Как побороть тревогу и страх: парадоксальные методы

Главный парадокс БОРЬБЫ С ТРЕВОГОЙ И СТРАХОМ может состоять в том, чтобы не противиться этому состоянию. Мы привыкли противодействовать, использовать свои ресурсы, чтобы победить беспокойство и страх. А, может, имеет смысл расслабиться и отказаться от этой борьбы?

Как не утонуть в тревоге? Только используя жизненный опыт и парадоксы тревоги и страха, которые я познал работая в качестве антипанитолога. Знаете способ плыть по реке в кромешной темноте и не испытывать страх утонуть и тревогу за будущее?

Парадоксы тревоги и страха: как не утонуть в тревоге

Я испытал парадоксальный прием побороть тревожность почти 35 лет назад.

Как побороть страх утонуть на глубине без тревоги на душе

Мне тогда было 16 лет, мы возвращались с дискотеки и не заходя домой отправились купаться - ночью вода в реке с китайским названием Суйфун у села Фадеевка как парное молоко.

Для справки "Суй" - река, "Фун" - смерть, Суйфун - река смерти, с двойным дном и сильным течением.

Итак, мы поплыли купаться в глубоком месте, на яме. И когда заплыли на середину нас ждал неприятный сюрприз - Луна спряталась за тучу и наступила кромешная темень.

Меня помню охватил панический ужас, я заметался - не зная куда плыть и понимая, что если поплыву вдоль реки, то могу не доплыть - сил не хватит.

Прошла минута, может быть две - тревога не покидала, а на яме течение почти нет, вернее оно незаметно для тела, до ближайшего переката где воды по колено километр не меньше. Что делать?

И тогда один из нас предложил парадоксальное спасение - расслабиться и не плыть никуда.

Отдаться течению, пусть и невидимому для глаз, просто поддерживая тело наплаву. Я лег на спину и прикрыв глаза просто подгребал под себя - вслед за расслабленным телом тревога постепенно отпускала меня.

Прошло минут 15, может меньше, но они показались вечностью. Сперва я услышал шум сильного течения, а затем тело поволокло по перекату.

Так мы остались живы именно потому что отказались от борьбы. Парадокс, правда?

Парадоксальные приемы борьбы с тревогой и страхом

Приведу несколько приемов парадоксального избавления от тревоги.

Сразу оговорюсь. Как и в примере выше - никакой борьбы - написал для красного словца.

Парадокс борьбы с тревогой - во время приступа откажитесь от борьбы, напротив отдайтесь ощущениям и состоянию, плывите по течению своей тревоги, пока она не отпустит вас.

- во время приступа откажитесь от борьбы, напротив отдайтесь ощущениям и состоянию, плывите по течению своей тревоги, пока она не отпустит вас. Парадокс расслабления во время тревоги - сколько не пытайтесь расслабиться ничего не выйдет. Вместо этих попыток напрягите что есть силы ваши мышцы и тело расслабится само.

- сколько не пытайтесь расслабиться ничего не выйдет. Вместо этих попыток напрягите что есть силы ваши мышцы и тело расслабится само. Парадокс тревожного дыхания - приступ тревоги усиливается, если вы пытаетесь глубоко вдохнуть, а у вас ничего не выходит. Задержите дыхание или сильно выдохните - организм сам опустит диафрагму для глубокого вдоха.

- приступ тревоги усиливается, если вы пытаетесь глубоко вдохнуть, а у вас ничего не выходит. Задержите дыхание или сильно выдохните - организм сам опустит диафрагму для глубокого вдоха. Парадокс навязчивых мыслей - тревога вязнет в мозгу тревожными мыслями. Избавиться борьбой от них не получится, как и не выйдет не думать их.

- тревога вязнет в мозгу тревожными мыслями. Избавиться борьбой от них не получится, как и не выйдет не думать их. Парадокс парадоксов тревоги и страха - когда вы попытаетесь принудительно вызвать приступ паники или тревоги у вас ни за что не выйдет. Зато получится переключиться на другие. Как? Подпишитесь, чтобы узнать.

Какие еще парадоксальные методы борьбы с тревогой вы знаете?опубликовано econet

Автор Молярук Александр

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet