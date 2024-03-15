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Как правильно лечить язвы во рту

Источник: steptohealth.ru 15 марта 2024 6438
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Причины, по которым во рту могут появиться ЯЗВЫ, различны. А вот решения данной проблемы очень похожи. И сегодня мы расскажем вам о некоторых из них. Эти средства помогут вам избавиться от язвочек в ротовой полости и предотвратить их появление в будущем.

Как правильно лечить язвы во рту

Язвы во рту — это небольшие ранки, которые появляются на слизистой оболочке. Как правило, они небольшие по размеру, но очень болезненные (ввиду расположения и особой чувствительности данной области). Слишком горячие, холодные, хрустящие, кислые блюда или продукты раздражают их и вызывают еще больший дискомфорт. Главная трудность — постоянно влажная среда и периодическое потребление пищи, вот почему так важно найти быстрое решение. Необходимо облегчить боль во рту и ускорить заживление язв. И сегодня мы вам расскажем, как это сделать при помощи натуральных средств.

Натуральные средства для заживления язв во рту

  • Почему же появляются эти язвы во рту?
  • Язвы во рту: натуральные средства для лечения
  • Язвы во рту: как предотвратить их появление?

Почему же появляются эти язвы во рту?

Несмотря на то что язвы во рту — явление весьма распространенное, точная причина их появления неизвестна. По статистике, с этой проблемой сталкиваются 20% населения нашей планеты. Язвы во рту вызывают боль и сильный дискомфорт (как во время еды, так и во время общения, говорить тоже иногда бывает больно). Эти язвы могут быть двух типов: простые и сложные.

Первые появляются, как правило, несколько раз в год и проходят где-то за неделю. Обычно это случается с людьми в возрасте от 10 до 20 лет. Сложными называют язвы, которые появляются чаще. Для некоторых людей это состояние можно назвать хроническим (с короткими перерывами).

Как правильно лечить язвы во рту

Появление язв во рту может быть связано с различными причинами. Вот некоторые из них:

  • Стресс
  • Потребление цитрусовых и других кислых продуктов питания
  • Повреждения слизистой оболочки рта (едой или столовыми приборами)
  • Ослабленная иммунная система
  • Желудочно-кишечные расстройства и проблемы с питанием
  • Ортодонтия

Необходимо обращать внимание на появление язв в ротовой полости. Ведь это может быть и герпес (выглядят они почти одинаково). Только герпес вызывается вирусом и является заразным, а обычные язвы — нет. Кроме того, герпес может появиться и на других участках, например, на губах, носу, подбородке.

Если у вас появились язвы во рту, то симптоматика будет следующей: болезненное жжение и покалывание, появление круглых белых язвочек на слизистой оболочке рта с покраснением по краям. Также возможны повышение температуры тела и увеличение лимфатических узлов.

Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев обычные язвы во рту проходят сами собой. Главное поменьше дотрагиваться до «ранки» зубами и языком (преодолеть это искушение), и тогда уже через 7-10 дней она станет лишь вашим неприятным воспоминанием. Но можно и несколько ускорить этот естественный процесс заживления.

Язвы во рту: натуральные средства для лечения

Как правильно лечить язвы во рту

Соль

Соль — это один из самых дешевых и вместе с тем эффективных антисептиков, которые только существуют. Так что это отличный способ вылечить язвы во рту максимально естественно. Для этого вам нужно просто развести чайную ложечку соли в стакане теплой воды и прополоскать этой смесью рот (уделяя особое внимание болезненному участку). Повторяйте данную процедуру минимум три раза в день. Вот увидите, как быстро утихнет боль и уменьшится дискомфорт.

Пищевая сода

Сода действует точно так же, как и соль. Это еще один эффективный антисептик для решения данной проблемы. Разведите одну чайную ложку соды в половине стаканы воды и поделайте полоскания этой смесью. Не проглатывайте. Кроме того, вы можете приготовить себе пасту, добавив в соду немного воды, и нанести ее непосредственно на язву. Оставьте для воздействия на несколько секунд, затем смойте холодной водой (не проглатывая жидкость).

Как правильно лечить язвы во рту

Перекись водорода

А вот и еще один верный способ избавиться от язв во рту! Возьмите ватный тампон и смочите его в перекиси водорода. Наносите непосредственно на пораженную область по 3 раза в день. Это мгновенно уменьшит дискомфорт и предотвратит попадание инфекции в ранку.

Жидкость для полоскания рта

Это средство тоже сослужит вам хорошую службу. Оно принесет почти мгновенное облегчение, а также уменьшит присутствие бактерий и других вредных микроорганизмов в ротовой полости. Только не увлекайтесь им, используйте умеренно (особенно если жидкость слишком концентрированная). В противном случае жжение может усилиться.

Лед

Один кубик льда, приложенный непосредственно к язве, способен уменьшить воспаление и успокоить боль. Можете прикладывать лед к больному месту столько раз, сколько считаете нужным.

Йогурт

Благодаря молочной кислоте и бактериям, которые содержатся в йогурте, это натуральное средство поможет вам изменить уровень PH в ротовой полости и держать под контролем процесс размножения бактерий. Если у вас во рту появились язвы, старайтесь есть натуральный йогурт каждый день. А еще можете наносить этот продукт непосредственно на больное место при помощи ватной палочки или тампона.

Как правильно лечить язвы во рту

Язвы во рту: как предотвратить их появление?

Иногда появление язв во рту может быть связано с плохим питанием.

Да-да, недостаток витаминов и минеральных веществ может быть причиной образования язв в ротовой полости. Это может быть вызвано анемией (из-за дефицита железа или фолиевой кислоты), целиакией или болезнью Крона. Так что старайтесь, чтобы ваше питание было сбалансированным. Добавьте в свой рацион железосодержащие продукты, такие как зеленые листовые овощи, цельные злаки, молоко и др.

Еще будьте осторожны, когда чистите зубы. Ведь слишком жесткие щетинки щетки (или неосторожное движение) могут повредить десны или слизистую оболочку полости рта. То же самое относится и ко всем «хрустящим» продуктам питания (печенье, тосты и пр.). Наконец, старайтесь не злоупотреблять слишком кислой или острой пищей, а также жевательными резинками. Не забывайте использовать зубную нить после каждого приема пищи и следить за здоровьем полости рта в принципе. Будьте здоровы!опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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