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Как подзарядить надпочечники

Источник: Econet 23 сентября 2024 6326
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Ключевое мероприятие подзарядки надпочечников – поддержание оптимального уровня сахара в крови. Это касается людей с нестабильным уровнем сахара и склонностью к глипогликемии (даже если вам не поставлен диагноз «сахарный диабет»). Какие еще мероприятия помогут подзарядить надпочечники?

Как подзарядить надпочечники

Восточная философия является универсальным учением, которое можно применять и в сфере здоровья. Идея исцеления заключается в том, что всегда нужно мобилизовывать все имеющиеся ресурсы для выздоровления. 
Нельзя контролировать все события в жизни, но можно постараться взять под контроль то, что в наших силах.
Как применить восточные учения для «подзарядки» надпочечников? 

Мероприятия по подзарядке надпочечников

  • Действия по подзарядке надпочечников
  • Как стабилизировать уровень сахара

Надпочечники - это подобие фабрики по «производству» разных гормонов. Данное «производство» находится под управлением центральной нервной системы. Сюда стекается информация от всех систем и органов человеческого организма. Нервная система выявляет разнообразные факторы риска и принимает соответствующее решение для дальнейшего поддержания жизнедеятельности.

Мозговые структуры отдают надпочечникам приказ, когда вырабатывать кортизол и сколько.

Синдром хронической усталости демонстрирует нам кортизоловую кривую ниже нормы и в виде почти горизонтальной линии.

Как подзарядить надпочечники

Действия по подзарядке надпочечников

  • Светотерапия. Начинать ее рекомендуется не сразу после пробуждения, часа через полтора. Продолжительность солнечного излучения должна быть не больше 45 минут. Проводите больше времени на воздухе в течение светового дня.
  • Увеличение потребления соли. Рекомендуется при хронической усталости в совокупности с пониженным артериальным давлением. Вообще избыток соли негативно сказывается на здоровье. Поэтому увеличение потребления этой специи рекомендуется в начальной стадии реабилитации (6-8 недель). Источниками соли могут служить морская, гималайская соль и такие добавки как оливки, красный перец, сельдерей, кабачки. Соль способствует тому, что небольшой уровень кортизола, вырабатываемого организмом, дольше остается в кровотоке.
  • Умеренные физические нагрузки.  Интенсивные тренировки допустимы лишь на начальной стадии адреналиновой дисфункции. Если ваше самочувствие после тренировки неважное, то данный режим активности стоит пересмотреть.
  • Исключить пищевые антигены (глютен, казеин), избегать токсичных химических веществ, гмо. Свести к минимуму контакт с источниками электромагнитного излучени.
  • Исключить из употребления дешевые растительные масла и гидрогенизированные жиры, искусственные подсластители.
  • Не переедать.
  • Включать в рацион подщелачивающую пищу (листовую зелень, смузи, соки). И, соответственно, ограничить подкисляющую пищу.
  • Организовать полноценный ночной сон.

Ключевое мероприятие подзарядки надпочечников – это поддержание оптимального уровня сахара в крови.

Это касается людей с нестабильным уровнем сахара и склонностью к глипогликемии (даже если вам не поставлен диагноз «сахарный диабет»). Симптомом гликемии является раздражительность из-за пропущенного приема пищи, дрожь, холодный пот и головокружение. 

При нестабильном уровне сахара в крови наблюдается нарушение сна, перепады уровня энергичности. 

Внимание! При гликемии нужно избегать быстрых углеводов.

Такие рафинированные углеводы как сахар, белая мука, крахмалосодержащие продукты запускают инсулиново-кортизоловый механизм. Простые углеводы вызывают повышенный уровень сахара, который сменяется компенсаторным провалом. Одновременно идет дисбаланс и других гормонов (щитовидной железы), нарушается пищеварение, иммунная система.

Как подзарядить надпочечники

Как стабилизировать уровень сахара

  • Не пропускать завтрак. Принимать утром пищу на протяжении часа после пробуждения.
  • Вводить в завтрак белок.
  • Не позволять себе голодать. Принимать пищу каждый 2-3 часа. Каждый прием пищи должен содержать небольшое количество белка. При появлении чувства голода держите под рукой перекус: семечки, орехи, сыр, отварное яйцо.
  • Исключить сладкие фрукты, морковный и фруктовые соки.
  • Рацион должен базироваться на овощах, натуральных жирах и белках.
  • Не употреблять сладкое перед сном.
  • Свести к минимуму употребление стимуляторов: сахара, кофе, никотина, алкоголя. Стимуляторы дополнительно «нагружают» надпочечники.

Данные мероприятия помогают косвенным путем поддержать и щитовидную железу. Без нормализации функции надпочечников сложно восстановить функцию последней. Поэтому, возможно, что после мероприятий по подзарядке надпочечников окажется лишней терапия гормонами щитовидной железы.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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