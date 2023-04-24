Как правильно принимать витамины

Если вы планируете начать прием витаминов, полезно будет ознакомиться с информацией о том, какие именно витамины выбрать и когда их лучше принимать, чтобы добиться желаемого эффекта. Некоторые микроэлементы полезно принимать только утром, другие же перед сном. Чтобы полезные вещества лучше усваивались, принимать их нужно вместе с пищей, но и здесь есть несколько нюансов, к примеру, жирорастворимые вещества поглощаются организмом только при условии присутствия жиров.

Чтобы прием витаминов не был бесполезным и не вызвал пищевых расстройств, нужно запомнить несколько правил. Утром лучше усваиваются витамины C, D и группы B, а вечером – магний и B3. Разберемся более подробно в вопросе правильного приема полезных веществ.

Перечень витаминов, укрепляющих здоровье организма

1. A витамин – улучшает зрение, работу внутренних органов и репродуктивную функцию организма. Принимать этот микроэлемент можно в любое время, но обязательно вместе с пищей, содержащей достаточное количество жиров.

2. Витамины B группы – устраняют чувство усталости, дают заряд бодрости и в целом оздоравливают организм. Эти водорастворимые микроэлементы лучше принимать в первой половине дня и вместе с пищей. Перед сном их принимать не рекомендуется, особенно это касается витаминов B6 и B12, поскольку по некоторым данным они мешают уснуть, хотя если принимать их вместе с другими микроэлементами, то такой проблемы возникнуть не должно. Интересно, что витамин B3 напротив, помогает уснуть. Можно сделать вывод, что полезные микроэлементы группы B дают больший эффект при приеме в утренние часы, но если они не нарушают режим сна конкретно в вашем случае, то можно перенести прием на вечернее время.

3. C витамин – укрепляет иммунитет, защищая клетки от пагубного воздействия свободных радикалов. Такой витамин не обязательно принимать с пищей, поскольку он водорастворимый. Но следует учитывать, что повышенные дозировки способны нарушить уровень кислотности в желудке, поэтому при наличии проблем с ЖКТ витамин лучше принимать во время еды, причем в первой половине дня.

4. D витамин – укрепляет кости и иммунную систему. Естественная выработка данного микроэлемента в организме происходит при воздействии на тело солнечных лучей. Но если загорать удается крайне редко, то можно дополнительно принимать данный витамин, желательно вместе с продуктами, содержащими достаточное количество жиров. В какое время – решать только вам, на эффективность это никак не повлияет. Но учтите, что передозировка в некоторых случаях может спровоцировать сбой режима сна, поэтому будьте осторожны.

5. E витамин – предотвращает повреждение клеток и сосудов, препятствует тромбообразованию и снижению иммунитета. При дефиците этого микроэлемента иммунная система ослабляется, нарушается зрение и повреждаются нервные волокна. Микроэлемент является жирорастворимым, поэтому принимать его следует вместе с едой в любое время суток.

6. K витамин – укрепляет кости, сгущает кровь, минимизирует риск развития онкологии и диабета. Данный микроэлемент жирорастворимый, поэтому лучше принимать его с пищей. Время суток не влияет на эффективность.

7. Кальций – укрепляет кости. Есть разные виды кальция – цитрат можно принимать без пищи, а карбонат только вместе с едой. Важно правильно распределить дозировку – в утреннее, обеденное и вечернее время не более чем по 500 мг одновременно. Лучше совместить потребление кальция с магнием, так минералы быстрее усвоятся. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы вам подобрали правильный режим приема (особенно если вы проходите лечение, поскольку минерал может усиливать или ослаблять действие лекарств).

8. Магний – нормализует нервную систему и давление. Дефицит минерала вызывает усталость, слабость, тошноту. Лучше употреблять магний перед сном, особенно при наличии мышечных спазмов. В некоторых случаях прием может вызывать нарушение работы пищеварительной системы и диарею, тогда достаточно снизить дозировку.

Перед приемом тех или иных добавок обязательно посоветуйтесь со специалистом и убедитесь в отсутствии противопоказаний, а также врач поможет рассчитать правильную дозировку и оптимальное время приема. опубликовано econet

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