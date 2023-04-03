Как предупредить и лечить проблемы с почками с помощью питания

Плохая функция почек может быть обусловлена диабетом, гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. К общим признакам проблем с почками относятся частое мочеиспускание, затрудненное мочеиспускание и постоянная жажда. Хорошая функция почек имеет большое значение для поддержания гомеостаза в организме, в том числе, рН-уровня и баланса электролитов; кроме того, почки вырабатывают гормоны, производящие красные кровяные тельца и регулирующие артериальное давление.
Почки – парный орган бобовидной формы - расположены чуть ниже грудной клетки по обеим сторонам от позвоночника. В верхней части каждой почки располагаются надпочечники. Каждый день почки фильтруют до 140 литров крови и выводят шлаки с мочой.
Одна из причин, по которой нужно пить достаточное количество воды, является обеспечение здоровой функции почек. Ведь хроническое обезвоживание малой степени является одной из наиболее распространенных причин образования камней в почках.
Плохая функция почек также связана с целым рядом других серьезных проблем со здоровьем, включая диабет, гипертонию и болезни сердца. К распространенным признакам заболевания почек относятся:
Хорошая функция почек имеет существенное значение для поддержания гомеостаза в организме, начиная с состава крови. Так, почки отвечают за поддержание надлежащего уровня рН и балансэлектролитов (соотношение натрия, калия и фосфатов).
Кроме того, почки вырабатывают гормоны, производящие красные кровяные тельца и регулирующие артериальное давление.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
К шлакам, которые задерживаются почками и выводятся с мочой, относятся мочевина и мочевая кислота, образованная в результате расщепления белков и нуклеиновых кислот, соответственно.
Чрезмерное потребление белка увеличивает уровень мочевины, а мочевая кислота является побочным продуктом метаболизма белков и фруктозы. Фруктоза, как правило, увеличивает уровень мочевой кислоты в течение нескольких минут после приема.
Большинство людей употребляют в три-пять раз больше белка, чем им нужно, а фруктозы - в два-четыре раза больше безопасного уровня. Эти два фактора питания, сами по себе, и особенно в сочетании, оказывают существенную нагрузку на ваши почки и способствуют развитию болезней и образования камней в почках.
Образование камней в почках особенно связывают с рационом питания, в котором высоко содержание обработанной фруктозы и других сахаров, поскольку сахар разрушает минеральные связи в организме, препятствуя всасыванию кальция и магния. Фосфорная кислота в безалкогольных напитках также окисляет вашу мочу, способствуя образованию камней.
Обезболивающие препараты также известны своим разрушительным действием на почки, если принимать их в избытке и/или в течение длительного периода времени. К ним относится аспирин, противовоспалительные препараты (НПВП), ибупрофен, напроксен и ацетаминофен – особенно, если их принимать в сочетании с алкоголем, даже в небольших количествах.
В этой формуле сначала нужно определить свою мышечную массу. Для этого отнимите свой процент жира в организме от 100. Например, если у вас 30 процентов жира, то мышечная масса составляет 70 процентов.
Затем умножьте этот процент (в данном случае 0,7) на свой текущий вес, чтобы узнать мышечную массу в килограммах. Например, если вы весите 77 кг, то 0,7 умножить на 77 равно 54 кг мышечной массы тела.
Применяя правило «1 грамма белка», вам нужно будет 54 или чуть менее 60 граммов белка в сутки.
100 – % жира в организме = % мышечной массы X фактический вес X 1 г белка = всего граммов белка (рекомендованная суточная норма потребления)
Пример: у человека с массой тела 77 кг в организме 30% жира
100% общего веса – 30% массы жира = 70% мышечной массы
0.70 X 77 = 54 X 1 = 60 г белка рекомендовано
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Чтобы узнать, не потребляете ли вы слишком много белка, просто рассчитайте свою мышечную массу, как описано выше, а затем, в течение нескольких дней, записывайте все, что вы едите, и сосчитайте количество ежедневно потребляемого белка из всех источников.
Снова-таки: ваша задача – один грамм белка на килограмм мышечной массы тела, что для большинства людей соответствует 40-70 граммам белка в сутки. Если ваши показатели намного больше, то снизьте цифры, соответственно.
