указанные выше продукты помогут восполнить дефицит соответствующих микроэлементов и помочь приостановить процесс прогрессирования витилиго. Поэтому старайтесь составлять свой рацион таким образом, чтобы в нем сбалансированно присутствовали отмеченные группы продуктов.*опубликовано econet

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