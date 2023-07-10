Как преодолеть синдром хронической усталости: 3 совета

✅При синдроме хронической усталости очень важно привить себе здоровые привычки. Универсального лекарства не существует, однако есть несколько способов облегчить неприятные симптомы. Сегодня мы поделимся с вами тремя рекомендациями, которые могут стать ключом к преодолению данного состояния.
Синдром хронической усталости — это заболевание, которое проявляется множеством симптомов. Но самыми заметными, как можно понять из названия, являются упадок сил и истощение организма (физическое и моральное). В долгосрочной перспективе такое состояние в значительной степени снижает качество жизни того, кто от него страдает. Но как же преодолеть синдром хронической усталости? Сегодня мы поделимся с вами советами, которые помогут вам справиться с данным заболеванием.
Следует отметить, что точные причины развития синдрома хронической усталости неизвестны.
Но считается, что он может быть вызван различными вирусными инфекциями или длительными периодами сильного напряжения или стресса.
А вот симптоматика известна достаточно хорошо, она весьма разнообразна и по-разному влияет на каждого конкретного человека. Наиболее распространенными симптомами являются следующие:
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Прежде всего, необходимо сосредоточиться на своем питании. Так вы уже сможете улучшить свое состояние, если страдаете от синдрома хронической усталости. Полноценная и сбалансированная диета может помочь преодолеть типичные для данного заболевания недостатки питания, что приведет к ослаблению симптоматики.
Кроме того, если верить научным исследованиям, хорошая диета улучшает кишечную микрофлору. А это, в свою очередь, уменьшает воспалительные процессы, улучшает нейрокогнитивную функцию и снимает ощущение тревожности. В этом смысле хорошим вариантом является потребление кислых и кисломолочных продуктов (кефир, чайный гриб, квашеная капуста и др.).
Наконец, рекомендуется употребление продуктов, богатых антиоксидантами, таких как какао и пыльца, к примеру. А вот от других продуктов следует отказаться вовсе, так как они могут быть вредными: это алкоголь, кофеин, некоторые виды жиров, молочные продукты и глютен. Специалист поможет вам выявить возможную пищевую непереносимость.
Существуют различные виды терапии, которые могут стать отличной физической и эмоциональной поддержкой для организма при лечении синдрома хронической усталости. Например, когнитивно-поведенческая терапия или лечебная физкультура.
Терапия охватывает три области:
Ну и последний (но не по важности) совет: принимайте биодобавки. Некоторые из них действительно эффективны для облегчения симптомов хронической усталости. Они помогают восполнить дефицит питательных веществ (который часто имеется у пациентов с данным расстройством).
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Целесообразно обратиться к врачу, чтобы сдать необходимые анализы. Так вы сможете узнать наверняка, каких питательных веществ вам не хватает, и восполнить этот недостаток.
При синдроме хронической усталости чаще всего назначают:
Если синдром хронической усталости — это ваша проблема, то вышеприведенные рекомендации могут оказаться весьма полезными в ее решении. Терапия, здоровая диета и пищевые добавки действительно помогают облегчить симптоматику данного состояния. Но, конечно, медицинского наблюдения и контроля это не отменяет. Будьте здоровы! Верните свою активность! опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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