Приведенная ниже таблица может дать вам общее представление о содержании белка во многих продуктах питания. Я лично использую сайт Cronometer.com: там я ввожу все, что я ем, и рассчитываю свои потребности в белке с точностью до грамма.
|
В 30 г красного мяса, свинины и мяса птицы в среднем содержится 6-9 г белка
Для большинства людей идеальной будет 100 г порция мяса (а не стейки по 300 г!), которая обеспечит около 18-27 г белка.
|
В одном яйце содержится примерно 6-8 г белка.
Поэтому омлет из двух яиц обеспечит вам приблизительно 12-16 г белка.
Если вы добавляете сыр, нужно учесть содержание белка и в нем тоже (посмотрите на этикетке)
|
В 60 г семян и орехи содержится в среднем 4-8 г белка
|
В 120 г вареной фасоли содержится в среднем 7-8 г
|
В 250 г приготовленных зерновых содержится в среднем 5-7 г
|
В 30 г большинства овощей содержится около 1-2 г белка
Оксалат присутствует в некоторых фруктах и овощах, но большая его часть производится вашей печенью. Если у вас обнаружили камни оксалата, ваш врач может порекомендовать вам избегать продуктов, богатых оксалатом. Кроме того, убедитесь, что вы получаете достаточное количество магния, так как магний помогает предотвратить объединение кальция с оксалатами с образованием камней впоследствии.
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
Если у вас камни оксалата кальция, то, вместо сокращения потребления кальция, вы, возможно, решите свести к минимуму количество оксалатов в организме. Соя и пиво - два основных виновника, которых следует избегать. По пока невыясненным причинам, доказано, что грейпфрутовый сок увеличивает риск образования камней в почках, и поэтому его тоже лучше избегать. Кроме того, если у вас в почках камни оксалата кальция, вы захотите отказаться и от других продуктов, содержащих оксалаты большом количестве:
Калий – это питательный элемент, которому уделяется большое внимание, если у вас есть заболевание почек. С одной стороны, калий (минерал и электролит) имеет важное значение для нормальной работы клеток, тканей и органов. Он жизненно важен для здоровья сердца, пищеварения, мышечной функции, здоровья костей и многого другого.
Несмотря на то, что калий содержится во многих продуктах, обычно потребляемых в США - в том числе, фруктах, овощах, молочных продуктах, лососе, сардине и орехах - только 2 процента взрослых в США получают рекомендуемое суточное количество – 4 700 миллиграммов (мг).
Это может быть проблемой, поскольку необходимо поддерживать надлежащее соотношение калия и натрия в крови. Если вы употребляете слишком много натрия, что весьма типично, если вы едите много переработанных продуктов, то у вас будет повышенная потребность в калии. Кроме того, риску низкого уровня калия (гипокалиемии) подвержены люди с хроническим синдромом пониженного всасывания, например, страдающие болезнью Крона, или принимающие сердечные лекарства (в частности, петлевые диуретики).
Тем не менее, все, кто не следит за своим рационом и в избытке потребляет обработанные пищевые продукты, не получая свежих, цельных продуктов в достаточном количестве - потенциально подвержены риску недостаточного уровня калия.
Но и с учетом вышесказанного, если у вас есть серьезные нарушения почек, вам, как правило, необходимо ограничить потребление пищи с высоким содержанием калия. Почему? Потому что ваши почки отвечают за поддержание надлежащего количества калия в организме, а, если они работают плохо, то уровень калия может стать чрезмерно повышенным.
Если ваши почки работают хорошо, рекомендуемое количество калия составляет около 4 700 мг/сут, что также должно быть уравновешено натрием. Как правило, соотношение калия к натрию должно быть около 5:1. Самый простой способ добиться этого соотношения - есть настоящую еду (много свежих овощей), в идеале - органическую и местного производства, чтобы обеспечить оптимальное содержание питательных веществ.
Этот тип рациона употребления цельных продуктов естественным образом обеспечит гораздо большее количество калия по отношению к натрию, в то время как обработанные пищевые продукты практически гарантированно обеспечат вам перевернутое соотношение. Соки из свежих овощей – отличный способ гарантировать получение достаточного количества калия.
Автор Джозеф Меркола
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Наш новый telegram-канал Рецепты • Диеты • Похудение
Ждем Вас и любим!
Добавить комментарий