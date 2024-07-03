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Как распознать атеросклероз: Нетипичные симптомы

Источник: vesti-ukr.com 03 июля 2024 6388
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✅Что указывает на АТЕРОСКЛЕРОЗ, помимо типичных признаков (головная боль, повышенное давление и нарушение сердечных ритмов), знают кардиолог Виктория Форосенко и сосудистый хирург Сергей Левин.

Как распознать атеросклероз: Нетипичные симптомы

Часто начало холестериновых отложений на сосудах дебютирует в 20 лет, а к 35–40 годам уже дает о себе знать. Среди всех сердечно-сосудистых заболеваний на смертность от инсультов и инфарктов из-за атеросклероза приходится порядка 80%.

Нетипичные симптомы атеросклероза

  • Холодные руки
  • Ранняя седина
  • Повышенная потливость
  • Бессонница
  • Осиплость голоса
  • Боль в пояснице
  • Забывчивость
  • "Спасательный круг" на талии
  • Тяжесть в ногах
  • Диарея или запоры

Холодные руки

Постоянно холодные руки (даже в теплую погоду); тяжесть, когда руки опущены вниз; беспричинные судороги, а также ощущение зуда на коже являются признаками нарушения кровообращения, в том числе спровоцированного липидными бляшками.

Ранняя седина

Появление первой седины раньше 40 лет — также является поводом обратиться к кардиологу. При ухудшении кровообращения нарушается синтез белка меланина, который и отвечает за окраску волос и кожи. Его недостаток приводит к ранней седине и осветлению кожи.

Повышенная потливость

Атеросклероз может спровоцировать гормональные и эндокринные нарушения, которые часто дают о себе знать чрезмерной активностью потовых желез без видимых причин (в спокойном состоянии, при комфортной температуре) и неприятным запахом.

Бессонница

При закупорке сосудов головы и шеи, питающих центральную нервную систему, часто беспокоит бессонница или внезапные пробуждения ночью. Насторожить должны и усталость утром (при достаточном количестве сна (7–8 часов), перепады настроения, раздражительность.

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Как распознать атеросклероз: Нетипичные симптомы

Осиплость голоса

Следствием атеросклероза может стать расширение дуги аорты. Из-за чего появляется осиплость голоса или незначительная хрипота. Также наличие холестериновых отложений в этой области выдадут и головокружения при резком изменении положения тела или головы.

Боль в пояснице

Из-за атеросклероза сосудов, обеспечивающих кровоснабжение внутренних органов, уменьшается проходимость почечных артерий: появляется ноющая боль в области поясницы, затем — резкие кратковременные боли, а со временем развивается почечная недостаточность.

Забывчивость

Нарушение памяти чаще всего вызваны ухудшением кровообращения головного мозга. При сужении просвета аорты возникает уменьшение притока крови ко всем отделам мозга, из-за чего помимо забывчивости могут быть также ухудшение слуха, быстрая утомляемость и кратковременные нарушения координации движений.

"Спасательный круг" на талии

Лишние сантиметры на талии, которые не получается убрать диетами и физическими нагрузками, означают нарушение в гормональной системе, в частности, инсулинорезистентность. При этом нарушается обмен веществ, в частности, холестериновый. В результате холестерин начинает откладываться на стенках сосудов и приводит к их закупорке.

Тяжесть в ногах

Сужение просвета сосудов из-за бляшек часто происходит в ногах, препятствуя нормальному притоку крови к ним. В результате ткани недополучают питательных веществ и кислорода, возникает ощущение тяжести, усталость и отеки.

Диарея или запоры

В результате закупорки холестериновыми отложениями просвета в брюшной аорте возникает нарушение кровообращения в кишечнике. Последствие — нарушение работы его мускулатуры и последующие расстройства или запоры.

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Как распознать атеросклероз: Нетипичные симптомы

«Организм может самостоятельно вырабатывать излишек холестерина низкой плотности, виновного в развитии атеросклероза, — говорит кардиолог Виктория Форосенко. — При склонности к заболеванию, о чем говорят случаи атеросклероза в роду, необходимо ежегодно делать липидограмму (анализ крови) и УЗИ сосудов шеи (именно там в первую очередь становятся видны холестериновые отложения).

При обнаружении проблем врач назначит препараты для снижения уровня холестерина, улучшения эластичности стенок сосудов и текучести крови». При повышенном уровне холестерина нужно постоянно придерживаться гипохолестериновой диеты: отказаться от сливок, сметаны и сыров, свинины и баранины, жареной рыбы и рыбной икры, сдобы, печенья, шоколада и конфет.опубликовано econet

Автор Екатерина Худобец

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Источник: https://econet.ua/

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