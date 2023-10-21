Как проверить свой иммунитет - короткий чекап

Как проверить свой иммунный ответ? Предлагаем короткий чекап по анализам, который поможет определить готовность вашего организма к осенне-зимнему периоду. Ключевую роль играют значения лейкоцитов и С-реактивного белка. Вот подробная расшифровка.

Чекап – это общее медицинское обследование, которое можно пройти по желанию, чтобы иметь картину своего здоровья и вовремя начать лечение при наличии какого-то заболевания. Как проверить свою иммунную защиту - короткий чекап на готовность к сезону «осень-зима».

Какие анализы сдать для проверки иммунитета

Лейкоциты - действуют при столкновении с бактериями, вирусами

Снижение показателя лейкоцитов свидетельствует о том, что ресурсы организма исчерпаны и потенциал нужно восстанавливать. Важно определить, на какую проблему направлены лейкоциты (вялотекущая инфекция, например, полости рта).

При сильно повышенном уровне лейкоцитов возможно воспаление.

За счет каких типов лейкоцитов идет колебание их уровня?

Насчитывают 5 типов лейкоцитов

Нейтрофилы - защитники первого плана в очагах инфекции, поглощают патогенных агентов и производят защитные ферменты.

Лимфоциты - производят антитела, губят злокачественные / зараженные вирусом клетки.

Моноциты – губят патогенных агентов, поглощают мусор, укрепляют иммунную защиту.

Эозинофилы – борются с паразитарными инфекциями и связаны с аллергической реакцией.

Базофилы - работают в реакциях воспаления.

Нарушение баланса каждого типа лейкоцитов укажет на конкретную проблему.

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С-реактивный белок (СРБ) – отвечает за воспаление

С-реактивный белок вырабатывает печень как ответ на травму, инфекцию, воспаление.

2 типа С-реактивного белка

обычный - при инфекционных и вирусных болезнях,

ультра чувствительный – показывает даже незначительное воспаление.

Считается, что показатели ультра чувствительного СРБ позволяют предсказать вероятность кардио-сосудистых проблем даже у здоровых пациентов.⠀

Уровни ультра чувствительного СРБ

Низкий риск: показатель <1,0 мг/л.

Средний риск: показатель 1,0-3,0 мг/л.

Высокий риск: показатель >3,0 мг/л.

Очень высокий риск: показатель 5-10 мг/л.

>10 мг/л - клинически значимые воспалительные состояния.

Кроме того, более высокие показатели С-реактивного белка выявляются при следующих проблемах:

метаболический синдром,

ожирение,

обструктивное апноэ во сне,

сахарный диабет.

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Глобулины

Выделяют альфа, бета, гамма-глобулины.

Эти белки крови позволяют диагностировать инфекцию (вирусную, бактериальную), воспаление, аутоиммунную проблему.

Антитела – это гамма-глобулины, и их повышенная выработка может сказать об этих болезнях.

Тесты на антитела

IgM- повышаются на начальном этапе инфекции, дают общую кратковременную защиту. Показатель IgM снижается по мере выработки антител IgG.

IgG – образуются на второй стадии иммунной реакции и играют ключевую роль для защиты от вирусов и бактерий.

IgA- находятся не в крови, а в слизи, кишечнике, лёгких и мочеполовых путях. Это первая линия защиты от микробов, проникающих в организм через вдох или глотание.

IgE- работают в аллергических реакциях и оберегают организм от паразитов.

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