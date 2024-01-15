Как правильно пить воду: советы аюрведы

Человеческое тело примерно на 70% состоит из жидкостей. Вода имеет не только гигиеническое, но и лечебное значение. Она является основой всех клеток и тканей организма. За сутки почки, кожа и легкие выделяют около 15 стаканов воды, которые обязательно должны восполниться, чтобы организм нормально функционировал.

Многие люди со временем утрачивают естественную жажду, и потребность в чистой свежей воде. А некоторые вообще перестают ее пить, заменяя соками, лимонадом, крепкими кофейными и чайными напитками. Тем самым, они заставляют свой организм усиленно трудиться, чтобы выделить необходимую жидкость из поступающих продуктов. Кроме этого, есть те, кто убежден, что вода может принести вред.

Пьем воду по аюрведе

В восточной медицине считается, что дефицит воды в организме приводит к заболеваниям системы пищеварения, нарушению обменных процессов, нарушениям в моче-выделительной системы. Недостаток жидкости приводит к концентрации солей в органах и тканях, их отложению и риску развития моче-каменной болезни.

Какая вода полезна?

В аюрведе говорится, что достаточное употребление сырой воды, является главным условием сохранения здоровья и избавления от многих болезней. Самой лучшей для этого считается чистая родниковая или талая вода. В домашних условиях, можно заморозить обычную или кипяченую воду, затем ее разморозить и пить. Размороженная вода сохраняет структуру и все свойства льда, она полезна, легко усваивается организмом, нормализует обменные процессы.

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Кроме этого, можно пить обычную очищенную воду из-под крана, если нет каких-либо запретов. Для этого, ее следует налить в емкость из стекла, дерева, фарфора или других натуральных материалов. Затем дать отстояться не менее получаса, чтобы за это время улетучился хлор. При возможности, следует положить в воду серебряную ложку или применить ионатор.

Питьевой режим

Сырую, чистую воду комнатной температуры, следует пить, начав с 3-4 стаканов в день. Каждую неделю или 10 дней, можно увеличивать количество приемов на один стакан. В летнюю жару следует выпивать 10-12 стаканов в день, а зимой – 8-10 стаканов. В это число не входят первые блюда, соусы и другие виды напитков. В восточной практике воду не рекомендуют пить «залпом», только мелкими глотками, равномерно в течение всего дня.опубликовано econet

Иллюстрации Eiko Ojala

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