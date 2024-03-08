Как распознать признаки аппендицита

Мы привыкли считать аппендицит проблемой детей и молодых людей. На самом деле приступ может случиться у человека в любом возрасте. И важно вовремя обратиться за помощью, чтобы не произошел разрыв аппендикса. Вот главные симптомы аппендицита.
Аппендицит относят к болезням пищеварительных органов, единственный путь его лечения – хирургическое вмешательство. Аппендикс (орган, который воспаляется) является придатком слепой кишки. Длина его 2-20 см, диаметр - 1 см. В ходе эволюции аппендикс совершенно утратил свое значение в организме, но у него имеются второстепенные функции.
Когда произойдет воспаление аппендикса спрогнозировать невозможно, оно может случиться и у ребенка, и у человека преклонных лет. Обычно аппендицит дает о себе знать до 20 лет.
В аппендиксе скапливается гной, который становится причиной боли с правой стороны живота. Потребуется безотлагательная госпитализация, так как в таком состоянии орган значительно увеличивается в объеме и может лопнуть. А это чревато развитием крайне опасного перитонита.
Болевые ощущения в животе — симптом воспаления, но не обязательно признак аппендицита.
Аппендикс отвечает за производство кишечного сока. Но без него вполне можно существовать.
Сильная боль с правой стороны желудочно-кишечного тракта - один из симптомов аппендицита. Сама боль может перемещаться в разные области живота.
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Ключевые признаки аппендицита:
Подтвердить диагноз может доктор после диагностики.
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Не нужно надеяться, что аппендицит «пройдет» сам собой. Если он дал о себе знать, его непременно следует удалить при помощи операции, пока ситуация не ухудшилась, и он не угрожает жизни. Даже снижение интенсивности болей не считается утешительным сигналом. Даже наоборот, это говорит о том, что требуется немедленная госпитализация.
От аппендицита не застрахован ни один человек. Поэтому будьте внимательны к своим ощущениям, не игнорируйте боли любого характера.
Рекомендуется ввести в свой пищевой протокол большое количество свежих овощей и фруктов. В них присутствует клетчатка (растительные волокна), которая положительно влияет на функции кишечника.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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