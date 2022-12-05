Как продлить молодость: Растяжка, активирующая женские гормоны

Выполняйте этот комплекс каждый день и вы почувствуете себя моложе, увереннее, здоровее. Эти упражнения предназначены для активации женской природы.

Красивая женщина всегда сверкает. Красивая значит здоровая. Специальная растяжка может активировать женские гормоны, продлить молодость и сделать кожу глянцевой. Попробуйте и через месяц вы себя не узнаете. Это растяжка, которая активирует выработку женских гормонов. Вы улучшаете кровоток за счет растяжения и улучшаете функцию внутренних органов. В первую очередь яичников. Они тесно связанные с женскими гормонами и играют роль в их секреции.

Растяжка, активирующая женскую природу

Прежде чем вводить растяжку, нужно принять несколько правил:

Не переусердствуйте, растягиваясь работайте в удобном диапазоне.

Старайтесь медленно дышать при растяжении.

Если вы чувствуете острую боль при растяжке, делайте ее не долго. Постепенно увеличивайте время.

Сосредоточьтесь на своем теле, чтобы направить осознание на ту часть, которую вы растягиваете.

Растяжка зажатых ягодиц, чтобы устранить отек

Эта растяжка подходит для ослабления «почечного маршрута» внутри бедра. Почка — это меридиан, участвующий в почечной регуляции, репродукции и процессах старения. Почки работают, фильтруя кровь для производства мочи и вывода отходов. Если течение этого «почечного пути» ухудшится, возникнет отек, застой и вероятность целлюлита. Растяжка снимает зажим.

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Кроме того, эта поза стимулирует внутренности, вытягивая часть туловища над тазом. Стимулирует лимфатические узлы. Упражнение идеально подходит для людей, которые легко отекают.

1. Из положения стоя на четвереньках, широко поставьте левую ногу вперед и разверните носок примерно на 45 градусов. Правая нога должна быть вытянута назад и обе руки лежать на полу. В это время голень должна находиться в вертикальном положении с полом так, чтобы колено находилось прямо над пяткой.

Следите за правильностью положения ног, чтобы левая пятка не отрывалась от пола.

2. Медленно и глубоко дыша, опуститесь вперед обеими руками. В это время почувствуйте растяжение мышц левого бедра.

3. Опустите голову, сделайте 10-15 вдохов и вернитесь в исходное положение. Сделайте такую растяжку для другой ноги.

Раскрыть тазобедренный сустав

Раскрытый тазобедренный сустав влияет на состояние коленей, кровообращение правильную работу органов малого таза. Растягивая область вокруг живота, мы активируем внутренние органы брюшной полости. Кроме того, при растяжении талии идет активация почек, выводятся токсины, накопленные во время сна. Они могут легко высвобождаться в виде воды.

1. Сядьте как показано на рисунке. Левая нога согнута и колено выставлено наружу, ягодицы на полу. Правая нога согнута в колене, пятка правой ноги лежит на левом колене.

2. Поставьте обе руки на пол перед собой. Сделайте вдох и выдох несколько раз. Важно понаблюдать, с какой стороны идет сильное напряжение.

3. Положите обе руки на пол, опустите подбородок и сделайте 10 вдохов. Медленно вернитесь в исходное положение. Сделайте то же самое с другой стороны.

Вытяните плечи, руки и грудь, чтобы создать идеальную линию груди

Эта растяжка ослабляет митральную мышцу вокруг лопатки, большую грудную мышцу, дельтовидную мышцу плеча и трицепс.

1. Из удобного положения вытяните обе руки перед грудью.



2. Медленно отведите руки назад.



3. Коснитесь тыльной стороной ладоней ягодиц, плотно потяните лопатки и широко откройте грудь. В это время старайтесь не слишком сильно сгибать талию. Повторите шаги с 1 по 3 — 10 раз.

Выполняйте комплекс каждый день. Можно делать утром, после пробуждения или вечером перед сном. Главное чтобы после последнего приема пищи прошло 2 часа.опубликовано econet.ru.

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